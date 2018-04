Serie A, live dai campi: in casa Bologna da valutare le condizioni di Pulgar

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

IN OTTICA BENEVENTO

BENEVENTO

IN OTTICA ATALANTA

BOLOGNA

15.18 - Dopo il successo sul Verona e a due giorni dalla gara di Marassi la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole. Seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento più intenso sul campo per gli altri. Ladislav Krejci ha svolto una seduta differenziata, terapie per Vasilis Torosidis e Godfred Donsah. Erick Pulgar è rimasto a riposo a causa di un affaticamento muscolare.

IN OTTICA SAMPDORIA - Difficile ipotizzare un recupero lampo di Ladislav Krejci, Vasilis Torosidis e Godfred Donsah. Da valutare le condizioni di Erick Pulgar, fuori per affaticamento muscolare nella gara di ieri.

Ripresi gli allenamenti verso #SampdoriaBFC ➡️il notiziario di oggi https://t.co/EGZ8VeF7qB 🔴🔵 pic.twitter.com/KgUgWwFgsq — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 16 aprile 2018

CAGLIARI

13.54 - Sono 22 i giocatori convocati da Diego Lopez, tecnico del Cagliari, per la partita di domani sera contro l'Inter. Il tecnico uruguayano porterà a Milano anche due Primavera, il terzino classe 2000 Christ Kouadio e il '99 Joseph Tetteh. Di seguito la lista completa:

Portieri: Rafael, Crosta, Cragno.

Difensori: Andreolli, Miangue, Castan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Kouadio, Tetteh, Romagna.

Centrocampisti: Cossu, Faragò, Padoin, Ionita, Caligara.

Attaccanti: Giannetti, Ceter, Sau, Pavoletti, Han.

IN OTTICA INTER - Guai a centrocampo per Lopez, che ha perso per squalifica Nicolò Barella e Luca Cigarini. Fuori inoltre, ma per infortunio, Daniele Dessena, Alessandro Deiola e Diego Farias. Out anche Joao Pedro, sospeso per doping nalla NADO.

CHIEVO VERONA

16.14 - Mobilità, tecnica a coppie, sviluppi difensivi ed esercitazioni difensive a squadre contrapposte il menù di oggi in casa Chievo Verona. Domani nuovo allenamento in casa gialloblù, poi spazio alla sfida alla SPAL.

IN OTTICA SPAL - Out il solo Mattia Bani, espulso nella gara contro il Torino.

CROTONE

IN OTTICA JUVENTUS

FIORENTINA

IN OTTICA LAZIO .

GENOA

14.06 - Lunedì di riposo per la formazione rossoblù, al lavoro però ieri dopo il successo sul Crotone. Partitelle tematiche, esercitazioni atletiche ad alto ritmo nel menù imposto da mister Ballardini.

IN OTTICA ROMA - Fuori quasi certamente Nicolas Spolli, anche ieri sottoposto a terapie in infermeria. Sarà la terza indisponibilità in difesa dopo quelle di Giuseppe Izzo e Davide Biraschi.

HELLAS VERONA

IN OTTICA SASSUOLO

INTER

IN OTTICA CAGLIARI

JUVENTUS

14.20 - Miralem Pjanic era regolarmente a Vinovo stamane, per iniziare le terapie in seguito all'affaticamento muscolare accusato ieri contro la Sampdoria. Campionato finito per De Sciglio, con lui appuntamento al ritiro estivo.

15.50 - La squadra ha lavorato divisa in gruppi, come sempre nei giorni post gara: palestra e scarico per chi ha giocato ieri, campo, palla e atletica per gli altri giocatori. Domani si torna in campo per la rifinitura.

IN OTTICA CROTONE - Mattia De Sciglio sarà indisponibile per tutte le prossime sei sfide di campionato:, difficile pensare anche ad un recupero di Miralem Pjanic. Probabile altra settimana di stop per Federico Bernardeschi, ancora non al top della condizione.

LAZIO

12.40 - Alle 11 la Lazio è sceso in campo: Via alla seduta di scarico con in gruppo soltanto i calciatori rimasti a riposo con la Roma o entrati nel secondo tempo: Luis Alberto, Basta, Wallace, Bastos, Caicedo, Murgia, Javorcic, Lukaku, Nani, Caceres, Di Gennaro e Crecco. Patric è l’unico in infermeria informa LaLazioSiamoNoi.it: per lui problema muscolare all’adduttore alla vigilia del ritorno con il Salisburgo, non sarà a disposizione per la trasferta di Firenze.

IN OTTICA FIORENTINA - Patric sicuro assente, come detto, a rischio anche Ciro Immobile, non al top e tolto negli ultimi minuti di gara nel derby. Sicuramente indisponibile Stefan Radu, che ha rimediato un rosso contro la Roma.

MILAN

IN OTTICA TORINO

NAPOLI

13.43 - Seduta mattutina per il Napoli dopo la gara di San Siro contro il Milan. Gli azzurri preparao il match contro l'Udinese di mercoledì al San Paolo per la 33esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio a Milano hanno svolto lavoro rigeneratnte prima in campo e poi in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 2, in attivazione a secco e allenamento aerobico. Chiusura con partitina 8 contro 8.

IN OTTICA UDINESE - Faouzi Ghoulam è il solito unico indisponibile in casa Napoli, almeno per quanto riguarda gli infortunati. Out anche Kalidou Kolulibaly, per squalifica, dopo il giallo rimediato contro il Milan.

ROMA

14.00 - Dopo il pareggio al derby, la Roma è tornata subito ad allenarsi per preparare la sfida contro il Genoa, in programma mercoledì sera all'Olimpico alle 20.45. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico tra palestra e piscina, mentre il resto del gruppo è sceso in campo. Ancora allenamento individuale per Defrel, Karsdorp e Perotti.

IN OTTICA GENOA - Sicuri assenti in vista del Genoa i tre infortunati: Gregoire Defrel e Diego Perotti pensano già alla gara del prossimo weekend, mentre per Rick Karsdorp il campionato è già finito da un pezzo.

SAMPDORIA

15.01 - La Sampdoria è tornata al lavoro. Lo ha fatto con una seduta mattutina al “Mugnaini” a due velocità: da una parte i più impiegati a Torino, impegnati in una sessione di scarico; dall’altra il resto del gruppo, alle prese con un allenamento completo. Nicola Murru prosegue il proprio iter riabilitativo, anche sul campo. Domani, martedì, la squadra replicherà in mattinata a Bogliasco, a porte chiuse. Non sono in programma conferenze stampa.

IN OTTICA BOLOGNA - Nicola Murru rimane l'unico indisponibile per la sfida di mercoledì: sarà out fino alla fine della stagione.

SASSUOLO

15.42 - La squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, mobilità e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Edoardo Goldaniga e Stefano Sensi, fermo Pol Lirola. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

IN OTTICA HELLAS VERONA - Edoardo Goldaniga e Stefano Sensi, così come Pol Lirola, salteranno la sfida all'Hellas. In dubbio anche Andrea Consigli e Simone Missiroli, per problemi muscolari accusati nelle ultime ore.

SPAL

IN OTTICA CHIEVO VERONA

TORINO

IN OTTICA MILAN

UDINESE