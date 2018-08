Serie A, Live dai campi - I convocati di Napoli, Juve e Milan

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

14.45 - Archiviata l'andata dei Play-off di UEFA Europa League 2018-2019, nessuna sosta per Gomez e compagni che hanno già messo nel mirino la trasferta all'Olimpico di Roma. I nerazzurri saranno impegnati in campionato lunedì alle 20.30 nel posticipo della seconda giornata della Serie A TIM 2018-2019, una partita che cade a metà tra le due sfide al Copenaghen. Dopo il brillante esordio con il Frosinone, l'Atalanta ha voglia di continuare la sua marcia in campionato, anche al cospetto di una squadra forte come la Roma. Questa mattina mister Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento sul campo principale del centro Bortolotti, sottoponendo i calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio di ieri.

BOLOGNA

16.45 - Rodrigo Palacio, che in allenamento aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane.

CAGLIARI

18.04 - Al Centro Sportivo di Assemini, la squadra ha iniziato la seduta con l’attivazione, prima a secco, poi tecnica a coppie. Quindi è stata la volta delle esercitazioni tattiche: lavoro situazionale sulla fase offensiva e difensiva, in preparazione alla gara contro i neroverdi emiliani. A seguire, la parte tecnica della sessione, con combinazioni, cross, tiri in porta. In chiusura esercitazioni di tecnica individuale. Oggi ha lavorato parzialmente in gruppo Fabio Pisacane, personalizzato per Rafael. Terapie per Luca Ceppitelli.

CHIEVO VERONA

17.04 - Seduta di allenamento mattutina per i gialloblù di mister Lorenzo D’Anna, quando mancano ormai solo due giorni alla sfida in casa della Fiorentina. Questo il programma svolto: attivazione fisica, torelli, partita ludica di riscaldamento, esercitazioni tattiche, combinazioni al cross e tiro. Domani mattina la squadra svolgerà la consueta rifinitura tecnica a Veronello, poi pranzo e partenza verso Firenze.

EMPOLI

16.01 - Nonostante i tempi ormai stretti, Salih Ucan ha concluso tutte le pratiche burocratiche relative al suo tesseramento e sarà a disposizione e convocabile già per la trasferta di Genova. Una buona notizia per Andreazzoli, che avrà un'opzione in più a centrocampo.

FIORENTINA

15.49 - La Fiorentina rivela che Martin Graciar ha riportato un affaticamento al retto femoraleA: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Martin Graiciar, nel corso della gara amichevole contro l'Arezzo, ha riportato un affaticamento a carico del retto femorale della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni effettuerà un programma di lavoro personalizzato al fine di rientrare in gruppo in tempi brevi".

FROSINONE

18.04 - Ultimo allenamento alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri che domani mattina partiranno alla volta di Torino, sede dove la squadra di mister Longo affronterà il Bologna domenica alle 20:30. In mattinata i ragazzi hanno svolto una serie di esercitazioni tattiche ed una partitina finale. Hanno lavorato a parte D. Ciofani e Soddimo con quest’ultimo che si è fermato per via di un’elongazione al quadricipite della coscia sinistra.

GENOA

19.05 - Al ‘Signorini’ mister Ballardini ha riunito la squadra durante il pomeriggio, aperto dalla riunione in sala video per inquadrare le caratteristiche degli avversari. Poi sul terreno di gioco il team è stato impegnato per un’ora e venti, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida all'Empoli.

INTER

19.00 - Ad Appiano Gentile allenamento mattutino in vista della sfida di domenica contro il Torino. Confermati i progressi di Radja Nainggolan, giocatore ormai sulla via del recupero dopo essere stato ai box per più di un mese.

JUVENTUS

19.12 - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara contro la Lazio. Tra poco Massimiliano Allegri diramerà l'elenco dei convocati per il match di domani. Intanto questo pomeriggio il tecnico livornese ha provato la formazione che schiererà contro la Lazio. Al momento però non si hanno ancora indicazioni precise sulle scelte di Allegri che oggi in conferenza stampa non si è sbottonato molto sulle sue possibili scelte e ha tenuto aperte tutte le porte dalla difesa a tre passando per il 4-3-3 fino al 4-2-3-1.

20.50 - Il sito ufficiale della Juventus ha diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio in casa contro la Lazio. Sono 21 i giocatori chiamati da Massimiliano Allegri, assenti Mattia De Sciglio, Moise Kean e Leonardo Spinazzola nell'elenco.

PORTIERI: 1 Szczesny; 21 Pinsoglio; 22 Perin.

