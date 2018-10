Serie A, live dai campi: Genoa, Lapadula va ko. La Juventus già al lavoro

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della decima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.31 - Prosegue la preparazione di Gomez e compagni in vista dell’anticipo contro il Parma, in programma sabato alle 15 allo stadio di Bergamo. Questa mattina - riporta il sito ufficiale del club - mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia: esercizi in palestra, lavoro con la palla e tattica. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA PARMA - Non hanno preso parte all'allenamento Masiello, Reca, Tumminello e Varnier.

BOLOGNA

16.57 - Doppia seduta oggi a Casteldebole per il Bologna in preparazione della sfida al Sassuolo: al mattino lavoro a gruppi fra campo e palestra, al pomeriggio una serie di esercitazioni tattiche. Allenamento differenziato per Orji Okwonkwo, terapie per Federico Mattiello e Ladislav Krejci. Lo riporta il sito ufficiale del club.

IN OTTICA SASSUOLO - Hanno lavorato a parte anche Danilo Larangeira e Mitchell Dijks.

CAGLIARI

17.01 - La squadra rossoblù ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Assemini. È iniziata quindi la preparazione in vista della gara di domenica alla Sardegna Arena contro il Chievo, per la decima giornata di campionato. Ad aprire la sessione di lavoro, attivazione con mobilità e tecnica a coppie. Quindi, combinazioni offensive e possesso con sponde orizzontali e verticali. Infine, partita su campo ridotto e potenza aerobica a gruppi. Domani è in programma una doppia seduta.

IN OTTICA CHIEVO - Differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

17.11 - Occhio nero e vistoso cerotto in fronte, ma German Pezzella - riporta Firenzeviola.it - si è comunque allenato nonostante la botta rimediata nel testa a testa con il compagno Milenkovic nei minuti finali della sfida contro il Cagliari. Anche il serbo, del resto, ha preso una botta dietro la testa ma è stato l'argentino ad avere la peggio: entrambi si stanno allenando in questi giorni con i punti in testa ma il capitano (che è stato maggiormente suturato) è esentato da alcune esercitazioni che prevedono i colpi di testa.

IN OTTICA TORINO - Pezzella e Milenkovic, nonostante la botta subita contro il Cagliari, non sono in dubbio in vista della partita di sabato contro il Torino, anche se potrebbero giocare con delle fasciature.

FROSINONE

GENOA

15.01 - Al Centro Sportivo Signorini il primo gruppo di giocatori del Genoa ha sostenuto in mattinata esercitazioni di matrice tattica agli ordini del coach Juric, ispirati a concetti moderni di applicazione. A campo grande sono stati provati schemi a ripetizione, con la partecipazione di un’altra infornata di giovani come avvenuto nella seduta di ieri. Presenti Adamoli, Ceijas, Dumbravanu, Facchin, Gasco, Karic, Oliveira, Petrovic, Simeoni, Ventola, Verona, Zvekanov. Al termine per i calciatori presenti il pranzo nella club house. Il secondo plotone attaccherà invece questo pomeriggio, per l’amichevole con la Virtus Entella, ospite a Pegli per una partitella. Giovedì la preparazione andrà avanti con un’unica sessione a porte chiuse con l’organico ricongiunto.

17.50 - Il Genoa ha disputato a Pegli una partita di allenamento contro la Virtus Entella. È stata l’occasione per vedere all’opera a chi fin qui ha giocato di meno. Il Genoa ha perso 2-1 dopo essere andato in vantaggio con Mazzitelli di testa su assist di Hiljemark sul finire del primo tempo e dopo aver in precedenza centrato il palo con Lapadula. Nella ripresa i rossoblù hanno controllato gioco e situazione fino all’infortunio di Lapadula, atterrato male sulla caviglia destra dopo un tentativo di colpo di testa in area di rigore. Il centravanti rossoblù è uscito dal campo senza poter essere più sostituito e l’Entella ne ha approfittato per ribaltare la situazione con un uno-due micidiale

IN OTTICA UDINESE - Sotto osservazione le condizioni di Favilli, in netto recupero dai lievi fastidi accusati. Da valutare anche Lapadula, uscito ko dall'amichevole.

INTER

L'Inter è impegnata questa sera nella sfida di Champions League contro il Barcellona.

JUVENTUS

18.00 - E’ stato un “giorno dopo” di lavoro, quello che ha coinvolto i bianconeri di ritorno da Manchester, dopo la grande vittoria di ieri sera. La squadra è atterrata a Caselle nel primo pomeriggio di oggi, dopodiché si è spostata al Training Center Continassa per l’allenamento: come sempre, in un giorno post-gara, i protagonisti della serata di ieri hanno svolto una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha lavorato su atletica e tecnica. Domani l’appuntamento è fissato al mattino.

