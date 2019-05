Serie A, live dai campi - Genoa, Biraschi recupera. Empoli, Maietta ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri. Allenamento a parte per Toloi e Varnier. Domani è in programma una seduta a porte chiuse sempre al Centro Bortolotti di Zingonia.

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

Squalificati: Palomino.

BOLOGNA

In un bel pomeriggio di sole a Casteldebole sono ripresi gli allenamenti verso la trasferta di Roma: seduta atletica, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto. Terapie per Federico Mattiello.

Lazio-Bologna (domenica ore 20.30)

Squalificati: Dijks

CAGLIARI

Dopo il riscaldamento tecnico, il gruppo è stato impegnato in esercitazioni su sviluppi offensivi di squadra. A seguire, spazio alla parte tecnica, con cross e conclusioni in porta. Si è allenato regolarmente con la squadra Kiril Despodov; lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli.

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

Squalificati: Ionita

CHIEVOVERONA

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

Squalificati: N.Rigoni.

EMPOLI

Prosegue la preparazione degli azzurri in vista della sfida contro il Torino e la buona notizia è che Andreazzoli ha recuperato un altro pezzo. Mimmo Maietta ha infatti ripreso ad allenarsi coi compagni dopo le tre settimane di stop per problemi muscolari. Il giocatore sta lavorando per rientrare dal primo minuto contro i granata, andando cosi a ricomporre la difesa con Silvestre e Dell’Orco. Lavoro differenziato per Caputo, Krunic e lo stesso Dell’Orco, ma dovrebbero rientrare. Lo riporta empolichannel.it.

Empoli-Torino (domenica ore 15)

Squalificati: -

FIORENTINA

Fiorentina a lavoro al 'Centro Sportivo Davide Astori’, in vista della sfida contro il Parma, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Tardini. Per i gigliati, che si sono ritrovati nelle prime ore del mattino, una seduta dedicata al lavoro atletico ed alla tattica, con partitella a campo ridotto in chiusura di allenamento

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

Squalificati: Veretout

FROSINONE

Mattinata di lavoro per la squadra di mister Baroni che ha Ferentino ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Cibsah e Paganini, terapie per Gori e Salamon. Ancora assente Pinamonti impegnato con la nazionale U20. Domani i giallazzurri torneranno in campo alle quindici per una nuova seduta di allenamento.

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

Squalificati:

GENOA

Sotto un bel sole il gruppo è tornato al ‘Signorini’ per una seduta pomeridiana. Tema: preparazione della gara e palle inattive. Tra addestramenti tecnici e ripassi tattici mister Prandelli ha diretto un allenamento intervallato da frequenti interruzioni per impartire istruzioni. Presenti a bordo campo i dirigenti. Il bollettino di giornata segnala il rientro di Biraschi. Il vice-capitano ha smaltito i postumi del trauma contusivo che lo aveva rallentato in precedenza.

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

Squalificati: Romero.

INTER

Allenamento mattutino per la squadra in vista di Napoli-Inter, in programma domenica alle 20.30 allo stadio 'San Paolo'. Riscaldamento in palestra con un percorso di forza. Poi spazio al campo: esercizi di rapidità, lavoro tattico e serie di partitelle con l'utilizzo delle sponde.

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

Squalificati:

JUVENTUS

Oltre cinquecento gli spettatori, ospiti di Juventus (fra loro, in gran parte Juventus Member e tifosi degli Official Fan Club), che fra un applauso, un sorriso e una foto con Jay hanno assistito alla sessione della squadra (in campo oggi anche Leonardo Bonucci, mentre per Chiellini, fastidio muscolare al polpaccio sinistro ), che dopo un riscaldamento atletico e tecnico, ha disputato un mini torneo divisa in quattro formazioni, proprio sotto i loro occhi.

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

Squalificati:

LAZIO

Lazio-Bologna (domenica ore 20.30)

Squalificati: Radu

MILAN

Squadra in campo alle 11.00 sul rialzato per una fase di riscaldamento con alcuni giri di corsa seguiti da una serie di esercizi per la mobilità articolare. L'allenamento è proseguito svolgendo alcune esercitazioni tecniche con l'ausilio delle sagome: passaggi da controllo orientato, stop e tiri in porta; il tutto alla massima intensità possibile. Infine, spazio a una serie di partitelle sei contro sei per concludere il lavoro odierno.

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

Squalificati: Paquetà (2)

NAPOLI

Oggi la squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con l'utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico tattico a tutto campo. Di seguito esercitazioni al tiro. Maksimovic ha lavorato col gruppo. Differenziato per Insigne e Ounas.

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

PARMA

Oggi la squadra ha svolto lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. La seduta è stata conclusa da un’esercitazione tattica. Jonathan Biabiany, Marcello Gazzola, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Luca Rigoni hanno lavorato con il gruppo. Abdou Diakhate, Juraj Kucka e Francisco Sierralta hanno svolto un allenamento personalizzato (ParmaLive.com).

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

Squalificati: Bruno Alves, L.Rigoni.

ROMA

La Roma è scesa in campo questa mattina attorno alle 11:00 per preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma sabato alle 20:30. Il gruppo ha svolto inizialmente il riscaldamento, poi una parte tecnico tattica e infine il torello.

Regolarmente in gruppo Nicolò Zaniolo mentre Lorenzo Pellegrini ha lavorato a parte.

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Terza seduta settimanale a Bogliasco in vista della trasferta di Verona, in casa del Chievo. Il gruppo blucerchiato – riunitosi sul campo 2 del “Gloriano Mugnaini” – si è prima dedicato al riscaldamento e poi ha svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partite a tema. Emil Audero è ritornato ad allenarsi con i compagni, mentre Joachim Andersen e Grégoire Defrel hanno proseguito con le esercitazioni di recupero attivo sul campo. Terapie e sedute differenziate per Nicola Murru (risentimento muscolare alla coscia destra), Junior Tavares (contusione alla caviglia destra) e Ronaldo Vieira (leggero stato influenzale). Domani, venerdì, mattutino.

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

Squalificati: Colley

SASSUOLO

Prosegue la preparazione dei neroverdi in vista di Sassuolo-Roma: questo pomeriggio allo Stadio Ricci la squadra ha svolto lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia, Giangiancomo Magnani e Federico Peluso.

Fermo Stefano Sensi che, a seguito di uno scontro fortuito nel corso dell'allenamento di ieri, ha riportato la frattura dello scafoide della mano destra. Nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura presso il Policlinico di Modena ad opera del Prof. Luigi Tarallo, del Prof. Giuseppe Porcellini e del Prof. Fabio Catani in collaborazione con il Dott. Augusto Marcuzzi. L'intervento è perfettamente riuscito

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

Squalificati: Bourabia.

SPAL

Udinese-SPAL (sabato ore 15)

Squalificati: -

TORINO

Sessione tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia in vista della partita di domenica a Empoli. L’allenatore Walter Mazzarri ha fatto svolgere alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita a campo ridotto. In gruppo con i compagni Izzo, post sindrome influenzale; terapie per Ansaldi e Parigini. Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana al Filadelfia.

Empoli-Torino (domenica ore 15)

Squalificati:

UDINESE