DIFENSORI: 3 Chiellini; 4 Benatia; 12 Alex Sandro; 15 Barzagli; 19 Bonucci; 20 Cancelo; 24 Rugani.

CENTROCAMPISTI: 5 Pjanic; 6 Khedira; 14 Matuidi; 16 Cuadrado; 23 Emre Can; 30 Bentancur.

ATTACCANTI: 7 Ronaldo; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 17 Mandzukic; 33 Bernardeschi.

LAZIO

18.25 - Inzaghi ha scelto la formazione anti-Juve: la rifinitura ha confermato il recupero di Marusic sulla fascia destra. Il montenegrino ha svolto l’intero allenamento senza problemi, da ieri si è riunito al gruppo dopo qualche giorno di lavoro differenziato per colpa di una distorsione alla caviglia. A centrocampo torneranno anche Leiva e Lulic, fuori con il Napoli per squalifica. Parolo e Milinkovic-Savic le mezzali per completare la linea mediana del 3-5-1-1. In attacco Luis Alberto in appoggio di Immobile.

MILAN

15.26 - Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per Napoli-Milan, seconda giornata di Serie A in programma sabato 25 agosto alle 20.30 allo stadio San Paolo. Presente Halilovic, prima chiamata anche per Castillejo e Bakayoko, ultimi arrivati alla corte rossonera. Esordio possibile per Reina, Caldara, Laxalt, Higuain e i tre sopra citati. Fuori dai selezionati Montolivo e Zapata. Ecco la lista completa:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.

📢 | Squad announcement!

These are the Rossoneri called up by coach Gattuso for our #SerieATIM opener!

📋 | I convocati per #NapoliMilan

Questi i rossoneri a disposizione del Mister per l'esordio in 🅰!#ANewMilan pic.twitter.com/od8tvoGPdB — AC Milan (@acmilan) 24 agosto 2018

NAPOLI

20.40 - Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di sabato sera al San Paolo per l'anticipo della seconda giornata di Serie A. La squadra ha svolto la prima fase di riscaldamento a secco. Di seguito torello con la rosa divisa in due gruppi. Successivamente lavoro sulla reattività. Poi partita area-area e chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Meret prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzata.

Questi i convocati: Karnezis, Ospina, Marfella, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Rog, Diawara, Zielinski, Hamsik, Ounas, Verdi, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

PARMA

ROMA

17.45 - Diego Perotti, che anche oggi ha svolto lavoro differenziato, tornerà in gruppo tra domani e domenica. Il canale televisivo tematico della società non chiude dunque ad una possibile convocazione per il match contro l'Atalanta. La squadra ha iniziato con un torello ed un lavoro di natura atletica. Si è passati successivamente alla tattica con focus sulla finalizzazione dell'azione. Ancora lavoro individuale per Diego Perotti e Luca Pellegrini.

SAMPDORIA

20.00 - Antivigilia di campionato e la Sampdoria è pronta a fare il suo debutto nella Serie A TIM 2018/19 alla “Dacia Arena” di Udine. A due giorni dall’esordio, Marco Giampaolo e la squadra hanno lavorato prima in sala video e poi sul campo 2 del “Mugnaini”, dove – alla presenza del responsabile dei direttori Walter Sabatini e Carlo Osti – sono state messe in pratica esercitazioni tattiche finalizzate alla preparazione della gara. Mentre Dennis Praet e Vasco Regini continuano i rispettivi percorsi di recupero a Domodossola, seguiti dal riabilitatore blucerchiato Umberto Borino, Lorenzo Tonelli si è dedicato ad un programma personalizzato. Fisioterapia e seduta individuale per Júnior Tavares (contusione alla spalla destra rimediata nella partitella di ieri), che ha lavorato singolarmente al pari dello squalificato Gianluca Caprari.

SASSUOLO

20.45 - Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci dove ha svolto riscaldamento, breve lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, situazioni sulle palle inattive e conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Filip Djuricic e Federico Peluso.

SPAL

TORINO

18.53 - Sessione pomeridiana per il Torino con un allenamento tecnico-tattico di preparazione alla trasferta di domenica sera a San Siro contro l’Inter. De Silvestri, Edera e Izzo hanno lavorato regolarmente con il gruppo, Baselli e Lyanco hanno svolto un programma personalizzato, mentre Parigini non si è allenato per uno stato febbrile. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura, cui seguiranno la conferenza stampa di presentazione del match e la partenza per il ritiro di Milano.

UDINESE