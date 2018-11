Serie A, live dai campi - Inter e Napoli, convocati per la Champions

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

La preparazione della squadra in vista della Sampdoria è continuata oggi con un allenamento al pomeriggio: Inzaghi ha diviso il gruppo a sua disposizione, lasciando a lavorare in palestra i titolari di domenica e facendo svolgere agli altri una serie di esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto. Blerim Dzemaili ha interrotto la seduta a causa di una contusione al ginocchio sinistro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

All’indomani della sfida contro il Torino i rossoblù si sono ritrovati al Centro Sportivo di Assemini per una seduta di allenamento, in vista del prossimo impegno di campionato, domenica a Frosinone.

I giocatori che hanno accumulato maggior minutaggio nella partita di ieri hanno svolto un lavoro defaticante. Gli altri elementi della rosa sono stati impegnati in forza in palestra e potenza metabolica sul campo.

Paolo Faragò e Simone Padoin hanno lavorato parzialmente con il gruppo, Leonardo Pavoletti effettuerà domani degli accertamenti. Lucas Castro ha svolto ulteriori controlli alla clinica Villa Stuart a Roma che hanno confermato una lesione al crociato anteriore. Il giocatore argentino sarà sottoposto domani ad intervento chirurgico da parte del professor Mariani.

Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

Allenamento mattutino per la Fiorentina in vista della sfida contro la Juventus, in programma sabato alle 18. Seduta intensa, prima con del lavoro in palestra e poi sul campo da gioco. Torna in gruppo German Pezzella, costretto al forfait nell'ultima gara di campionato.

Un centinaio di tifosi ha presenziato al primo allenamento post derby al Centro Signorini svolto in una bella giornata di sole. Mister Juric non ha perso tempo per esaminare il match con la Sampdoria in una riunione in sala video che ha inaugurato il pomeriggio. I giocatori reduci dal posticipo hanno effettuato un lavoro rigenerativo con i preparatori. Dopo la fase di riscaldamento comune, una parte del gruppo è stato sottoposto a esercitazioni e partitine a campo ridotto. In seguito ha disputato una partitella a ranghi misti contro una selezione di ragazzi della Primavera. Non si registrano problematiche a livello di infermeria. Da valutare le condizioni di Spolli uscito anzitempo per un fastidio accusato nel corso dei lavori.

INTER

Tottenham-Inter: a poche ore dalla partenza per Londra, l'allenamento mattutino per i nerazzurri al Suning Training Centre di Appiano Gentile.

In vista del Matchday 5 di UEFA Champions League in programma a Wembley contro il Tottenham domani sera, Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Perisic, Brozovic;

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Candreva.

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30.

Circuiti d’attivazione in apertura per i biancocelesti che, in seguito, hanno svolto delle esercitazioni sul palleggio ed alcune combinazioni con tiri in porta. Fase atletica per i calciatori impiegati dal primo minuto contro il Milan, cross e conclusioni per il resto del gruppo. La seduta è terminata con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura in vista del match con l’Apollon Limassol.

MILAN

In palestra per il via del riscaldamento, proseguito sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi: il gruppo (al completo) si è cimentato in un torello per poi passare a una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi, le sagome e i paletti. Dopo è entrato in scena il pallone: squadra divisa in tre parti e spazio ad alcune esercitazioni tecniche; nel frattempo i portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Valerio Fiori. Infine, possesso palla e partitella su campo ridotto.

NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Stella Rossa in programma domani al San Paolo per la quinta giornata di Champions League (ore 21). La squadra ha svolto riscaldamento e torello in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico con svolgimento di gioco: attacco contro difesa. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Questi i convocati: Ospina, Karnezis, Meret, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik

Allenamento pomeridiano al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria, che continua la preparazione in vista dell’anticipo con il Bologna, prossimo avversario sabato sera al “Ferraris”. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi: rigenerativo tra campo e palestra per i più impiegati nel derby, seduta completa per tutti gli altri disponibili. Sessioni specifiche in piscina per Bartosz Bereszynski, Grégoire Defrel, Albin Ekdal e Lorenzo Tonelli; individuale per Omar Colley e di recupero tra palestra e campo (lavoro aerobico) per Edgar Barreto. Domani, mercoledì, è in agenda un mattutino sempre a gruppi.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, con il canonico doppio programma che segue le partite di campionato. Lavoro defaticante per i calciatori reduci dal match di ieri sera a Cagliari, programma tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione in vista della sfida contro il Genoa in calendario domenica alle ore 15. Baselli, uscito anzitempo ieri sera, ha riportato un forte trauma contusivo al ginocchio destro: gli accertamenti svolti stamane hanno tuttavia escluso complicazioni. Lavoro personalizzato per Aina, post sofferenza retrocalcaneare al piede destro. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse.

