Serie A, live dai campi - Inter, i convocati per il Tottenham

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

All’indomani della sfida contro il Torino i rossoblù si sono ritrovati al Centro Sportivo di Assemini per una seduta di allenamento, in vista del prossimo impegno di campionato, domenica a Frosinone.

I giocatori che hanno accumulato maggior minutaggio nella partita di ieri hanno svolto un lavoro defaticante. Gli altri elementi della rosa sono stati impegnati in forza in palestra e potenza metabolica sul campo.

Paolo Faragò e Simone Padoin hanno lavorato parzialmente con il gruppo, Leonardo Pavoletti effettuerà domani degli accertamenti. Lucas Castro ha svolto ulteriori controlli alla clinica Villa Stuart a Roma che hanno confermato una lesione al crociato anteriore. Il giocatore argentino sarà sottoposto domani ad intervento chirurgico da parte del professor Mariani.

Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

Allenamento mattutino per la Fiorentina in vista della sfida contro la Juventus, in programma sabato alle 18. Seduta intensa, prima con del lavoro in palestra e poi sul campo da gioco. Torna in gruppo German Pezzella, costretto al forfait nell'ultima gara di campionato.

Tottenham-Inter: a poche ore dalla partenza per Londra, l'allenamento mattutino per i nerazzurri al Suning Training Centre di Appiano Gentile.

In vista del Matchday 5 di UEFA Champions League in programma a Wembley contro il Tottenham domani sera, Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Perisic, Brozovic;

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Candreva.

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, con il canonico doppio programma che segue le partite di campionato. Lavoro defaticante per i calciatori reduci dal match di ieri sera a Cagliari, programma tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione in vista della sfida contro il Genoa in calendario domenica alle ore 15. Baselli, uscito anzitempo ieri sera, ha riportato un forte trauma contusivo al ginocchio destro: gli accertamenti svolti stamane hanno tuttavia escluso complicazioni. Lavoro personalizzato per Aina, post sofferenza retrocalcaneare al piede destro. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse.

