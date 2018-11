Serie A, live dai campi - Higuain, domani gli esami. Napoli, i convocati

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della decima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Giornata di riposo per l'Atalanta, La squadra di Gasperini comincerà domani a preparare il prossimo match di campionato contro l'Inter.

BOLOGNA

La ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro il ChievoVerona è prevista per domani con una seduta di allenamento a porte aperte alle ore 15 sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.

CAGLIARI

Archiviata la buona prestazione conto la Juventus di sabato sera, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini per preparare la sfida contro la Spal, anticipo pomeridiano (sabato 10 novembre, ore 18) della 12ª giornata di campionato. I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio: dopo una prima parte dedicata all’attivazione con mobilità, la squadra è stata impegnata in una serie di esercitazioni tecniche a terzetti; poi lavoro sul possesso palla con porticine. Dopo aver giocato una partita a metà campo, i calciatori hanno chiuso la sessione di allenamento con un lavoro specifico a gruppi di potenza aerobica. Farias, Likogiannis e Klavan hanno proseguito nel loro lavoro differenziato. Domani è in programma una doppia seduta.

CHIEVOVERONA

Giornata di riposo per i ragazzi di Ventura. La squadra fanalino di coda della classifica di Serie A si ritroverà domani a Veronello.

EMPOLI

Giornata di riposo per l'Empoli. La ripresa degli allenamento è prevista per domani pomeriggio.

FIORENTINA

Allenamento mattutino per la squadra di Stefano Pioli. La squadra viola scenderà in campo venerdì a Frosinone per il primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A.

FROSINONE

Sono tornati subito al lavoro i giallazzurri che, dopo il pari ottenuto ieri a Parma, si sono ritrovati nel pomeriggio a Ferentino dove hanno iniziato a preparare la gara interna contro la Fiorentina in programma venerdì alle 20:30. Seduta di scarico per chi è sceso in campo contro il Parma, partitella per il resto del gruppo. Ardaiz ha lavorato a parte, terapie per Hallfredsson. Domani alle 15:00 è prevista una nuova seduta di allenamento.

GENOA

Sono dieci i ragazzi della rappresentativa Primavera precettati oggi per l’allenamento a Pegli per la ripresa dei lavori. Lo staff tecnico guidato da mister Juric li ha convocati per una partitella in famiglia, nella quale faranno da sparring partner ai giocatori non impiegati nel match contro l’Inter. Sono Bianchi, Candela, Ceijas, Karic, Micovschi, Nuno, Oliveira, Piccardo, Raggio e Ventola, visti all’opera già nelle settimane precedenti per le stesse finalità.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il centrocampista Sandro Raniere è stato sottoposto a esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio rimediato nel corso della partita con l’Inter. Gli esiti hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie mediche prescritte per la riabilitazione.

INTER

Allenamento pomeridiano per l'Inter. La squadra di Spalletti domani scenderà in campo a San Siro contro il Barcellona.

JUVENTUS

Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone.

L'occasione è ghiotta e i bianconeri lavorano sodo per sfruttarla: questa mattina la squadra ha lavorato sulla tattica da replicare mercoledì contro i Red Devils. Durante la seduta odierna, che ha visto Chiellini e Mandzukic allenarsi con il gruppo, Matuidi ha affrontato un lavoro personalizzato, finalizzato al recupero dalla contusione all'anca. Allenamento differenziato per Cancelo a causa di un affaticamento muscolare ai flessori coscia sinistra.

Solo trattamenti per Douglas Costa, che accusa un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Andrà valutato giorno per giorno il trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato da Bernardeschi durante la fase di recupero dall'affaticamento allo psoas, mentre Kean dovrà essere sottoposto ad accertamenti per un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra.

La squadra tornerà in campo domani per una seduta pomeridiana, in programma al JTC alle 16.15 e aperta ai media per i primi quindici minuti.

LAZIO

Primo allenamento post Lazio-SPAL per i biancocelesti che questa mattina si sono ritrovati a ranghi completi sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. L’allenamento odierno si è aperto con un riscaldamento atletico, successivamente gli uomini in campo hanno effettuato alcune esercitazioni sulla trasmissione pallone per poi venire divisi in due gruppi: i calciatori utilizzati ieri da mister Inzaghi dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico mentre il resto degli elementi della rosa si è dedicata ad esercizi sul possesso palla per poi dar vita alla partitella a campo ridotto che ha chiuso la seduta. Domani i biancocelesti saranno nuovamente in campo nel pomeriggio.

MILAN

Sostituito al 35esimo del primo tempo della sfida contro l'Udinese per un problema alla schiena, l'attaccante del Milan Gonzalo Higuain si sottoporrà domani ad accertamenti per verificare l'entità dell'infortunio. A rischio la sua presenza in Europa League contro il Betis Siviglia, mentre - riporta 'Sky' - c'è fiducia per il prossimo match di campionato con la Juve.

Giornata di riposo in casa Milan. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle ore 11.00.

NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di Champions League contro il PSG in programma domani al San Paolo (ore 21). La squadra ha svolto attivazione a secco, in avvio, seguita da torello con la rosa divisa in due gruppi. Successivamente lavoro tattico e partitina area-area. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo.

I convocati: Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. I calciatori scesi in campo ieri contro il Frosinone hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto agli ordini di Mister D’Aversa un riscaldamento tecnico seguito da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Gianni Munari ha svolto un allenamento personalizzato e si è sottoposto a terapie. Terapie, invece, per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Domani, martedì 6 novembre, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento mattutina a porte aperte che avrà inizio alle 11.00.

ROMA Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Mosca contro il CSKA. Questi i nomi.

Portieri: Olsen, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi

Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz, Kluivert, El Shaarawy.

SAMPDORIA

Marco Giampaolo ha dato appuntamento alla squadra nel pomeriggio di martedì. Da valutare alla ripresa degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco le condizioni di Edgar Barreto, uscito nei primi minuti della sfida con i granata per un problema muscolare alla gamba sinistra.

SASSUOLO

Giornata di riposo per la squadra di De Zerbi. La squadra neroverde comincerà da domani a preparare il prossimo match di campionato contro la Lazio.

SPAL

Allenamento mattutino per la SPAL. Palestra per i giocatori reduci dalla sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio, seduta col pallone per gli altri compresi Bonifazi, Dickmann, Cionek e Paloschi, calciatore scesi in campo contro i capitolini solo per uno spezzone di match. Percorso di recupero personalizzato per Valoti e Djourou.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma di lavoro al Filadelfia: sessione defaticante, tra campo e palestra, per i calciatori reduci dalla nettissima vittoria di ieri pomeriggio a Marassi contro la Sampdoria; partita di allenamento contro una selezione della Berretti, sul campo secondario, per tutti gli altri elementi a disposizione del tecnico Mazzarri. Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana, a porte chiuse.

UDINESE

L'Udinese si è ritrovata stamani alle 10.30 per il classico allenamento post partita. Lavoro defatigante in palestra per i titolari mentre chi ha giocato poco o non è sceso in campo ha lavorato al Bruseschi. Percorsi di forza e tanta corsa sia a secco che con il pallone: navette, scatti e tiri in porta per allenare sia la fase di finalizzazione che i portieri Nicolas e Scuffet. Sia Machis e Vizeu hanno svolto l'intera seduta in gruppo mentre il solo Pezzella ha lavorato a parte insieme al preparatore. Domani i bianconeri avranno il giorno libero e si ritroveranno mercoledì per l'allenamento delle 10.30.