Serie A, live dai campi - Genoa, Preziosi a Pegli. Cagliari, Pavoletti è ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista di Atalanta-Sassuolo, ultima gara del campionato di serie A in programma al Mapei Stadium domenica alle 20,30. Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento a cui non hanno preso parte Toloi e Varnier. Per loro lavoro differenziato; per tutti gli altri esercizi in palestra, tattica e partitelle finali. Domani, sempre a ZIngonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse.

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: Hateboer

BOLOGNA

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

CAGLIARI

Il Cagliari ha sostenuto una seduta di allenamento questa mattina al Centro sportivo di Assemini, a due giorni dall’ultima gara di campionato, domenica sera alla Sardegna Arena contro l’Udinese. La sessione di lavoro è stata avviata con l’attivazione tecnica. A seguire, una serie di esercitazioni su sviluppi offensivi. In chiusura, la parte tecnica: cross e conclusioni in porta. Leonardo Pavoletti è in gruppo; hanno svolto un lavoro personalizzato Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. Domani è in programma una nuova seduta di allenamento.

Cagliari-Udinese (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

CHIEVOVERONA

Senza Barba e Stepinski, squalificati, il ChievoVerona si prepara per l'ultima sfida, quella amara tra retrocesse contro il Frosinone allo stadio Stirpe sabato alle ore 18. Per i gialloblù fuori causa i soliti Sorrentino, Giaccherini, Djordjevic, Rossettini e Schelotto, gli ultimi due per problemi fisici e i primi per scelte societarie, out anche Leris. Di seguito le scelte di mister Di Carlo:

Portieri: Bragantini, Seculin, Semper.

Difensori: Andreolli, Bani, Cesar, Depaoli. Frey, Jaroszynski, Tanasijevic, Tomovic.

Centrocampisti: Burrichaga, Diousse, Hetemaj, Piazon, Rigoni.

Attaccanti: Grubac, Juwara, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Vignato.

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18.00)

Squalificati: Barba (3), Stepinski

EMPOLI

Azzurri al lavoro stamani al Sussidiario, domani ultima seduta, APERTA, per prepararsi tutti insieme alla sfida di domenica con l'Inter.



Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

FIORENTINA

Fiorentina-Genoa (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

FROSINONE

Fuori Chibsah, Gori e Salamon per infortunio, mentre Paganini recupera ed entra nella lista dei convocati di mister Baroni. Per quanto riguarda gli attaccanti, spazio al giovane Errico, mentre in difesa ampia scelta per il tecnico: domani la sfida al Frosinone al Benito Stirpe, a partire dalle 18.00.

Portieri: Bardi, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Ghiglione, Goldaniga, Kranjc, Molinaro, Simic, Zampano.

Centrocampisti: Cassata, Maiello, Paganini, Sammarco, Valzania, Viviani.

Attaccanti: Ciano, Ciofani, Dionisi, Errico, Trotta.

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18)

Squalificati: -

GENOA

Un’altra giornata densa di riunioni al Centro Sportivo Signorini dove proseguono le operazioni per l’incontro con la Fiorentina. Il presidente Enrico Preziosi, sulla scia delle ricorrenti visite a Pegli che hanno contraddistinto le settimane precedenti, è arrivato in tarda mattinata a Villa Rostan per pranzare con il mister e incontrare i dirigenti nella sala riservata allo staff tecnico nella club-house. Più tardi c’è stato l’incontro con i giocatori. Poco più di un quarto d’ora è durato il discorso tenuto dal ‘Pres’ alla squadra, in cui sono stati toccati i temi di più stringente attualità. A seguire l’azionista di maggioranza ha osservato i lavori del gruppo a bordo campo.

Fiorentina-Genoa (domenica 20.30)

Squalificati: Pezzella

INTER

Squadra in campo per l'allenamento in vista di Inter-Empoli, in programma domenica sera al 'Meazza' alle 20.30. Dopo il riscaldamento e il torello, la seduta è stata caratterizzata da un lungo focus tattico.

Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

JUVENTUS

Così come è accaduto la settimana scorsa, la Juve ha salutato ancora una volta i suoi tifosi in una sessione di allenamento aperto, emozionante sia per lo spettacolo in campo che per il fatto che è di fatto stata l'ultima occasione, per tanti fans per vedere e salutare da vicino i loro beniamini e per portare a casa selfie, foto e autografi, a coronamento di una mattinata da ricordare. Anche oggi, dopo la consueta fase atletica, la Juve ha lavorato con il pallone, con un lungo torello in mezzo al campo e un’entusiasmante partita al termine della sessione. Domani si svolgerà la rifinitura, in vista dell'ultimo sforzo della stagione contro la Sampdoria, prima degli impegni con le rispettive Nazionali, per chi ne avrà, e delle meritate vacanze.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: Bernardeschi, Matuidi

LAZIO

Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che alle ore 11:00 si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. La rosa ha inizialmente effettuato un riscaldamento tecnico mediante possesso palla in un campo delimitato da quattro porticine alternato ad esercizi aerobici. Successivamente è andata in scena un’ampia fase tattica in vista della gara di domenica prossima in casa del Torino. La seduta è terminata con una sfida neri contro verdi vinta dalla squadra non fratinata per 3-0 con i gol di Lulic, Badelj e Parolo. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: Correa

MILAN

Penultimo allenamento per i rossoneri prima di SPAL-Milan, che questa mattina si sono ritrovati a Milanello per proseguire nella preparazione dell'ultima gara stagionale - la 38° e decisiva giornata di Serie A - in programma domenica 26 maggio alle 20.30 allo stadio Mazza di Ferrara. Prevista una giornata di scarico per la squadra la quale, dopo una sessione di video-analisi, ha svolto lavoro a secco in palestra. In campo i portieri, che hanno svolto esercizi specifici con il preparatore Valerio Fiori. Per sabato 25 maggio, alla vigilia, sono previste alle 11.00 la rifinitura e alle 14.00, dopo il pranzo, la conferenza stampa di Mister Gattuso; a seguire la partenza per Ferrara.

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: Paquetà

NAPOLI

Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Bologna, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2018/19. Assenti per il match di chiusura della stagione Ounas e Mario Rui, oltre agli squalificati Koulibaly e Allan.

Portieri: Meret, Karnezis, D'Andrea.

Difensori: Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Albiol, Luperto, Maksimovic.

Centrocampisti: Zielinski, Fabian Ruiz, Zedadka.

Attaccanti: Gaetano, Verdi, Younes, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: Koulibaly, Allan

PARMA

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

ROMA

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

La Sampdoria continua a preparare al “Mugnaini” di Bogliasco la sfida interna con la Juventus che chiuderà la stagione 2018/19. Sul campo 2 i blucerchiati – compreso Jakub Jankto – sono stati sottoposti ad un riscaldamento tecnico prima di cimentarsi in esercitazioni tattiche sotto forma di partitelle a rettangolo da gioco ridotto e sviluppo delle palle inattive. Unico indisponibile Nicola Murru, alle prese con terapie e fisioterapia. Domani, sabato, è in agenda un’altra seduta mattutina al termine della quale, alle ore 12.45, Marco Giampaolo incontrerà i media nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SASSUOLO

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SPAL

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

TORINO

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -