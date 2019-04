Serie A, live dai campi - Icardi sarà titolare. Chiesa convocato per la Roma

Fonte: Siti ufficiali dei club

ATALANTA

BOLOGNA

A due giorni dalla partita di Bergamo, la squadra ha proseguito la preparazione con una seduta pomeridiana: riscaldamento atletico, lavoro tattico e prove di conclusioni. Terapie per Federico Mattiello e Mattia Destro.

CAGLIARI

La squadra di Rolando Maran affronterà stasera la Juventus nell'anticipo della 30ma giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle 21 alla Sardegna Arena.

CHIEVOVERONA

Mancano due giorni alla sfida che i gialloblù giocheranno al Mapei Stadium contro il Sassuolo alle ore 19.00 per la 30^ giornata di Serie A. Questa mattina, a Veronello, la squadra ha iniziato la seduta con un riscaldamento seguito da un torello. Poi il tecnico Domenico Di Carlo, insieme al suo staff, ha fatto svolgere una serie di lavori tattici e per concludere una partita.

EMPOLI

FIORENTINA

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma. Ecco l'elenco completo, in cui figura anche Federico Chiesa. Non ce la fa, invece, Edimilson Fernandes.

PORTIERI: Brancolini, Lafont, Terracciano

DIFENSORI: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella

CENTROCAMPISTI: Benassi, Dabo, Norgaard, Gerson, Veretout

ATTACCANTI: Chiesa, Mirallas, Montiel, Muriel, Simeone, Vlahovic

FROSINONE

GENOA

INTER

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Genoa. Nessuna sorpresa: come annunciato in conferenza stampa, torna Mauro Icardi, che dovrebbe essere titolare a Marassi. Non recupera, invece, Lautaro Martinez.

PORTIERI: Handanovic, Padello, Berni

DIFENSORI: Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

CENTROCAMPISTI: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic

ATTACCANTI: Icardi, Keita, Politano, Colidio, Salcedo, Candreva

JUVENTUS

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo stasera alla Sardegna Arena per l'anticipo del 30° turno di campionato. Inizio alle ore 21.

LAZIO

MILAN

I rossoneri scenderanno in campo alle ore 19 per il primo anticipo del 30° turno di campionato. A San Siro arriva l'Udinese di Igor Tudor

NAPOLI

La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina area-area. Hysaj e Mertens hanno lavorato con il gruppo. I convocati:

PORTIERI: Meret, Karnezis, D'Andrea

DIFENSORI: Malcuit, Koulibaly, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka

CENTROCAMPISTI: Allan, Zielinski, Fabian Ruiz

ATTACCANTI: Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Younes, Milik, Gaetano.

PARMA

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Frosinone, in programma domani alle 21.00 allo Stadio ”Benito Stirpe” e valida per la trentesima giornata del campionato Serie A Tim 2018-2019, i seguenti 22 calciatori:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta;

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Ceravolo, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati.

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

La squadra di Leonardo Semplici ha svolto una seduta di allenamento mattutina a porte chiuse in vista della sfida contro la Lazio.

TORINO

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Sampdoria. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Ichazo, Rosati, Sirigu

DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou

CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Damascan, Zaza

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Iago Falque hanno evidenziato lo stiramento di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi verrà valutata in base all’evoluzione clinica

UDINESE

Difficile trasferta per la squadra di Igor Tudor, che se la vedrà contro il Milan nell'anticipo della 30ma giornata di Serie A.