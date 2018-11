Serie A, live dai campi: Inter, emergenza difesa. Lazio, out Lucas Leiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.06 - Continua la preparazione in vista della gara contro l'Empoli, in programma allo stadio Castellani domenica alle 15. Oggi seduta al mattino per Gomez e compagni al Centro Bortolotti di Zingonia. Oltre a Varnier, soltanto Barrow è rimasto ai box per un trauma facciale. Per il resto tutto a disposizione di mister Gasperini. Domani mattina, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse e poi nel pomeriggio partenza per Empoli.

IN OTTICA EMPOLI - Masiello tornerà tra i convocati per Empoli. Tra i pali va verso la conferma Berisha, così come in attacco Zapata partirà dal primo minuto.

BOLOGNA

17.01 - A due giorni da Bologna-Fiorentina la squadra rossoblù ha continuato la preparazione a Casteldebole sotto la pioggia, con una serie di esercitazioni tattiche e le prove di calci da fermo. Hanno lavorato con i compagni Erick Pulgar e Giancarlo Gonzalez rientrati dagli impegni in Nazionale, mentre Angelo Da Costa si è allenato in parte in gruppo e in parte in seduta differenziata.

IN OTTICA FIORENTINA - Orsolini favorito per una maglia da titolare. Tridente con Palacio e Santander.

CAGLIARI

16.11 - Il Cagliari ha proseguito questa mattina al Centro Sportivo di Assemini la preparazione alla gara col Torino di lunedì sera. Dopo l'attivazione tecnica, i giocatori sono stati impegnati prima in una partita a possesso con corridoio laterale, quindi in una partita a 70 metri. Fabio Pisacane ha lavorato col gruppo. Hanno svolto un personalizzato Simone Padoin e Paolo Faragò.

IN OTTICA TORINO - Padoin resta in forte dubbio, davanti ancora titolare Pavoletti nonostante qualche acciacco dopo il rientro dagli impegni con la Nazionale.

CHIEVO

17.35 - Allenamento sotto la pioggia questa mattina a Veronello per i gialloblù. Questo il programma svolto dai giocatori di mister Domenico DI Carlo:

Riscaldamento tecnico

Lavori tattici difensivi

Finalizzazioni in porta

Palle inattive

Domani la squadra svolgerà la rifinitura tecnica a Veronello (a porte chiuse) alle 11.00. Seguiranno il pranzo e la partenza per Napoli.

IN OTTICA NAPOLI - Di Carlo potrebbe rilanciare Giaccherini contro la sua ex squadra. Pronto anche Birsa, si rivede Cacciatore.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

Sono 26 i convocati di mister Longo per la gara contro l’Inter in programma domani, alle 20:30, allo stadio “San Siro” di Milano. Di seguito l’elenco completo:

Portieri

Sportiello, Bardi, Iacobucci.

Difensori

Ariaudo, Salamon, Capuano, Krajnc, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Zampano, Ghiglione, Molinaro.

Centrocampisti

Vloet, Cassata, Crisetig, Chibsah, Maiello, Gori, Besea.

Attaccanti

Campbell, Ciofani, Pinamonti, Perica, Ciano, Matarese

IN OTTICA INTER - Ciano ancora in dubbio, Longo pensa a Vloet alle spalle di Campbell e Ciofani.

GENOA

17.33 - Una riunione tecnica ha introdotto la sessione sostenuta al Centro Signorini, dove la squadra si è radunata questo pomeriggio a due giorni dal derby. Mister Juric ha snocciolato i temi segnati in agenda, approfondendo le spiegazioni con l’ausilio dei video. Dopo la fase di riscaldamento con percorsi mirati, si è entrati nel vivo con le prove e gli accorgimenti tattici sul campo di gioco, conclusi da una partitella seguita dai direttori Perinetti e Donatelli. La vigilia smarcherà altre tappe di avvicinamento, tra cui la conferenza pre-gara, l’allenamento in programma e il trasferimento nella sede del ritiro. A 48 ore dal calcio d’inizio ha preso il via l’ultimo giro di valutazioni.

IN OTTICA SAMPDORIA - Sandro recuperato ma resta in dubbio per il derby. Scaldano i motori Veloso e Mazzitelli.

INTER

18.04 - Sono 20 i giocatori nerazzurri convocati da Luciano Spalletti per Inter-Frosinone, prossimo match di campionato a San Siro in programma domani sera alle 20.30.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic;

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.

IN OTTICA FROSINONE -Assenti Dalbert e Vrsaljko, terzini saranno D'Ambrosio ed Asamoah. Borja Valero al posto di Brozovic.

