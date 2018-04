Serie A, live dai campi - Ghoulam migliora. Milan, Gattuso ha rinnovato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA

BENEVENTO

BOLOGNA

14.17 - A tre giorni dalla sfida contro il Crotone proseguono gli allenamenti dei rossoblù a Casteldebole: questa mattina seduta tecnico-tattica con partitella, con Vasilis Torosidis ed Emil Krafth che sono rientrati in gruppo e si sono allenati regolarmente con i compagni. Programma personalizzato per Blerim Dzemaili, terapie per Giancarlo Gonzalez.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

CROTONE -

16.45 - Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Ahmad Benali, dopo un trauma a seguito di un contrasto di gioco rimediato durante la gara di ieri contro il Torino, è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura al quinto osso metatarsale del piede destro.

FIORENTINA

14.21 - La Fiorentina è scesa in campo attorno alle 11 per l'unica seduta odierna, in vista della partita di sabato contro la Roma in programma per sabato alle 18, quando Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Federico Chiesa.

GENOA

HELLAS VERONA

14.29 - Primo giorno di ritiro per il Verona dopo la pesante sconfitta di ieri a Benevento. Il presidente Maurizio Setti ha preso questa decisione per far ritrovare la concentrazione ai giocatori in vista delle ultime otto giornate di campionato, con la salvezza ancora possibile.

INTER

14.26 - L'Inter è tornata subito alla Pinetina dopo il derby pareggiato ieri per iniziare a preparare la gara di domenica contro il Torino. Come riporta Inter Tv, consueto lavoro di scarico per i giocatori maggiormente impegnati nel derby di ieri sera, lavoro regolare per tutti gli altri con esercizi finalizzati al possesso palla e partitella finale a campo ridotto.

JUVENTUS

14.27 - La Juventus è scesa in campo questa mattina per allenarsi in vista della gara contro il Benevento. Sabato, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Andrea Barzagli. In ogni caso il tecnico livornese farà alcuni cambi e dal primo minuto torneranno sia Medhi Benatia che Miralem Pjanic.

LAZIO

13.34 - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Salisburgo, in programma questa sera alle ore 21:05 allo Stadio Olimpico di Roma.

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

MILAN

14.28 - Giornata importante in casa Milan, con Rino Gattuso che rinnoverà oggi il suo contratto con il club rossonero fino al 2021. Intanto Andrea Conti è stato operato al ginocchio dal professor Mariani a Villa Stuart.

16:48 - AC Milan comunica che oggi Andrea Conti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro precedentemente operato per ricostruzione del legamento crociato anteriore.

L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale del Milan dott. Mario Brozzi, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi.

17.07 - È arrivato il rinnovo di Rino Gattuso come tecnico del Milan. Il tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2021.

NAPOLI

14.38 - Come da programma, Faouzi Ghoulam è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani accompagnato dal Dottor De Nicola, medico sociale del Napoli.

Le condizioni del difensore azzurro sono apparse molto buone. Ghoulam tra 15 giorni sosterrà un ulteriore controllo a Villa Stuart.

ROMA

17.05 - Rientrati in mattinata dalla sfida con il Barcellona, gli uomini di Di Francesco si sono ritrovati intorno alle 15:45 al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina. Come di consueto, lavoro di scarico per i titolari nella gara di ieri sera, mentre il resto del gruppo, dopo il potenziamento muscolare in palestra, si è concentrato sulla fase tattica. Ancora lavoro individuale per Radja Nainggolan e Cengiz Under, per i quali non sono ancora chiari i tempi di recupero. Lavoro a parte anche per il lungodegente Rick Karsdorp.

SAMPDORIA

17.07 - Allenamento a doppia velocità sotto il sole del Mugnaini. I calciatori con più minutaggio a Bergamo sono stati sottoposti ad un lavoro di scarico; gli altri blucerchiati hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche in vista del derby di sabato sera. Tra questi ultimi anche Edgar Barreto, Fabio Quagliarella e Ivan Strinic, al primo test con il gruppo. Aggregato Ognjen Stijepovic; ancora indisponibili Dawid Kownacki (percorso individuale di recupero agonistico) e Ricky Alvarez (terapie e fisioterapia).

SASSUOLO

14.35 - Dopo il pareggio di ieri sera contro il Chievo, il Sassuolo è tornato subito al lavoro questa mattina allo Stadio Ricci per preparare la sfida di domenica in casa del Milan. Seduta defaticante per chi ha giocato al Bentegodi, per il resto del gruppo riscaldamento, lavoro di mobilizzazione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a tema ad alta intensità su campo ridotto. Fermi per accertamenti Edoardo Goldaniga e Domenico Berardi.

SPAL

TORINO

14.36 - Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma di lavoro: sessione defaticante per i calciatori protagonisti della vittoria contro il Crotone, allenamento tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione sul campo secondario. Terapie per Niang.

UDINESE