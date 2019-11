Serie A, live dai campi - Incontro CR7-Sarri. Bologna, tegola Santander

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo weekend.

ATALANTA

I nerazzurri, nel pomeriggio, hanno sostenuto una seduta d’allenamento al centro Bortolotti di Zingonia in vista della sfida di sabato, con inizio alle 15, contro la Juventus. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. De Roon, Gollini e Ibanez, rientrati oggi dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno lavorato a parte. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati: Malinovskyi, Ilicic

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.

BOLOGNA

Alla ripresa degli allenamenti verso Bologna-Parma in casa rossoblù si sono riuniti al gruppo anche Gary Medel e Ladislav Krejci, mentre in giornata faranno rientro a Bologna anche Riccardo Orsolini e Mattias Svanberg. Seduta differenziata per Mattia Destro, lavoro in palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks. Federico Santander, che nell’ultimo allenamento della scorsa settimana aveva accusato un risentimento muscolare, è stato sottoposto ad esami: è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane.

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Bani, Danilo

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Denswil, Tomiyasu, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati: Mateju

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Aye, Balotelli.

CAGLIARI

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Dopo l'infuocata mattina a Roma (incontro con gli arbitri), Vincenzo Montella nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento quasi a ranghi completi della settimana che porta alla gara di Verona. Assenti gli Under 21 Sottil e Ranieri, più Badelj e Dabo il cui rientro è previsto per domani. Castrovilli, Chiesa, Pezzella, Caceres, Milenkovic, Pedro e Pulgar (il cui impegno era stato annullato) sono invece già a Firenze ma i due italiani e l'uruguaiano si alleneranno domani mentre l'argentino si è allenato a parte.

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati: Castrovilli e Pulgar

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

GENOA

Il Genoa ha ripreso la preparazione dopo due giorni di pausa e in vista della ripresa della Serie A. Un'ora e mezzo di seduta per i rossoblù con Agudelo che è tornato a disposizione mentre mancano ancora all'appello alcuni nazionali. Domani altro allenamento al Signorini.

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Pajac; Agudelo, Schone; Pandev, Saponara, Lerager; Pinamonti.

HELLAS VERONA

È iniziata oggi, martedì 19 novembre, la settimana di preparazione dell'Hellas Verona alla partita di domenica al Bentegodi (ore 15) contro la Fiorentina. Presso lo Sporting Center "Paradiso" di Peschiera, agli ordini di mister Ivan Juric e del suo staff, i gialloblù hanno dapprima svolto una fase di riscaldamento volta a sollecitare la mobilità. A seguire lavoro tecnico-tattico, intervallato da esercitazioni sul possesso-palla. La seduta si è conclusa con una mini-partita a campo intero.

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Salcedo.

INTER

In vista del ritorno in campionato contro il Torino, gara valida per la 13^ giornata di Serie A TIM, in programma sabato 23 novembre alle 20.45, la squadra si è ritrovata per un allenamento pomeridiano. Al Centro Sportivo Suning i nerazzurri hanno aperto la seduta in palestra per poi spostarsi in campo per una partitella a campo ridotto con alcuni elementi della Primavera aggregati.

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella​​, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

Da domani si riempirà la Continassa, la Juventus solitamente lascia un giorno di riposo successivo alla gara con la Nazionale. Oggi era però atteso Cristiano Ronaldo ed è arrivato alle 13:30 nel centro sportivo bianconero. Nelle segrete stanze e campi della Continassa, l'incontro con Maurizio Sarri e coi compagni presenti, tra cui Gonzalo Higuain. La tempesta post Juventus-Milan sembra passata.

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula.

MILAN

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati: Bennacer, Calhanoglu

Probabile formazione Donnarumma G; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Rebic.

NAPOLI

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

PARMA

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Hernani

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

ROMA

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Sampdoria-Udinese (sabato 24 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Leris, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

SASSUOLO

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

SPAL

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati: Tomovic e Cionek

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Vicari, Felipe, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari.

TORINO

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Verdi; Belotti.

UDINESE