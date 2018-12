Serie A, live dai campi - Genoa, Mazzitelli termina allenamento in anticipo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Ripresa degli allenamenti a Zingonia dopo il posticipo di ieri sera con il Napoli. Lavoro in palestra e sul campo per chi ha giocato in campionato, differenziato per Toloi e Varnier, mentre gli altri hanno disputato sul campo principale del Centro Bortolotti una partita d'allenamento contro il Villa Valle, formazione che milita in Serie D.

A seguire il tabellino.

ATALANTA-VILLA VALLE 4-1

Reti: 4' p.t. Pessina, 32', 35' e 45' p.t. Tumminello, 31' s.t. Vitali (VV).

Atalanta: Gollini (11' s.t. Rossi), Castagne, Bettella, Okoli (1' s.t. Del Prato), Ali Adnan, Peli (1' s.t. Cambiaghi), Pessina (16' s.t. Kulusevski), Pašalić, Valzania (11' s.t. Barrow), Reca (11' s.t. Okoli; 16' s.t. Colpani), Tumminello (16' s.t. Babbi). All. Gasperini.

Villa Valle: C. Lazzarini, Ravasio, Tarchini, Mazza, M. Lazzarini, Valli, Bollini, Mammetti, Corti, Sonzogni, Del Carro. Nel corso della gara sono entrati Esposito, Sala, Baggi, Vitali, Bance, Campisi, Donadoni, Picozzi, Todeschini, Ferrè, Signorelli. All. Mussa.

BOLOGNA

CAGLIARI

Sono 23 i calciatori del Cagliari convocati per la gara di Coppa Italia contro il Chievo.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pajac, Andreolli, Klavan, Pisacane, Padoin, Ceppitelli, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Faragò, Barella, Ladinetti.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Farias, Pavoletti, Doratiotto, Verde.

CHIEVO

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

Nella giornata di ieri il calciatore Emil Hallfredsson si è sottoposto ad intervento chirurgico per la pulizia e la scarificazione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Il centrocampista, accompagnato dal dottor Fabrizio Ferrazza, è stato operato dal professor Ramon Cugat presso l’ospedale Quirón di Barcellona. I tempi di recupero sono stimati in tre/quattro mesi.

GENOA

Gruppo di nuovo compatto e prove tattiche a tutto spiano al Centro Signorini, in vista della partita con l’Entella e la caccia agli ottavi di finale in Coppa Italia. Tra esercitazioni, schemi e partitelle, mister Juric ha inculcato i concetti base in sala video e poi valutato le verifiche provenienti dal campo. Un lavoro approfondito che verrà ripreso nella seduta a porte chiuse di mercoledì, prologo al ritiro programmato regolarmente per preparare il match. La qualificazione darebbe slancio nell’ottica anche della partita di campionato con la Spal. Iter riabilitativo per Spolli. Da verificare le condizioni di Mazzitelli uscito dolorante prima della conclusione dell’allenamento.

INTER

JUVENTUS

a Juventus prosegue la preparazione al JTC in vista della sfida di venerdì con l'Inter. Questa mattina i bianconeri si sono divisi in due gruppi, uno dei quali ha sostenuto un lavoro atletico e tecnico, mentre l'altro ha affrontato in allenamento il Chisola, formazione piemontese che milita nel campionato di Eccellenza. 3-0 il punteggio finale, firmato da Emre Can e dalla doppietta di Bunino, dell'Under 23.

Andrea Barzagli, in seguito a un problema muscolare accusato durante la seduta di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al quadricipite femorale della coscia destra, per la quale si teme uno stop non breve. Saranno comunque necessari ulteriori accertamenti anche per stabilire le terapie più opportune.

Domani la squadra si ritroverà nuovamente al JTC al mattino per un nuovo allenamento.

LAZIO

Quest’oggi alle ore 15:30 la Lazio si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello per la seduta di allenamento.

Tappetini ed elastici hanno aperto l’allenamento odierno, il lavoro è stato intervallato da corsa intermittente e riscaldamento tecnico. Nella parte centrale, i calciatori biancocelesti si sono dedicati ad un’ampia fase incentrata sul possesso palla alla quale ha fatto seguito una partitella facoltativa a campo dirotto.

Domani è prevista una doppia seduta di allenamento.

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

Al termine della rifinitura mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco – alla quale ha assistito dal vivo anche il presidente Massimo Ferrero -, Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei blucerchiati che prenderanno parte all’impegno di questa sera a Marassi contro la SPAL. In quattro – Edgar Barreto, Nicola Murru, Vasco Regini e Lorenzo Tonelli – hanno lavorato individualmente e non fanno parte dell’elenco dei convocati così come Emil Audero. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Rolando, Sala, Tavares.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Appuntamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico di preparazione alla partita di Tim Cup di giovedì sera contro il Sud Tirol. Nulla da segnalare per quanto concerne il bollettino medico. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura cui farà seguito la partenza per il ritiro prepartita.

UDINESE