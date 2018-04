Serie A, live dai campi - I convocati di Allegri e Spalletti. Out Meggiorini

© foto di www.imagephotoagency.it

ATALANTA

Allenamento pomeridiano per Gomez e compagni in vista della trentacinquesima giornata di serie A, che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Genoa allo stadio di Bergamo (domenica alle 15).

Mister Gian Piero Gasperini oggi ha diretto una seduta sul campo numero cinque del centro Bortolotti di Zingonia: lavoro atletico, tecnica, tattica e partitella finale.

IN OTTICA GENOA - All'allenamento odierno non hanno preso parte Melegoni, Rizzo, Spinazzola. Per loro lavoro diffenrenziato.

BENEVENTO

IN OTTICA UDINESE

BOLOGNA

A due giorni dalla sfida casalinga contro il Milan, la squadra rossoblù ha svolto una seduta di allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA MILAN - Out Helander e Donsah, Roberto Donadoni prova a recuperare Erick Pulgar, che ieri ha lavorato in gruppo, e Mattia Destro.

CAGLIARI

Il Cagliari si è allenato questa mattina alla Sardegna Arena a due giorni dal match contro la Samp. I rossoblù sono scesi in campo per svolgere inizialmente la fase di attivazione, a seguire esercizi di riscaldamento tecnico. Parte centrale della seduta dedicata alla tattica: esercitazioni e partita a tema. Quindi lavoro sulla fase di finalizzazione, per chiudere: sessione di cross, tiri in porta e punizioni.

IN OTTICA SAMPDORIA - Non hanno preso parte all’allenamento di oggi Filippo Romagna, per una sofferenza muscolare alla coscia sinistra e Damir Ceter: l’attaccante colombiano si è sottoposto questo pomeriggio ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al tendine del retto femorale sinistro riportata al termine dell’allenamento di ieri. Daniele Dessena ha proseguito nel lavoro personalizzato. Terapie per Senna Miangue.

CHIEVO VERONA

Rolando Maran, tecnico del Chievo, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Roma. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Confente, Seculin, Sorrentino.

DIFENSORI: Bani, Cacciatore, Cesar, Dainelli, Depaoli, Gamberini, Gobbi, Jaroszynski, Tomovic.

CENTROCAMPISTI: Bastien, Birsa, Castro, Gaudino, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni.

ATTACCANTI: Inglese, Leris, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

IN OTTICA ROMA - Maran non avrà a disposizione Riccardo Meggiorini a causa di una botta al polpaccio.

CROTONE

IN OTTICA SASSUOLO

FIORENTINA

IN OTTICA NAPOLI

GENOA

Soluzioni al ventaglio. Con i rientri annunciati di Hiljemark e Zukanovic tra i papabili, si ampliano le scelte tra cui pescare per mister Ballardini, protagonista con i giocatori di una cavalcata al galoppo, dopo gli ostacoli in avvio di stagione. Il tecnico ravennate ha iniziato a inquadrare il match con l’Atalanta nei suoi risvolti tattici, convocando una riunione per analizzare caratteristiche e meccanismi di gioco degli avversari. Una infarinatura generale che verrà approfondita nel tempo che resta prima della sfida allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

IN OTTICA ATALANTA - Detto dei rientranti Zukanovic e Hiljemark, hanno lavorato di nuovo a parte Izzo, Pereira e Spolli.

HELLAS VERONA

Proseguono gli allenamenti dei gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di domenica al 'Bentegodi' contro la SPAL. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha iniziato la seduta con un riscaldamento tecnico, prima di passere ad una lunga serie di esercitazioni tattiche offensive e difensive fino alla conclusione della seduta.

INTER

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Juventus di domani. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni

DIFENSORI: Lisandro Lopez, Joao Cancelo, Ranocchia, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

CENTROCAMPISTI: Rafinha, Vecino, Borja Valero, Brozovic.

ATTACCANTI: Icardi, Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Pinamonti.

IN OTTICA JUVENTUS

JUVENTUS

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Inter. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Buffon, Szczesny, Pinsoglio.

DIFENSORI: Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Howedes, Rugani, Lichtsteiner.

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Marchisio. Matuidi, Asamoah, Bentancur

ATTACCANTI: Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi

IN OTTICA INTER - Come previsto, De Sciglio e Chiellini non sono stati inclusi nell'elenco dei convocati.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio, che alle ore 11:00 si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, composta da stretching e torelli, i biancocelesti si sono cimentati in esercitazioni di carattere atletico agli ordini del prof. Ripert attraverso skip e percorsi ad ostacoli. Successivamente, per gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi sono scattate le prove tattiche in vista della gara di domenica prossima in casa del Torino. La seduta è terminata con una serie di conclusioni dalla distanza

IN OTTICA TORINO - Sicuramente out per la sfida Marco Parolo, sono da valutare le condizioni di Patric .

MILAN

Prima parte della seduta dedicata al risveglio muscolare in palestra. A seguire, il gruppo è sceso in campo, dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni giri di corsa. Terminato il lavoro atletico, Mister Gattuso si è concentrato sulle palle inattive, sia in fase difensiva che offensiva. Ha chiuso la giornata una breve partitella su campo ridotto.

IN OTTICA BOLOGNA - Out Lucas Biglia e Alessio Romagnoli, Gattuso ritroverà Hakan Calhanoglu.

NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica al Franchi per il posticipo della 35esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione a secco e successivamente lavoro sulla rapidità. Di seguito partitina a campo ridotto e allenamento tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni al tiro.

ROMA

Giornata di rifinitura per la squadra di Eusebio Di Francesco, che alle 18 di domani sarà in campo all'Olimpico contro i clivensi di Maran. La seduta è iniziata in sala video con i giocatori a studiare le mosse anti-Chievo. Successivamente, il gruppo si è spostato prima in palestra e poi in campo per un lavoro prettamente tattico (fonte: vocegiallorossa).

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Individuale per i vari Perotti, Strootman, Karsdorp e Defrel.

SAMPDORIA

Proseguono sotto il sole di Bogliasco le prove anti-Cagliari. Sul campo 2 del “Mugnaini” la Sampdoria è stata sottoposta a partitelle a tema, esercitazioni tecnico-tattiche e per lo sviluppo delle palle inattive. All’allenamento sono stati aggregati i Primavera Ibourahima Balde, Gergely Hutvagner, Francesco Scotti, Markus Soomets, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore.

IN OTTICA CAGLIARI - Quattro gli indisponibili: Ricky Alvarez, Gianluca Caprari, Nicola Murru e Duván Zapata i quali hanno continuato i rispettivi programmi di recupero agonistico.

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, sviluppo manovra, esercitazioni tecnico tattiche, conclusioni in porta e situazioni sulle palle inattive.

IN OTTICA CROTONE - Lavoro differenziato per Edoardo Goldaniga, Francesco Magnanelli, Matteo Politano e Stefano Sensi.

SPAL

IN OTTICA HELLAS VERONA

TORINO

Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico sul campo principale. L’allenatore Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura, cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita.

IN OTTICA LAZIO - Iago Falque ha continuato il lavoro verso il definitivo rientro in gruppo.

UDINESE