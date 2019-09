Serie A, live dai campi - Hellas Verona, test medici per cinque giocatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano già alla terza partita di campionato, lavorando però senza i tanti nazionali che hanno lasciato l'Italia per rispondere alla chiamata del proprio paese. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

Brutte novità per il Bologna, che rischia di dover rinunciare a Danilo per circa 3 settimane. Di seguito la nota del club rossoblù al riguardo: "Gli esami cui è stato sottoposto Danilo Larangeira hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il giocatore prosegue le terapie: i tempi di recupero sono di circa 3 settimane".

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

GENOA

Questi i giocatori che saliranno sulla Freccia Rossoblù: 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 24 Bianchi, 28 Agudelo, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 36 Zennaro, 40 Raggio, 48 Piccardo, 61 Moro, 70 Kallon, 72 Da Cunha, 73 Masini, 91 Saponara, 93 Jandrei, 98 Gasco.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Dopo il ritrovo di inizio stagione che ha anticipato la partenza per il ritiro, è arrivato il momento anche per i nuovi arrivati di sottoporsi ai test fisici di Isokinetic Verona. Il partner gialloblù, da 10 anni consecutivi al fianco del nostro Club, nella mattinata di oggi ha accolto - nella sede di Arbizzano - Gennaro Tutino, Matteo Pessina, Valerio Verre, Mariusz Stepinski e Wesley. I cinque calciatori sono stati seguiti in una serie di test funzionali sia dallo staff di Isokinetic, ovvero i medici dello sport Emanuele Brotto e Michael Coli, che dallo staff tecnico e medico dell'Hellas Verona (il preparatore atletico Paolo Barbero e il fisioterapista Umberto Improta).

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

LAZIO

I giocatori biancocelesti hanno inizialmente lavorato sul campetto adiacente quello Centrale per un riscaldamento diviso tra lavori sui tappetini, con gli elastici e mediante ostacoli. Successivamente, la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi si è dedicata ad un lavoro tecnico sul doppio campo solitamente preposto al Settore Giovanile. La seduta è terminata con un blocco atletico agli ordini del prof. Ripert. Ritorno in gruppo nella prima parte dell’allenamento per Acerbi ed Immobile, reduci dagli impegni con la Nazionale italiana.

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

LECCE

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

NAPOLI

La squadra, dopo una prima fase di prevenzione, ha lavorato sul campo 3. In avvio esercizi atletici seguiti da posizionamenti tattici. Successivamente partitina a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde. Meret, Fabian Ruiz e Manolas sono rientrati dagli impegni con le rispettiva Nazionali ed hanno svolto seduta completa col gruppo. Differenziato sul campo 2 per Insigne. Milik e Tonelli. Domani altra seduta mattutina.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

PARMA

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

ROMA

Si continua a lavorare al Centro Tecnico Fulvio Bernardini, in vista della gara contro il Sassuolo. Primo allenamento, (defaticante insieme a Florenzi, Pellegrini e Dzeko), per il nuovo acquisto Mkhitaryan. La squadra ha iniziato la seduta in palestra per poi scendere sul campo. È tornato ad allenarsi col gruppo, partecipando al lavoro sulla rapidità e il focus tecnico (conduzione e trasmissione del pallone) -tattico (attacco vs difesa 4vs2), Leonardo Spinazzola (vocegiallorossa.it).

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati:

SPAL

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE