Serie A, live dai campi: Inter, Miranda recuperato per la sfida al Sassuolo

ATALANTA

18.15 - Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto. Cornelius ha abbandonato anzitempo la seduta a causa di un problema al flessore. Allenamento differenziato per Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Andrea Petagna è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica laparoscopica per sport ernia. L’operazione è stata eseguita dal professor Sansonetti presso la Casa di Cura Igea di Milano. Petagna verrà dimesso domani e, dopo due settimane di riposo, riprenderà gradualmente l’attività.

IN OTTICA MILAN - Leonardo Spinazzola, Andrea Petagna e Luca Rizzo sono gli indisponibili per la sfida ai rossoneri.

BENEVENTO

16.39 - Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico del Benevento, Roberto De Zerbi, ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domani 12 maggio, ore 18:00, presso lo stadio "C. Vigorito", contro il Genoa:

Portieri: Puggioni, Brignoli, Piscitelli;

Difensori: Sparandeo, Tosca, Gyamfi, Venuti, Rutjens, Sagna, Djimsiti, Letizia;

Centrocampisti: Del Pinto, Volpicelli, Viola, Sanogo, Cataldi, Sandro;

Attaccanti: Brignola, Diabaté, Coda, Parigini, Pinto.

IN OTTICA GENOA - Lunghissima la lista degli indisponibili per l'ultima sfida casalinga delle Streghe: Lombardi, Bilong, Guilherme, Memushaj, Antei, Iemmello, Djuricic, Costa e D'Alessandro sono tutti fuori per la sfida al Genoa. Oltre a loro indisponibile anche lo squalificato Lucioni.

BOLOGNA

16.48 - Oggi a due giorni da #BFCChievo la squadra ha svolto una seduta di allenamento a Casteldebole con una serie di esercitazioni tattiche e partitella. Godfred Donsah ed Erick Pulgar sono rientrati in gruppo, lavoro differenziato per Riccardo Orsolini e Giancarlo Gonzalez.

IN OTTICA CHIEVO - Riccardo Orsolini, Giancarlo Gonzalez ed Erick Pulgar sono tutti in forte dubbio per la sfida ai rossoblù.

CAGLIARI

18.44 - La squadra rossoblù si è allenata questo pomeriggio ad Asseminello, in vista dell’ultima trasferta della stagione, domenica sul terreno della Fiorentina, per la trentasettesima giornata di campionato. La seduta, avviata col riscaldamento tecnico, è proseguita col lavoro tattico ed esercizi sulla costruzione del gioco e sulla finalizzazione. Terapie per Leandro Castan.

IN OTTICA FIORENTINA - Leandro Castan sicuro assente per la sfida ai viola, indisponibile anche Damir Céter e Luca Cigarini, squalificato dal Giudice Sportivo.

CHIEVO VERONA

14.07 - Si sono allenati questa mattina a Veronello i gialloblù di mister Lorenzo D’Anna, in vista della sfida contro il Bologna, penultimo impegno stagionale di questa Serie A Tim. La squadra, dopo un torello e un riscaldamento a base di esercizi di rapidità, ha completato la seduta con una partita tattica.

IN OTTICA BOLOGNA - Due squalificati per i clivensi: Ivan Radovanovic e Mattia Bani non giocheranno nella sfida del Dall'Ara per squalifica, ma tutta la rosa è a disposizione di D'Anna.

CROTONE

IN OTTICA LAZIO

FIORENTINA

18.24 - Nessuna buona notizia per quanto concerne Vitor Hugo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore brasiliano, rimasto fuori contro Napoli e Genoa a causa di un infortunio al bicipite femorale rimediato durante la partita amichevole contro il Signa, anche oggi ha lavorato a parte. Si affievoliscono così le speranze di poter vedere il classe '91 in campo già contro il Cagliari.

IN OTTICA CAGLIARI - Recuperato Laurini, per Pioli rimangono le indisponibilità di Vitor Hugo e Simone Lo Faso.

GENOA

16.42 - Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Benevento: Spolli, Cofie, Izzo, Bertolacci, Lapadula, Rossettini, Biraschi, Galabinov, El Yamiq, Rosi, Lazovic, Lamanna, Zima, Omeonga, Veloso, Medeiros, Rossi, Oprut, Salcedo, Hiljemark.

IN OTTICA BENEVENTO - Squalificati Zukanovic e Pandev, per il Benevento sono fuori per infortunio Daniel Bessa, Pedro Pereira, Gianluca Migliore, Mattia Perin, Diego Laxalt e Luca Rigoni.

HELLAS VERONA

18.21 - Seduta di allenamento per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di domenica contro l'Udinese al 'Bentegodi'. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha iniziato l'allenamento con il riscaldamento, passando successivamente ad una serie di esercitazioni tattiche e sui calci piazzati. Lavoro differenziato per Simone Calvano e Bruno Petkovic, mentre Mattia Valoti ha preseguito con le terapie.

IN OTTICA UDINESE - Fuori Moise Kean e Mattia Valoti, in dubbio rimangono Simone Calvano e Bruno Petkovic.

INTER

19.25 - Sono 21 i nerazzurri convocati da Luciano Spalletti per la partita in programma domani sera a San Siro contro il Sassuolo per l'ultima gara casalinga della stagione. Out Gagliardini, mentre rientra Miranda. Ecco l'elenco:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 2 Lopez, 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 25 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 8 Rafinha, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 99 Pinamonti.

