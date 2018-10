Serie A, live dai campi - Insigne salta l'Udinese. I convocati del Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della nona giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.34 - Continua la preparazione in vista di ChievoVerona-Atalanta, in programma allo stadio Bentegodi domenica alle ore 15. Gomez e compagni si sono allenati questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Masiello (che ha svolto anche lavoro in acqua), Tumminello e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Domani, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, rifinitura a porte chiuse e poi partenza per Verona.

BOLOGNA

17.55 - A due giorni da Bologna-Torino, la squadra si è allenata questo pomeriggio: riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e prove di piazzati per i rossoblù di Inzaghi. Seduta differenziata per Orji Okwonkwo, terapie per Federico Mattiello e Ladislav Krejci.

CAGLIARI

17.00 - La squadra rossoblù prosegue la preparazione alla gara di domenica a Firenze. La seduta di allenamento di questa mattina ad Asseminello è cominciata con una sessione video. Subito dopo, tutti in campo per l'attivazione tecnica, cui ha fatto seguito esercitazioni per gli sviluppi della fase offensiva e difensiva. Quindi spazio alla parte tecnica della seduta, con cross e conclusioni in porta. Differenziato per Farias, Klavan e Lykogianns. Domani mattina si terrà una nuova seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

16.32 - Penultimo allenamento della settimana a Veronello prima della sfida di domenica contro l’Atalanta al Bentegodi. Questo il programma: mobilità articolare, lavoro incrementale di velocità con pallone, seduta tattica. Mister Gian Piero Ventura ha fissato per domani, sabato 20 ottobre, la rifinitura pre-match al mattino che si svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

15.45 - Seduta mattutina per l'Empoli, che ha svolto un allenamento a porte chiuse in vista della gara col Frosinone di domenica. Domattina è invece in programma la rifinitura.

FROSINONE

18.00 - Penultimo allenamento della settimana per i giallazzurri, che al ‘Mancini Park Hotel’ continuano a preparare il match di domenica contro l’Empoli. Lavoro tecnico e partitella, questo il programma odierno. Lavoro a parte per Perica e Krajnc. Terapie invece per Ardaiz ed Hallfredsson. Nella giornata di domani i giallazzurri faranno ritorno a Frosinone.

GENOA

17.19 - Questi i convocati del Genoa per la trasferta di Torino, dove domani alle 18 i rossoblù affronteranno i padroni di casa della Juventus:

Portieri: Marchetti, Vodisek, Radu.

Difensori: Gunter, Criscito, Lisandro Lopez, Biraschi, Romero, Pereira, Lakicevic, Zukanovic.

Centrocampisti: Romulo, Mazzitelli, Rolon, Bessa, Sandro, Omeonga, Hiljemark.

Attaccanti: Piatek, Lapadula, Kouamé, Pandev, Lazovic, Medeiros.

Assenti Dalmonte, Favilli, Spolli e il nuovo acquisto Veloso.

15.01 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottobre (ore 20.30). La squadra ha svolto riscaldamento a secco e successivamente torello. Di seguito seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina da area ad area. Insigne non sarà del match per un leggero affaticamento.

I convocati: Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Verdi, Mertens, Callejon, Milik.

16.55 - Procede a buon ritmo, sotto il sole di Bogliasco, la preparazione della Sampdoria in vista del lunedì di campionato. Come nella mattinata di ieri, Marco Giampaolo ha insistito su un lavoro in due gruppi incentrato su esercitazioni tecniche e tattica situazionale. Nel corso di entrambe le sessioni sono stati aggregati i Primavera Mohamed Bahlouli, Axel Campeol, Tommaso Farabegoli, Simone Giordano, Joao Nobrega, Daouda Peeters, Ognjen Stijepovic, Roberts Veips e Jamie Yayi Mpie. Out Vasco Regini (doppio programma di recupero agonistico) e Gabriele Rolando (personalizzato). Domani, sabato, la squadra tornerà all’opera – stavolta a ranghi completi – in mattinata.

17.29 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica a Bologna. Ansaldi ha svolto parte del lavoro con la squadra e dalla prossima settimana sarà regolarmente in gruppo. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani mattina la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro di Bologna.