IN OTTICA EMPOLI - I giocatori della Juve si sono rimessi subito al lavoro dopo la vittoria dell'Old Trafford. Chi ha giocato ieri sta facendo un lavoro di scarico.

LAZIO

18.20 - La Lazio è attesa domani dalla sfida di Europa League in terra francese contro il Marsiglia. Prove tattiche stamani a Formello per Inzaghi, che andrà avanti con il 3-5-2. E Caicedo, a riposo al “Tardini”, affiancherà Immobile nell’attacco a due punte.

MILAN

18.20 - Il Milan è atteso domani dalla sfida di Europa League contro il Betis. Nell'allenamento al centro sportivo rossonero, Lucas Biglia, le cui condizioni erano da valutare, si è allenando in gruppo. Non erano presenti invece Abate e Calhanoglu.

NAPOLI

Il Napoli è impegnato questa sera nella sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

PARMA

18.25 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da esercizi di forza funzionale. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo. Domani, giovedì 25 ottobre, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento pomeridiana a porte chiuse al Centro Sportivo di Collecchio.

IN OTTICA ATALANTA - Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto una parte del lavoro con i compagni. Lavoro personalizzato per Amato Ciciretti, Massimo Gobbi, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta.

ROMA

18.26 - Dopo la bella vittoria in Champions League contro il CSKA Mosca, la Roma è tornata ad allenarsi per preparare il big match del San Paolo contro il Napoli. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli altri giocatori hanno iniziato la sessione in palestra per un potenziamento muscolare. Successivamente, tale gruppo è sceso in campo per un lavoro tecnico-tattico con una serie di partitelle a tema.

IN OTTICA NAPOLI - Lavoro individuale per gli infortunati Pastore, Perotti, Kluivert e Karsdorp.

SAMPDORIA

18.30 - Lavoro a gruppi a Bogliasco in ottica Milan. Dopo la riunione video, che ha visto coinvolta tutta la squadra, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso in due i calciatori in base al minutaggio raccolto nelle ultime partite. Lavoro di recupero in piscina, palestra e atletico per chi ha giocato di più; seduta completa sul campo per tutti gli altri (compreso Gabriele Rolando), rinforzati da ben dieci Primavera.

IN OTTICA MILAN - Programma di recupero agonistico per Vasco Regini. Domani, giovedì, mattutino, sempre a gruppi.

SASSUOLO

16.01 - Ieri pomeriggio presso l'Ospedale Quirón di Barcellona il dott. Ramón Cugat Bertomeu, alla presenza del responsabile sanitario del Sassuolo dott. Franco Combi, ha sottoposto l'attaccante neroverde Jeremie Boga ad un intervento di pulizia della zona tibiale per la rimozione di una calcificazione. L'operazione - riporta il sito ufficiale del club - è perfettamente riuscita.

18.34 - Il Sassuolo si è allenato questa mattina allo Stadio Ricci. La squadra ha svolto riscaldamento, seduta di forza in palestra, trasformazione sul campo, partitelle a tema su campo ridotto e lavoro metabolico a secco. Domani i neroverdi si alleneranno nel primo pomeriggio a porte chiuse.

IN OTTICA BOLOGNA - A parte Kevin-Prince Boateng, Alfred Duncan e Jens Odgaard.

SPAL

18.50 - Nella seconda giornata settimanale di allenamenti al centro “G.B. Fabbri”, i biancazzurri hanno sostenuto una doppia seduta in vista dell’incontro con il Frosinone in programma domenica prossima allo stadio “Paolo Mazza”. Al mattino il gruppo di mister Semplici ha svolto esercitazioni fisiche e tattiche, mentre l’allenamento del pomeriggio è stato dedicato ad esercitazioni di possesso palla. Lavoro a parte per Johan Djourou che prosegue con il percorso di recupero dopo il trauma contusivo alla caviglia destra rimediato lo scorso 7 ottobre nel corso della gara contro l’Inter. Prosegue anche il programma riabilitativo per Jasmin Kurtic in seguito all’intervento chirurgico al capitello radiale del gomito sinistro avvenuto lo scorso 28 settembre.

IN OTTICA FROSINONE - Nella seduta mattutina, Mirko Valdifiori è uscito dal campo anzitempo a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro che verrà valutato nelle prossime ore.

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di sabato sera contro la Fiorentina. Tutti a disposizione dell’allenatore Mazzarri che domani dirigerà un’altra seduta pomeridiana al Filadelfia, a porte chiuse.

IN OTTICA FIORENTINA - Come evidenziato dal report ufficiale del club granata, al momento il tecnico Mazzarri può contare su tutta la rosa a disposizione.