Serie A, live dai campi - Inter, Nainggolan può tornare contro il Frosinone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

Allenamento mattutino per il Cagliari ad Asseminello. Seduta di lavoro iniziata in palestra con l’attivazione che ha previsto addominali ed esercizi di core stability. Quindi tutti in campo dove i giocatori hanno disputato un torneo di calcio tennis per concludere poi la sessione con una serie di tiri in porta. Assenti i nazionali Barella, Cragno, Pavoletti, Romagna, Bradaric e Ionita. Lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

16.18 - Ulteriori aggiornamenti sul fronte German Pezzella: secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, il capitano della Fiorentina oggi è stato visitato al centro sportivo dallo staff medico viola e la diagnosi è quella che è stata riportata nel report dei giorni scorsi (lesione tra 1° e 2° grado del bicipite femorale della coscia destra). Adesso la Fiorentina lascerà a riposo il giocatore, per permettergli di riprendersi dal lungo viaggio in Argentina e dal fuso orario, poi all'inizio della settimana prossima lo staff capitanato dal dottor Luca Pengue analizzerà l'evoluzione dell'infortunio e la reazione di Pezzella alle prime cure. Non viene dunque stimato alcun tempo di recupero in vista della ripresa del campionato contro il Bologna o della super sfida contro la Juventus.

FROSINONE

GENOA

INTER

Radja Nainggolan torna a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il centrocampista belga sta risolvendo il problema alla caviglia che lo tormenta da settimane e lo ha tenuto fuori contro l'Atalanta. Il prossimo 24 novembre, contro il Frosinone, l'Inter potrebbe riavere in campo il suo ninja.

JUVENTUS

La Juventus prosegue la preparazione al JTC, anche se il gruppo è ridotto all'osso visti i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri si sono dedicati ad una seduta incentrata principalmente sulla parte atletica, prima di darsi appuntamento a domani per un nuovo allenamento.

Nella tarda mattinata è rientrato alla base anche Mario Mandzukic, che ha svolto un lavoro personalizzato. L'attaccante è stato premiato ieri allo stadio Maksimir di Zagabria dalla federazione croata per lo splendido percorso nel Mondiale della scorsa estate. Il riconoscimento, una maglia celebrativa consegnatagli prima della partita tra Croazia e Spagna, valevole per la Nations League, segue quello ricevuto martedì scorso dal Presidente della Repubblica Croata Kolinda Grabar-Kitarović, che ha insignito Mario dell'onorificenza statale dell’Ordine del Duca Branimir.

LAZIO

Amichevole con la Cavese per i biancocelesti: domani la squadra di Simone Inzaghi affronterà la U.S. Cavese 1919, militante nel campionato di Eccellenza laziale, in una partita di allenamento a porte chiuse, a partire dalle 10.

MILAN

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato ritornerà domenica 25 novembre con Napoli-Chievo, 13esima giornata di Serie A. Al Centro Tecnico la giornata è stata caratterizzata dalla partita Napoli A-Napoli B, svoltasi sul campo 3, con gli azzurri presenti a Castel Volturno più gli elementi della squadra Primavera. La gara è terminata 5-2 con doppiette di Verdi e Callejon, gol di Younes e reti di Palmieri e Zedadka. Differenziato per Luperto, Chiriches ha lavorato col pallone sul campo 1 proseguendo nella sua tabella di recupero personalizzata. La squadra riprenderà gli allenamenti martedì.

PARMA

ROMA

Nella gara di ieri della Grecia contro la Finlandia, il difensore della Roma Kostas Manolas è stato costretto ad uscire al 28esimo del primo tempo a causa di un problema fisico. Secondo Gazzetta.gr il centrale giallorosso ha riportato una distorsione di primo grado alla caviglia. Un contrattempo non preoccupante ma che comporterà comunque qualche giorno di stop per il completo recupero.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE