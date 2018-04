Serie A, live dai campi: Genoa, Lapadula titolare

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

BENEVENTO

20.00 - Avrà inizio domani la settimana di lavoro che porterà i giallorossi alla gara di domenica prossima contro l’Udinese. Per Sandro e compagni è in programma una seduta pomeridiana presso il centro sportivo di Paduli.

IN OTTICA UDINESE - La preparazione poi proseguirà nel modo seguente:

- Mercoledì 25 aprile 2018: ore 16.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Giovedì 26 aprile 2018: ore 15.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Venerdì 27 aprile 2018: ore 15.00 - Allenamento a porte chiuse c/o stadio “C. Vigorito”;

- Sabato 28 aprile 2018: pre 11.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli. A seguire partenza per Venticano.

BOLOGNA

15.37 - La squadra riprenderà le attività mercoledì in vista di Bologna-Milan di domenica prossima, con un allenamento a porte aperte alle 11 presso il centro tecnico “N.Galli” di Casteldebole.

IN OTTICA MILAN - Da valutare, per malanni vari, le condizioni di Vassilis Torosidis, Mattia Destro, Filip Helander, Erick Pulgar e Godfred Donsah.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

18.08 - Giorno di riposo per il Chievo Verona, atteso dal difficile impegno contro la Roma al Bentegodi.

IN OTTICA ROMA - Tutti a disposizione per la sfida alla Roma, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo.

CROTONE

17.50 - Dopo aver espugnato la Dacia Arena e aver fatto ritorno a Crotone, accolti da numerosi tifosi in festa, mister Zenga ha concesso, come da programma, un giorno di meritato riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio.

FIORENTINA

17.29 - Due giorni di riposo in vista della supersfida al Napoli: per i viola dunque ripresa degli allenamenti fissata per domani.

IN OTTICA NAPOLI - Fuori Cyril Thereau, ancora in dubbio, mentre è certo dell'assenza Bryan Dabo, squalificato dopo il rosso ottenuto nell'ultima sfida.

GENOA

18.02 - In mattinata Perin e compagni hanno lasciato la sede del ritiro, per effettuare il canonico risveglio neuro-muscolare al Centro Signorini, mentre gli avversari hanno sostenuto una sgambata a Bogliasco, teatro della rifinitura già ieri. Tutti e 23 i convocati hanno portato a termine il programma, prima di fare rientro in albergo dove nel pomeriggio è fissata una riunione, prima del trasferimento allo stadio.

IN OTTICA ATALANTA - Da valutare dopo la gara di stasera.

20.00 - Il Genoa ospita l'Hellas Verona per il Monday night del 34esimo turno di Serie A. Questa la formazione ufficiale:

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Cofie, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Lapadula. A disposizione: Lamanna, Zima, Galabinov, El Yamiq, Migliore, Pandev, Rosi, Bessa, Rigoni, Omeonga, Pinto, Rossi. All.: Ballardini.

HELLAS VERONA

12.45 - Seduta di rifinitura per i gialloblù nel ritiro di Genova, presso il Centro Sportivo 'G. Mugnaini', in vista della sfida di questa sera contro il Genoa (ore 20.45) allo stadio 'Ferraris'. Riscaldamento e torelli per cominciare l'allenamento, terminato successivamente con una serie di esercitazioni tattiche.

IN OTTICA SPAL Da valutare dopo la sfida di stasera.

20.00 - Il Genoa ospita l'Hellas Verona per il Monday night del 34esimo turno di Serie A. Questa la formazione ufficiale:

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Bearzotti, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Danzi, Valoti; Matos, Cerci, Fares. A disposizione: Silvestri, Coppola, Verde, Fossati, Zuculini, Lee, Calvano, Tupta, Petkovic, Heurtaux, Felicioli. All.: Pecchia.

INTER

19.00 - Allenamento mattutino iniziato in palestra con la squadra divisa in due gruppi. Chi ha giocato col Chievo, dopo lo stretching in palestra, ha svolto lavoro di scarico in campo.

IN OTTICA JUVENTUS - Coloro che non sono scesi in campo ieri, dopo un breve percorso di forza in palestra, si sono spostati in campo per esercizi di rapidità e possesso palla. In chiusura una partitella a campo ridotto con pallone sempre in gioco. Aggregati al gruppo anche alcuni giocatori della Primavera.

JUVENTUS

15.47 - Di seguito il comunicato sulle condizioni di Giorgio Chiellini, infortunatosi durante la gara di ieri contro il Napoli: "Giorgio Chiellini è stato sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali, a seguito dell’infortunio patito nel corso della gara di ieri sera, per quale è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Dagli accertamenti esperiti – con le cautele del caso dovute alla precocità dell’effettuazione degli stessi - è emersa la presenza di una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ginocchio sinistro. Il calciatore sarà necessariamente sottoposto a ulteriori controlli e ha già iniziato il percorso delle terapie del caso".

IN OTTICA INTER - Detto di Giorgio Chiellini, in casa bianconero rimangono da valutare le condizioni di Stefano Sturaro e Claudio Marchisio, mentre è già certo il forfait di Mattia De Sciglio.

LAZIO

16.30 - Allenamenti che riprenderanno mercoledì per la Lazio, con Simone Inzaghi che ha concesso due giorni di riposo ai suoi.

IN OTTICA TORINO - Out Lucas Leiva nella prossima gara, col brasiliano che ha preso il giallo necessario a far scattare la diffida. Da valutare Marco Parolo, uscito durante la gara vinta contro la Sampdoria, mentre è ancora lontano dal rientro Patric.

MILAN

16.20 - I rossoneri si sono ritrovati a Milanello in mattinata per iniziare l'allenamento delle 11.00. Assente capitan Bonucci che è volato a Roma per un incontro tra arbitri, allenatori e capitani (per il Milan presente anche Luigi Riccio, vice di Gattuso, oltre al Team Manager, Andrea Romeo). La seduta odierna, che si è svolta sul campo rialzato, è iniziata con una prima parte dedicata al lavoro fisico-aerobico: circa trenta minuti di corsa sul perimetro intervallati da una serie di esercitazioni tecniche con l'obiettivo di migliorare le performance sotto sforzo. La seduta è proseguita con il gruppo diviso in due per lavorare sul possesso palla con un esercizio a uno o più tocchi. In chiusura una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA BOLOGNA - Alessio Romagnoli, Andrea Conti e Hakan Calhanoglu non sono ancora a posta e difficilmente giocheranno contro il Bologna.

NAPOLI

Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica al Franchi per il posticipo della 35esima giornata di Serie A.

IN OTTICA FIORENTINA - Fuori il solo Faouzi Ghoulam, che non giocherà quindi contro i viola.

ROMA

17.35 - Di seguito i calciatori convocati dall'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco in vista della sfida di domani contro il Liverpool, andata delle semifinali di Champions League.

Portieri - Alisson Becker, Romagnoli, Skorupski.

Difensori - Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas.

Centrocampisti - Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson.

Attaccanti - Perotti, Dzeko, Schick, Ünder, El Shaarawy.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

15.57 - Dopo l’impegno casalingo con la Roma, i biancazzurri riprenderanno ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 24 aprile in vista del confronto in trasferta contro l’Hellas Verona in programma domenica 29 aprile.

IN OTTICA HELLAS VERONA - Filippo Costa e Marco Borriello sono ancora out per la sfida contro gli scaligeri.

TORINO

14.56 - La squadra di Mazzarri riprenderà domani gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Il programma di martedì 24 aprile prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

IN OTTICA LAZIO - Da valutare le condizioni di Iago Falque così come Joel Obi, Lyanco e Antonio Barreca.