JUVENTUS

LAZIO

13.30 - Caicedo definitivamente in gruppo, Leiva out, Durmisi ancora alle prese con l’influenza. La seduta dell’antivigilia conferma il ritorno dell’ecuadoriano e il forfait del brasiliano per lo scontro Champions con il Milan. Leiva resterà a riposo almeno fino a metà della prossima settimana, la certezza del suo impiego al momento non c’è nemmeno per la trasferta con il Chievo di domenica 2 dicembre. Il quadro clinico alla coscia destra verrà valutato nuovamente dopo il weekend di campionato. Riporta lalaziosiamonoi.it.

IN OTTICA MILAN - Difficile il recupero di Lucas Leiva, al suo posto giocherà Badelj in cabina di regia. In difesa ballottaggio Luiz Felipe-Wallace.

MILAN

16.38 - Penultimo allenamento settimanale in vista della sfida di Serie A contro la Lazio allo stadio Olimpico. Stamattina i rossoneri, a Milanello, sono scesi in campo a partire dalle 11.00.

Dopo una prima parte di riscaldamento in palestra, la squadra è uscita sul centrale dove ha proseguito nella fase di attivazione muscolare attraverso un torello effettuato tutti insieme nel cerchio di centrocampo. A seguire spazio a una serie di allunghi su metà campo per poi tornare a lavorare con il pallone per esercitazioni tecniche, uno-due in velocità e tiri in porta. Per concludere il gruppo si è dedicata alla tattica sulle palle inattive e alla partitella su campo ridotto.

IN OTTICA LAZIO - Respinto il ricorso per la squalifica di Higuain, in attacco giocherà Cutrone. Calabria e Calhanoglu recuperati.

NAPOLI

16.27 - Gli azzurri preparano il match contro il Chievo al San Paolo in programma domenica per la 13esima giornata di Serie A. La squadra, sul campo 2, ha svolto riscaldamento a secco in avvio.Successivamente partitina a porte piccole seguita da lavoro tecnico tattico. Chiusura con partita area-area.

IN OTTICA CHIEVO - Possibile turno di riposo per Albiol, Allan e Hamsik, in campo Maksimovic, Rog e Diawara. Nuovo KO per Verdi.

PARMA

ROMA

14.26 - Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Udinese. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Olsen, Fuzato, Mirante

DIFENSORI: Karsdorp, Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi

CENTROCAMPISTI: Cristante, Lo. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Nzonzi

ATTACCANTI: Dzeko, Schick, Cengiz, Kluivert, El Shaarawy

IN OTTICA UDINESE - Out De Rossi e Manolas, torna Pellegrini titolare. Possibile turno di riposo per Kolarov, al suo posto Santon.

SAMPDORIA

Riunione video, riscaldamento e lavori tecnico-tattici in preparazione al derby della Lanterna. Questa l’agenda della Sampdoria a due giorni dalla stracittadina di domenica sera, alla quale non ha preso parte il solo Edgar Barreto, alle prese con una seduta di recupero in piscina.

IN OTTICA GENOA - Emergenza in mezzo al campo per Giampaolo. Squalificato Linetty, infortunato Barretto, acciaccato Ekdal. Occasione per Jankto, davanti Saponara e Quagliarella titolari.

SASSUOLO

15.10 - Allenamento mattutino quest'oggi per il Sassuolo Calcio che allo Stadio Ricci ha svolto riscaldamento, possessi palla, sviluppo manovra ed esercitazioni specifiche per reparto. Lavoro differenziato per Jens Odgaard.

IN OTTICA PARMA - Berardi, tornato con qualche acciacco dalla Nazionale, è recuperato. Con lui potrebbe partire dal primo minuto anche Di Francesco.

SPAL

TORINO

16.31 - Allenamento tecnico-tattico pomeridiano allo stadio Filadelfia in preparazione alla sfida di lunedì prossimo a Cagliari per il Torino FC. Tutti a disposizione del tecnico Mazzarri ad eccezione del terzino Ola Aina, che ha effettuato terapie.

IN OTTICA CAGLIARI - Squalificato Rincon, rientra in mediana Meitè. Soriano favorito su Zaza.

UDINESE

16.57 - Il tecnico dell'Udinese, Davide Nicola, ha convocato ventidue giocatori per la gara di domani contro la Roma. Questo l'elenco completo.

Portieri: Nicolas, Musso, Scuffet.

Difensori: Ekong, Nuytinck, Opoku, Pezzella, Samir, Stryger Larsen, Ter Avest.

Centrocampisti: Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Mandragora, Pontisso, Coulibaly.

Attaccanti: Lasagna, Machis, Micin, Pussetto, Vizeu.