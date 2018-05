Serie A, live dai campi - Inter, fiducia a Santon. Bologna, out Pulgar

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA

BENEVENTO

BOLOGNA

12.59 - Sono ripresi questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti dei rossoblù in vista della gara contro la Juventus di sabato. La squadra ha svolto una seduta di lavoro con esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema.

IN OTTICA JUVENTUS - Allenamento differenziato per Filip Helander, terapie per Godfred Donsah e Belrim Dzemaili. Terapie anche per Giancarlo Gonzalez a causa di una lieve distorsione al ginocchio destro con tempi di recupero previsti di 10 giorni e per Erick Pulgar a causa di una contrattura al retto femorale destro, anche per lui i tempi di recupero previsti sono di 10 giorni.

CAGLIARI

15.25 - Nella giornata di oggi il direttore sportivo rossoblù, Marcello Carli, ha parlato in conferenza stampa, affrontando anche l'argomento relativo alla conferma di Lopez sulla panchina dei sardi: "Dopo la partita con la Samp siamo rimasti tutti scioccati, è stata una prestazione veramente brutta, i ragazzi sanno cosa ho detto a loro e all'allenatore. Lunedì sono state fatte alcune valutazioni col presidente e si è deciso di proseguire con lui. E' giusto che i ragazzi, l'allenatore e la dirigenza si prendano le proprie responsabilità, andando a giocare queste ultime tre gare senza alibi. Per noi questa è stata la migliore linea da tenere. Abbiamo deciso che la persona giusta è ancora Lopez. E' normale che dopo la gara abbiamo pensato mille cose, ma poi siamo arrivati alla conclusione che qui nessuno deve scappare, e tutti ci devono mettere la faccia. I tifosi? Con le emozioni possiamo portare i tifosi dalla nostra porta. Con prestazioni così è normale che la gente stia lontana e bisogna anche chiedere scusa. Il destino è nelle nostre mani, tutti dicono che abbiamo un calendario difficile, tutti ci danno per spacciati. Ora sta a noi, ci prendiamo le nostre responsabilità. Senza appelli, solo dimostrare in campo di meritarci l'affetto della gente".

IN OTTICA ROMA - Ceter e Miangue non saranno a disposizione di Lopez, al pari degli squalificati Castan, Cigarini e Joao Pedro. Restano in dubbio Romagna, Dessena e Pisacane che saranno valutati nel corso dei prossimi giorni.

CHIEVO VERONA

15.29 - Prime dichiarazioni da allenatore della prima squadra di Lorenzo D'Anna. Scelto da Campedelli per sostituire Maran, il nuovo tecnico del ChievoVerona s'è così espresso sul difficile momento dei clivensi: "Difficile trovare 100 parole che possano spiegare questi 25 anni al Chievo. Non mi piace esser ricordato solo come una bandiera. Ho visto le facce giuste già dal primo allenamento che è stato fatto. La qualità c'è, ma è sulla testa che bisogna lavorare".

Sulle possibilità che resti al ChievoVerona anche il prossimo anno, questa la risposta di D'Anna: "Conta solo il Chievo: tra tre partite posso anche tornare a quello che facevo prima".

IN OTTICA CROTONE - Restano da valutare soltanto le condizioni di Riccardo Meggiorini in vista della sfida salvezza contro i calabresi. Il resto della rosa sarà a disposizione del neo tecnico D'Anna.

CROTONE

FIORENTINA

15.39 - Seduta mattutina per la Fiorentina al centro sportivo Davide Astori, in preparazione alla sfida contro il Genoa di domenica prossima. Allenamento tra campo e palestra per i viola che continuano a inseguire la qualificazione in Europa League.

IN OTTICA GENOA - Tre indisponibili per Stefano Pioli per la sfida di Marassi: agli infortunati Lo Faso e Vitor Hugo si è infatti aggiunto anche Laurini, squalificato dal giudice sportivo.

GENOA

14.45 - Allenamento sotto la pioggia al Centro Sportivo Signorini per il Genoa in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina (domenica, stadio Ferraris, ore 15). L'odierna sessione mattutina ha visto la squadra impegnata sul prato verde in esercizi di tecnica dinamica integrate da azioni di gioco a resistenza specifica. Quindi tante conclusioni in porta e una partitella conclusiva. Il tutto seguito costantemente da mister Ballardini e dal suo staff. Domani nuova sessione ancora a porte chiuse.

IN OTTICA FIORENTINA - Non si registrano novità rispetto alle indicazioni emerse ieri, al di là dei miglioramenti evidenziati da Spolli e il rientro annunciato di Hiljemark. Iter riabilitativo per Izzo, Laxalt e Pereira. In vista della sfida con i viola, mister Ballardini non dovrà fare i conti con assenze dovute a squalifiche.

HELLAS VERONA

INTER

13.15 - Prosegue il lavoro dell'Inter di Luciano Spalletti in vista della trasferta di Udine: la seduta interna ad Appiano Gentile - riporta fcinternews - ha avuto inizio in palestra con riscaldamento ed esercizi aerobici e un percorso di forza. Poi, una volta in campo, lavoro sul possesso palla e prove tattiche sullo sviluppo della manovra e calci da fermo. In chiusura partitella a campo ridotto con l'uso delle sponde per dare intensità al gioco

IN OTTICA UDINESE - Nonostante il cammeo da dimenticare contro la Juventus, Luciano Spalletti dovrebbe confermare la propria fiducia a Davide Santon: anche quest'oggi, infatti, il terzino è stato provato durante negli allenamenti come sostituto dello squalificato Danilo D'Ambrosio: dovrebbe essere questa la soluzione del tecnico di Certaldo per la partita contro l'Udinese.

JUVENTUS

14.40 - La Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina sul campo di Vinovo in vista della gara di campionato contro il Bologna. Allenamento svolto sotto la guida di Allegri e del suo staff e terminato intorno alle 13.20.

IN OTTICA BOLOGNA - Sabato non dovrebbe esserci Mario Mandzukic - riporta tuttojuve - che dovrebbe rientrare contro il Milan. Al posto di Pjanic (squalificato) possibile l'utilizzo di Bentancur, mentre in attacco potrebbe trovare spazio Dybala.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

13.06 - Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Torino di domenica al San Paolo per la 36esima giornata di Serie A. Al mattino il gruppo al completo ha svolto, sul campo 1, attivazione a secco e circuito di forza. Poi, sul campo 2, è rimasto il gruppo di difensori che è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico specifico. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

ROMA

SAMPDORIA

12.38 - Sviluppo della forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Questa la tabella di marcia mattutina seguita dalla Sampdoria sotto la pioggia del “Mugnaini” di Bogliasco. Un programma al quale hanno preso parte anche i Primavera Ibourahima Balde, Titas Krapikas, Ognjen Stijepovic, Andrea Tessiore e Michal Tomic e, soltanto parzialmente, Duván Zapata. Domani, giovedì, la squadra sosterrà un’altra sessione al mattino (a porte chiuse).

IN OTTICA SASSUOLO - Ricky Alvarez, Nicola Murru e Fabio Quagliarella hanno svolto lavori individuali sul campo; Gianluca Caprari è stato invece sottoposto a fisioterapia e potenziamento specifico in palestra.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE