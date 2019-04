Serie A, live dai campi - Inter, ok Lautaro-De Vrij. Juventus senza CR7

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.44 - Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gasperini ha diretto l'allenamento in vista di Atalanta-Empoli, in programma allo stadio di Bergamo lunedì alle 20,30. Il programma della seduta prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA EMPOLI - Ilicic, che nei giorni scorsi aveva avvertito un fastidio al ginocchio, ha svolto parte dell'allenamento con i compagni, mentre Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati.

BOLOGNA

15.40 - Oggi a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, la squadra rossoblù ha svolto una seduta di allenamento a porte chiuse con lavoro atletico ed esercitazioni tattiche. Allenamento differenziato per Filip Helander e Federico Mattiello, terapie per Mattia Destro.

IN OTTICA FIORENTINA - Torna in gruppo Edera, continuano a lavorare a parte Helander e Mattiello, che però saranno rivalutati nelle prossime ore e hanno una possibilita' di rientrare tra i convocati

CAGLIARI

15.21 - I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini. In avvio di seduta, riscaldamento tecnico-ludico. Quindi, sviluppi offensivi di squadra e serie di cross e conclusioni in porta. Domani si replica con una nuova seduta di allenamento. Al termine, alle 12.30, mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare la gara contro il Torino.

IN OTTICA TORINO - Lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore, Lucas Castro e Alessandro Deiola, a causa di una contusione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento.

CHIEVOVERONA

17.50 - Mancano due giorni alla sfida di domenica contro il Napoli e i gialloblù stanno ultimando la preparazione al match che si disputerà domenica al Bentegodi alle ore 18.00 per la 32^ giornata di Serie A. La seduta è iniziata con un riscaldamento ed è poi proseguita con dei torelli. A seguire i gialloblù hanno lavorato sulla tattica e l’allenamento si è concluso con una partitina. Mister Domenico Di Carlo ha fissato la consueta rifinitura tecnica per domani mattina alle ore 11.00 a porte chiuse.

IN OTTICA NAPOLI - Squalificato Bani, in difesa si giocano una maglia Frey e Cesar. Da valutare Rossettini, Djordjevic, Meggiorini e Jaroszynski.

EMPOLI

17.55 - Prosegue la preparazione degli azzurri in vista della sfida contro l’Atalanta. Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo visti i carichi di lavoro dei giorni scorsi e intanto mister Andreazzoli pensa a come risolvere i problemi in difesa. A riportarlo è empolichannel.it.

IN OTTICA ATALANTA - Il tecnico dovrà fare a meno, al centro, dello squalificato Maietta e dell’infortunato Silvestre. Due le candidature al loro posto: da un lato Rasmussen, che appare favorito, dall’altro il greco Nikolaou, arrivato nel mercato di gennaio.

FROSINONE

15.50 - Seduta tecnico tattica per i giallazzurri che, agli ordini di mister Baroni, hanno lavorato sul campo del Benito Stirpe in vista della sfida contro l'Inter. Ariaudo e Sammarco hanno svolto l’intera seduta insieme al resto del gruppo, terapie per Viviani e Salamon, ha invece lavorato a parte Paganini out ieri per l’influenza. Domani alle 11:30 a Ferentino è in programma la seduta di rifinitura.

IN OTTICA INTER - Sammarco recupera e sarà della partita. Paganini resta in dubbio per una forma influenzale.

INTER

16.00 - Allenamento mattutino per la squadra in vista del match di domenica alle 20.30 contro il Frosinone. I nerazzurri dopo la fase di riscaldamento divisa tra cyclette, stretching e lavoro di mobilità in palestra si sono spostati sul campo per torello ed esercizi di tecnica individuale. A chiudere la seduta una parte dedicata alla tattica.

IN OTTICA FROSINONE - Lautaro Martinez e Stefan de Vrij, sono da considerare completamente recuperati in vista di Frosinone-Inter. Da capire, per entrambi, se Luciano Spalletti deciderà di schierarli dal 1', tenerli in panchina o far giocare loro uno spezzone di gara.

JUVENTUS

17.34 - La Juventus ha terminato la rifinitura della vigilia, e si appresta a partire per Ferrara dove domani alle 15 è attesa dalla sfida contro la SPAL. Massimiliano Allegri concede a Cristiano Ronaldo un po' di riposo, per preservarlo in vista della sfida contro l'Ajax in programma martedì. Non ci sono neanche Chiellini, Caceres, Rugani, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Douglas Costa e Mandzukic . Torna, invece, Juan Cuadrado, presente in lista insieme ai giovani Coccolo, Gozzi, Kastanos, Nicolussi Caviglia e Mavididi.

IN OTTICA SPAL - Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Spinazzola, Gozzi, Coccolo.

Centrocampista: Khedira, Cuadrado, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Bernardeschi, Kastanos.

Attaccanti: Dybala, Kean, Mavididi.

LAZIO

IN OTTICA MILAN -

MILAN

IN OTTICA LAZIO -

NAPOLI

IN OTTICA CHIEVOVERONA -

PARMA -

IN OTTICA SASSUOLO -

ROMA

17.35 - Alle 16:30 la Roma è scesa in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria per la rifinitura in vista della sfida casalinga all'Udinese, in programma domani alle ore 18:00. La squadra di mister Ranieri si è riunita in sala video per studiare l'avversario, per poi passare al lavoro tra palestra e campo. Individuale per Karsdorp e Santon.

IN OTTICA UDINESE - Emergenza terzini in casa giallorossa: squalificato Kolarov, ai box Santon e Karsdorp. Recupero in extremis per Florenzi, che presidierà la corsia di destra, mentre sulla sinistra agirà Juan Jesus.

SAMPDORIA

15.41 - Meno due al derby della Lanterna e la Sampdoria ha svolto il suo quinto allenamento settimanale. Dopo la riunione video, il programma ha previsto riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche per tutto il gruppo, con il quale sono ritornati a lavorare Joachim Andersen e Júnior Tavares dopo il lavoro precauzionale specifico dei giorni scorsi. Ben 10 i giovani aggregati: Goncalo Cabral, Davide Canovi, Alessandro Casanova, Masimiliano Doda, Tommaso Farabegoli, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Giuliano Maglie, Joao Nobrega e Marco Perrone.

IN OTTICA GENOA - Barreto ha svolto una prolungata seduta specifica tecnico-atletica di recupero agonistico. Andersen torna a disposizione.

SASSUOLO

IN OTTICA PARMA -

SPAL

IN OTTICA JUVENTUS -

TORINO

16.24 - Allenamento in orario prandiale per il Torino allo stadio Filadelfia. La squadra granata ha svolto una sessione incentrata principalmente sul lavoro tecnico-tattico in vista del match di domenica prossima contro il Cagliari. Il programma di domani prevede una sessione di rifinitura, cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.

IN OTTICA CAGLIARI - La squalifica di Belotti e l'infortunio di Iago costringono Mazzarri a puntare su Zaza al centro dell'attacco granata. Iago Falque resta out.