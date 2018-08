Serie A, live dai campi - Inter, Nainggolan si allena in palestra

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

13.44 - Allenamento di rifinitura questo pomeriggio in vista della sfida di domani con il Copenaghen. Alle 19.30 prenderà la parola mister Gasperini in conferenza stampa.

BOLOGNA

15.01 - Doppia seduta a porte aperte per il Bologna di mister Inzaghi. Dopo la seduta del mattino alle 10, i rossoblù torneranno in campo alle 17.30.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

15.22 - Doppia seduta per il ChievoVerona in vista della sfida con la Fiorentina. Primo allenamento alle 11.00, clivensi in campo nuovamente nel pomeriggio alle 17.00.

EMPOLI

FIORENTINA

14.11 - Seduta al mattino per i viola di Stefano Pioli. Alle 18.30 la partenza verso Arezzo, dove alle 21.00 ci sarà l'amichevole con la formazione aretina.

FROSINONE

GENOA

INTER

11.45 - Immerso nelle polemiche per una serata in discoteca, Radja Nainggolan può tornare a sorridere. Il belga, fermo da oltre un mese a causa di un problema muscolare, stamattina ha svolto il lavoro in palestra con il gruppo, mentre tra oggi e domani tornerà gradualmente a svolgere la seduta di allenamento con il resto del squadra per non forzare. Segnali confortanti che lasciano presagire l'inserimento del Ninja nella lista dei convocati di domenica sera contro il Torino, anche se servirà pazienza per vederlo in campo dal primo minuto. (fcinternews.it)

JUVENTUS

14.57 - Allenamento alla Continassa per la Juventus in vista della gara con la Lazio. I giocatori della Juve oggi hanno svolto un allenamento a gruppi effettuando lavori personalizzati. Al mattino visita di Claudio Marchisio, che si è fermato al centro sportivo bianconero per salutare i suoi ex compagni di squadra.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

14.28 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di sabato sera al San Paolo per l'anticipo della seconda giornata di Serie A. La squadra ha svolto riscaldamento in avvio. Di seguito lavoro di scarico con la rosa divisa in due gruppi alternati tra campo e palestra.

PARMA

13.11 - Ieri pomeriggio, il Parma è tornato ad allenarsi. Agli ordini di Roberto D’Aversa, la squadra ha svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tecnica ed una partita contro la formazione Primavera. La seduta è stata conclusa da un lavoro aerobico. Per quanto riguarda il bollettino medico, Jacopo Dezi, Gervinho, Gianni Munari, Matteo Scozzarella, Alessandro Bastoni e Francisco Sierralta hanno svolto un lavoro personalizzato. Amato Ciciretti e Marcello Gazzola hanno alternato terapie ad un lavoro personalizzato. Oggi, invece, per i crociati è prevista una doppia seduta a porte aperte: l’allenamento mattutino avrà inizio alle ore 10, quello pomeridiano alle 17.

ROMA

11.04 - Continua la preparazione della squadra in vista del match di lunedì contro l'Atalanta. A Trigoria il gruppo si è allenato regolarmente, mentre Kolarov, Fazio, Nzonzi, Zaniolo, non presenti durante la prima parte della preparazione al centro tecnico Fulvio Bernardini, si sono cimentati coi test Mapei. Test Mapei anche per Karsdorp, che non aveva potuto svolgerli con il resto della squadra. Ancora allenamento individuale per Perotti. Il programma della seduta odierna ha previsto una prima parte in palestra, poi la parte atletica e per finire le partite a tema, con le sponde. Cinque giocatori a squadra, massimo due tocchi e le sponde possono giocare solo di prima

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE