Serie A, live dai campi - I convocati del Napoli. Tomovic out col Toro

ATALANTA

BOLOGNA

15,01 - A due giorni dalla gara con i friulani è continuata la preparazione della squadra con un allenamento al mattino: seduta tattica, prove di manovra offensiva ed esercitazioni sulle palle inattive per i ragazzi di Inzaghi. Andrea Poli ha proseguito con il lavoro differenziato così come Rodrigo Palacio; terapie all’Isokinetic per Godfred Donsah e Filip Helander.

CAGLIARI

15.04 - Non ci sarà Lykogiannis nella trasferta del Cagliari a Milano. Il terzino si aggiunge agli infortunati Ceppitelli e Rafael. Questi i convocati di Maran per la trasferta di domani sera contro l'Inter a San Siro:

Portieri: Daga, Aresti, Cragno.

Difensori: Andreolli, Pajac, Klavan, Pisacane, Padoin, Romagna, Srna.

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Barella, Ionita, Faragò, Castro, Joao Pedro.

Attaccanti: Cerri, Farias, Sau, Pavoletti.

CHIEVO

16.42 - Pomeriggio di lavoro a Veronello per i gialloblù di mister Lorenzo D’Anna, quando mancano meno di 48 ore alla sfida interna al Torino. Questo il programma svolto:

Attivazione fisica

Sviluppi offensivi

Partita tattica

Cross e conclusioni in porta

Il difensore Nenad Tomovic, infortunatosi al primo minuto del secondo tempo di Genoa – ChievoVerona, ha svolto oggi gli accertamenti che hanno riscontrato una lesione muscolare di primo grado degli adduttori della coscia destra. Tomovic ha già iniziato a svolgere il programma riabilitativo.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

14.50 - Splende il sole al ‘Signorini’, dove la squadra si è radunata in mattinata per effettuare un allenamento misto, abbastanza corposo nei volumi a due giorni dalla partita con il Frosinone. La giornata è iniziata con i rituali pre-allenamento per i giocatori. E una riunione dello staff tecnico nell’ufficio di mister Ballardini per fare il punto e calibrare la preparazione, dopo gli straordinari serali per vedere i filmati degli avversari. All’ingresso sul terreno la direzione presa ha condotto verso la palestra, per un programma di esercitazioni di core-stability, curata dai professori Pilati e Barbero. Il testimone è passato quindi al tecnico e al vice Regno. Una serie di addestramenti tattici, declinati con varie modalità, ha inghiottito la parte centrale della seduta, perfezionata da lavori aerobici di recupero. Lapadula e Lisandro Lopez hanno proseguito l’iter differenziato. Presenti i giovani Candela e Karic.

INTER

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

15.00 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di domani a Torino contro la Juventus per l'anticipo della settima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione e torello in avvio. Successivamente lavoro atletico con l'ausilio di ostacoli bassi. Di seguito allenamento tecnico tattico e partitina a campo ridotto. I convocati:

Portieri: Ospina, Karnezis, D'Andrea.

Difensori: Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik.

Attaccanti: Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

17.00 - Ancora un allenamento a gruppi per la Sampdoria, impegnata nella preparazione del posticipo di lunedì sera con la SPAL. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e sviluppi tattici: questo il programma identico per i due raggruppamenti ma a differente intensità in base all’impiego dei blucerchiati negli ultimi impegni. In mattinata Vasco Regini ha percorso 40 chilometri in bicicletta e nel pomeriggio ha alternato palestra a lavoro tecnico-aerobico. Riccardo Saponara ha invece operato sul campo sia al mattino che al pomeriggio. Dopo la fisioterapia in mattinata Gianluca Caprari ha partecipato alla riunione tecnica con la squadra e ha quindi svolto una seduta individuale con esercitazioni di verifica sulla tenuta del recupero. Domani, sabato, è in agenda un’altra sessione pomeridiana.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE

15.53 - Seduta mattutina al Bruseschi per l'Udinese. La squadra ha svolto il consueto riscaldamento ed esercitazione atletiche. A Valon Behrami è stata riservata una seduta differenziata: in vista del Bologna il centrocampista viene tirato a lucido. Il gruppo è stato poi diviso in due parti, con i titolari che si sono recati al campo 1 e le seconde linee sul campo 2. Per Teodorczyk, Opoku, Coulibaly, Malle, Ter Avest, Wague, Vizeu, Pezzella, Pontisso e D'Alessandro Musso e Nicolas una razione azioni e conclusioni con Musso e Nicolas alternati in porta (fonte: udineseblog).