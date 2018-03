Serie A, live dai campi - Genoa, out in tre. Viola, lesione per Badelj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

17.15 - Ultimi allenamenti prima della gara casalinga contro l’Udinese, in programma sabato alle 15. Mister Gian Piero Gasperini oggi ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia, lavorando con la squadra divisa in due gruppi. Carichi ridotti per chi è rimasto a Bergamo ad allenarsi durante la sosta; esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto per gli altri.

IN OTTICA UDINESE - Domani allenamento di rifinitura a porte chiuse.

BENEVENTO

IN OTTICA LAZIO -

BOLOGNA

15.10 - A due giorni dalla sfida contro la Roma, continua la preparazione dei rossoblù a Casteldebole.

IN OTTICA ROMA - Alla seduta tattica di questa mattina non ha preso parte Emil Krafth, che ha proseguito le terapie.

CAGLIARI

15.30 - La squadra sarda si è allenata questa mattina ad Asseminello: i rossoblù di mister Lopez lavorano per preparare al meglio la sfida al Toro, gara in programma sabato pomeriggio, vigilia di Pasqua, alla Sardegna Arena (ore 15). La seduta è iniziata con una fase di attivazione a secco, quindi riscaldamento tecnico con torelli. Parte centrale dell’allenamento dedicata alla tattica. In chiusura lavoro per reparti: difesa impegnata nell’applicazione dei movimenti e sviluppo di situazioni di gioco; centrocampisti e attaccanti si sono concentrati su cross, tiri in porta e punizioni.

IN OTTICA TORINO - In gruppo oggi anche Barella, Ionita, Lykogiannis e Romagna – rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali. È ritornato questa mattina alla base anche Han, che ha svolto una seduta defaticante. Cigarini ha continuato nella sua tabella di marcia per il recupero dall’infortunio, dividendosi tra palestra e campo.

CHIEVO

17.30 - Si avvicina la sfida di campionato contro la Sampdoria di sabato 31 marzo al Bentegodi e i gialloblu stanno ultimando la preparazione sui campi di Veronello. Dopo un’iniziale attivazione a secco, mister Rolando Maran ha fatto svolgere alla squadra dei lavori sulla tecnica a coppie seguiti da esercitazioni sulla fase difensiva. In conclusione, i gialloblu hanno svolto delle esercitazioni tecniche individuali al tiro.

IN OTTICA SAMPDORIA - Per domani, mister Maran ha fissato la consueta rifinitura tecnica al mattino, con inizio alle ore 11.00, a porte chiuse.

CROTONE

15.00 - Walter Zenga, tecnico dei calabresi, ha parlato oggi in conferenza: "È normale che ci sia bisogno di fare punti sempre, è il nostro obiettivo; se però avessimo avuto cinque punti in più non saremmo andati a Firenze in gita. Voglio che i miei giocatori siano indomiti, furenti, tenaci e combattivi, perché questo è il Crotone".

IN OTTICA FIORENTINA -

FIORENTINA

17.00 - Andrea Della Valle e Mario Cognigni presenti al centro sportivo per seguire la seduta di allenamento odierna.

IN OTTICA CROTONE - Il club viola, attraverso il proprio sito, comunica che il calciatore Milan Badelj, nel corso dell'amichevole Messico-Croazia, ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro tra il primo ed il secondo grado. L'atleta ha già iniziato le terapie del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.

GENOA

15.15 - Riunione tecnica in sala video per inquadrare filmati e caratteristiche degli avversari. Quindi un allenamento tattico per cucire i reparti e provare i movimenti d’assieme. Con un prima: la colazione collettiva nella club house inaugurata tempo fa. E un dopo: il pranzo gomito a gomito come a formazione schierata per il line-up. A due giorni dall’attesa sfida con la Spal dopo la pausa di campionato, vittoriosa all’andata, il ponte levatoio si è alzato per potenziare il livello di concentrazione ed elaborare al riparo gli ultimi accorgimenti. All’appello manca solo la rifinitura di venerdì. Con la conferenza di mister Ballardini (12:30) e il trasferimento in ritiro.

IN OTTICA SPAL - Tra riscaldamento, esercitazioni, schemi, i lavori sono stati portati a termine senza inconvenienti dell’ultimo minuto. I nazionali stanno recuperando energie, consumate più nei lunghi viaggi che nelle competizioni agonistiche. Oltre allo squalificato Rosi, il Genoa sconterà a Marassi le assenze di Izzo, Galabinov e Veloso.

HELLAS VERONA

17.35 - Allenamento per i gialloblu allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in preparazione della trasferta di sabato contro l'Inter al 'Meazza'. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha cominciato la seduta con alcuni torelli per il riscaldamento iniziale, prima di passare alle esercitazioni tattiche sulla fase offensiva e difensiva. L'allenamento si è poi concluso con una serie di tiri in porta.

IN OTTICA INTER - Gian Filippo Felicioli e Daniele Verde si sono allenati con il gruppo, mentre Thomas Heurtaux ha proseguito nel lavoro differenziato.

Domani è in programma una seduta mattutina (ore 11) a porte chiuse.

INTER

15.20 - Allenamento mattutino all'antivigilia del match di sabato pomeriggio alle ore 15 contro il Verona per i ragazzi di Luciano Spalletti. Seduta iniziata al video, poi un riscaldamento in palestra.

IN OTTICA HELLAS - La squadra è dunque scesa in campo per esercizi di possesso palla, lavoro tattico e in chiusura partitella a campo ridotto.

JUVENTUS

IN OTTICA MILAN -

LAZIO

15.30 - Iniziata la seduta a Formello, come riporta il profilo Twitter del club biancoceleste.

#TrainingSession 👐🏻⚽️

I portieri sono i primi a scendere in campo per l’allenamento odierno! pic.twitter.com/CQFqB08SfB — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 29 marzo 2018

IN OTTICA BENEVENTO

MILAN

IN OTTICA JUVENTUS -

NAPOLI

IN OTTICA SASSUOLO -

ROMA

IN OTTICA BOLOGNA -

SAMPDORIA

15.35 - Procede sul campo 1 del 'Mugnaini' di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla trasferta pre-pasquale al 'Bentegodi'. Da segnalare i primi test in gruppo per Bartosz Bereszynski e Fabio Quagliarella, i quali hanno preso parte alle esercitazioni tecnico-tattiche preparate dallo staff in vista del ChievoVerona. Esercitazioni alle quali sono stati aggregati i Primavera Alex Pastor, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore.

IN OTTICA CHIEVO - Sul fronte dei singoli sempre assente l’influenzato Joachim Andersen. Edgar Barreto e Dawid Kownacki hanno invece proseguito i rispettivi percorsi fisioterapici e di potenziamento specifico in palestra. Atteso a breve in Italia l’ultimo nazionale Ivan Strinic.

SASSUOLO

IN OTTICA NAPOLI -

SPAL

16.00 - Seduta mattutina per la formazione di mister Semplici. Questi alcuni scatti pubblicati dal profilo Twitter della Società estense:

IN OTTICA GENOA

TORINO

IN OTTICA CAGLIARI -