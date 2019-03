Serie A, live dai campi - Inter a Francoforte senza Nainggolan e Keita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

12.48 - Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, Gomez e compagni hanno ripreso questa mattina ad allenarsi in vista della gara contro la Sampdoria, in programma a Genova domenica alle 15.

Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia.

Masiello, che domenica scorsa contro la Fiorentina aveva accusato un problema muscolare, si è regolarmente allenato col gruppo; Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

GENOA

13.08 - La squadra ha svolto la sessione di allenamento come da copione stabilito dallo staff e si appresta a mettere l’ultima marcia in vista del fine settimana, dopo il “giro di boa” di oggi. Nessuna novità dell’ultima ora, dopo la notizia positiva del rientro in gruppo di Lapadula e Mazzitelli. Esercitazioni miste, esercizi con e senza palla e focus sulla tattica, dopo il preludio in sala video per analizzare alcune situazioni di gioco dell’ultima prova con il Frosinone. Il team ha risposto a stimoli e indicazioni di mister Prandelli e del vice Pin, che hanno diretto le operazioni svolte sul terreno del ‘Signorini’. Al termine l’analisi dei dati rilevati durante i lavori. Preparazione specifica per i portieri. Per giovedì è fissata una sessione a porte chiuse.

11.05 - Tegola per l'Inter: Luciano Spalletti sarà costretto a rinunciare ancora a Radja Nainggolan. Il belga, infatti, ha subito un infortunio in allenamento e il referto parla di "distrazione al gemello mediale della gamba sinistra". Da valutare i tempi di recupero, che probabilmente non saranno brevissimi vista la zona delicata colpita. Un vero peccato: il Ninja torna ai box proprio quando era tornato a una condizione fisica accettabile e nel momento più delicato della stagione.

14.05 - Keita Balde Diao non partirà per Francoforte, per la gara contro l'Eintracht valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Secondo quanto riportato da 'Sky', il senegalese ha appena lasciato la Pinetina: certa quindi la sua assenza domani per la partita di domani con fischio d'inizio alle ore 19.00.

13.11 - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro l'Udinese. Venerdì ci sarà qualche cambio e non è da escludere che Allegri passi al 4-4-2. In attacco potrebbe riposare Cristiano Ronaldo che rifiaterebbe in vista del match contro l'Atletico Madrid (TuttoJuve.com).

11.46 - Doppia seduta per la Lazio, ventiquattro ore prima della festa a Formello di domani pomeriggio, con i cancelli aperti ai tifosi per ringraziare la squadra del 3-0 nel derby e caricarla in vista della trasferta di Firenze. Inzaghi fa scattare alle 10.30 la seduta mattutina (alle 15.30 ci sarà il bis): due gruppi separati che si sono alternati in campo, lo stesso lavoro di forza e poi tattico con aggregati diversi ragazzi della Primavera a fare da sparring partners. Regolarmente in gruppo Immobile, che ieri aveva svolto un lavoro differenziato di allunghi sulla fascia. Lo staff tecnico non vuole perdere tempo, ha chiesto alla gruppo di ritrovare immediatamente la concentrazione per le prossime partite, decisive come la stracittadina per la corsa Champions. In infermeria ci sono sempre Berisha e Lukaku. Luiz Felipe è rientrato tra i convocati già da due gare (seppur non al meglio), Wallace ci prova per il posticipo di domenica sera ma potrebbe rinviare alla settimana prossima il ritorno a disposizione. Da valutare Strakosha: anche oggi l’albanese è rimasto a riposo e non è sceso in campo (Proto, Guerrieri e il Primavera Marocco i tre portieri con i preparatori Grigioni e Zappalà). Lo staff medico ha escluso lussazioni alla spalla per la brutta botta ricevuta da Dzeko. Proto si tiene in preallarme. (Lalaziosiamonoi.it)

14.30 - La squadra ha svolto riscaldamento in avvio e di seguito torello. Successivamente lavoro tecnico-tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Al termine della rifinitura odierna, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Salisburgo:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi.

Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes

13.35 - Roma in campo questa sera contro il Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Questo il probabile undici giallorosso:

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi; Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Perotti.

A disposizione: Mirante, Fazio, Jesus, Kardsdorp, Nzonzi, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

TORINO

UDINESE

13.37 - Riscaldata da un sole primaverile la squadra si è ritrovata stamani al Bruseschi per proseguire la preparazione in vista della partita con la Juventus. Dopo una prima parte di attivazione fisica, i ragazzi si sono divertiti con dei torelli tattici a buona intensità. Davide Nicola e il suo staff hanno dedicato la parte principale della seduta a lavoro tattico e partitelle a tema. Seduta differenziata per Okaka, che ha fatto un lavoro atletico personalizzato sul campo 2 e per Sandro, che è rimasto in palestra con i preparatori. La squadra si ritroverà domattina alle 10.30 per la rifinitura e nel pomeriggio partirà alla volta di Torino.