IN OTTICA SASSUOLO

JUVENTUS

17.35 - La squadra ha lavorato sotto il sole di Vinovo in mattinata, concentrandosi sui movimenti offensivi con il pallone, dopo una fase dedicata all’atletica.

IN OTTICA ROMA - Squalificato Juan Cuadrado, out anche Mattia De Sciglio e Stefano Sturaro per la sfida alla Roma.

LAZIO

14.14 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un’iniziale attivazione di carattere tattico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni atletiche agli ordini del Prof. Ripert. Successivamente, ampia fase tattica per gli uomini di mister Inzaghi in vista del match di domenica con il Crotone.

IN OTTICA CROTONE - Tre calciatori out: Stefan Radu, Marco Parolo e Ciro Immobile (i primi due dovrebbero farcela per il Crotone, l'attaccante ci prova per l’ultima con l’Inter). Poi tutti a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida con l’Atalanta: l’unico assente all’antivigilia, oltre ai tre big, è Bastos.

MILAN

17.37 - L'allenamento del venerdì è iniziato nella palestra di Milanello, con un lavoro specifico dedicato all'attivazione muscolare e caratterizzato da esercizi con gli attrezzi. Successivamente, la squadra è uscita sul campo 3: corsa lungo il perimetro e a seguire alcuni esercizi a terra prima di passare al lavoro tattico.

IN OTTICA ATALANTA - Andrea Conti è indisponibile ora e lo sarà fino al termine della stagione, possibile recupero lampo invece per Lucas Biglia.

NAPOLI

18.03 - La squadra ha svolto attivazione in avvio. Di seguito partita a campo ridotto e lavoro tecnico tattico. Differenziato a scopo precauzionale per Chiriches e Ounas.

IN OTTICA SAMPDORIA - Problemi fisici per Vlad Chiriches e Adam Ounas, per i due sfida alla Samp in dubbio.

ROMA

16.28 - Continua la preparazione in casa giallorossa alla sfida di domenica sera contro la Juventus. La squadra ha svolto prima un lavoro in palestra, poi è scesa sul Campo B. Ancora individuale per Manolas, in dubbio contro i bianconeri. Defrel, Perotti, Karsdorp e Peres hanno proseguito il loro lavoro di recupero.

IN OTTICA JUVENTUS - Rick Karsdorp, Bruno Peres, Gregoire Defrel e Diego Perotti sono tutti indisponibili. In dubbio Kostas Manolas, vittima di un risentimento muscolare nell'ultima gara.

SAMPDORIA

17.42 - Oggi il programma stilato da Marco Giampaolo e dal suo staff prevedeva una riunione tecnica e, a seguire, un allenamento a base di esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 2 del “Gloriano Mugnaini”. Unico aggregato l’attaccante della Primavera Ognjen Stijepovic. Singoli. Duván Zapata ha svolto l’intera seduta con i compagni. Nicola Murru (tra palestra e piscina) e Fabio Quagliarella (diviso tra terapie e piscina) hanno invece proseguito i rispettivi percorsi riabilitativi. Individuale per Edgar Barreto, alle prese con un fastidio al ginocchio destro. Domani, sabato, la squadra tornerà in campo in mattinata.

IN OTTICA NAPOLI - Nicola Murru è il sicuro indisponibile per la sfida agli azzurri, in dubbio i soliti Fabio Quagliarella ed Edgar Barreto, alle prese con un fastidio al ginocchio.

SASSUOLO

18.28 - Di seguito i convocati di Beppe Iachini per la sfida all'Inter: rimangono indisponibili i difensori Lirola e Goldaniga, mentre Peluso non è stato incluso nella lista perché squalificato.

Portieri: Consigli, Marson, Pegolo.

Difensori: Lemos, Acerbi, Rogerio, Ferrini, Dell'Orco, Letschert, Adjapong.

Centrocampisti: Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Duncan.

Attaccanti: Matri, Politano, Pierini, Berardi, Babacar, Ragusa.

IN OTTICA INTER - Come si evince dalla lista dei convocati, ancora fuori Pol Lirola ed Edoardo Goldaniga, mentre Federico Peluso è out per squalifica.

SPAL

17.48 - In mattinata la squadra ha alternato esercitazioni atletiche ad esercitazioni tecnico-tattiche, mentre nel pomeriggio la seduta è stata incentrata prevalentemente sul possesso palla. Assente Federico Mattiello a causa di una problema muscolare all’adduttore sinistro che verrà valutato giorno per giorno. Federico Viviani e Pasquale Schiattarella hanno lavorato parzialmente con il gruppo, mentre Manuel Lazzari ha lavorato a parte con un programma personalizzato. Allenamento differenziato anche per Sauli Vaisanen e Marco Borriello. Regolarmente in gruppo Sergio Floccari.

IN OTTICA TORINO - In forte dubbio per la sfida ai granata Federico Mattiello, Federico Viviani, Pasquale Schiattarella, Manuel Lazzari, Sauli Vaisanen e Marco Borriello.

TORINO

18.06 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica in vista del match di domenica contro la Spal. Allenamento personalizzato per Bonifazi e Obi. Il Torino svolgerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura, cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Leinì.

IN OTTICA SPAL - Joel Obi e Kevin Bonifazi hanno condotto allenamento personalizzato, entrambi sono in dubbio per la sfida agli estensi. Lyanco è in Brasile, per lui stagione finita.

