Serie A, live dai campi - Inter, Ranocchia out. Differenziato per Cerci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

17:15 - Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro l'Hellas Verona, in programma allo stadio Bentegodi domenica alle 15. Questo pomeriggio,al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento.

IN OTTICA HELLAS VERONA - Bastoni è rimasto ai box, alle prese con l'influenza. Rizzo, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, è tornato ad allenarsi col gruppo.

BENEVENTO

BOLOGNA

13:00 - Continua la preparazione della squadra a Lazio-Bologna di domenica: in una mattinata di sole a Casteldebole i rossoblù hanno svolto una serie di prove tattiche e una partitella.

IN OTTICA LAZIO - Sebastien De Maio è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Terapie e differenziato per Angelo Da Costa, terapie per Andrea Poli e Riccardo Orsolini.

CAGLIARI

13:20 - I rossoblù si sono allenati anche questa mattina ad Asseminello: massima concentrazione in vista della gara di domenica a Benevento. Il programma della seduta ha previsto attivazione in palestra, riscaldamento tecnico, lavoro tattico e partitella finale.

IN OTTICA BENEVENTO - In gruppo Marco Sau, mentre Charalampos Lykogiannis ha svolto un personalizzato e Luca Cigarini ha lavorato in piscina.

CHIEVO

13:00 - Seduta di allenamento mattutina per i gialloblù oggi a Veronello. Questo il programma svolto a due giorni dalla sfida contro il Milan allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

- Attivazione fisica con lavori di mobilità ed elasticità

- Partite a tema

- Lavori individuali tecnici

IN OTTICA MILAN - Da valutazione le condizioni di Alessandro Gamberini e Riccardo Meggiorini, ma entrambi appaiono recuperabili.

CROTONE

FIORENTINA

17:30 - Seduta del venerdì al Franchi per la Fiorentina di mister Pioli in vista della sfida contro il Torino. A seguire l'allenamento della squadra viola, a bordo campo, c'era anche il patron Andrea Della Valle per trasmettere energia e vicinanza in un momento così delicato della stagione.

IN OTTICA TORINO - Stefano Pioli dovrebbe avere l'intera rosa a disposizione.

GENOA

HELLAS VERONA

15:47 - Seduta di allenamento per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in preparazione della sfida di domenica contro l'Atalanta. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato con una prima fase di riscaldamento, passando in seguito ad una serie di esercitazioni tecniche. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità, prima di concludere la seduta con una partitella sul possesso palla a campo ridotto.

IN OTTICA ATALANTA - Alessio Cerci prosegue nel lavoro differenziato, mentre Jagos Vukovic e Deian Boldor hanno svolto parte del lavoro con i compagni prima di proseguire con il proprio iter differenziato.

INTER

15:10 - Allenamento dell'antivigilia iniziato in palestra con il consueto riscaldamento. Poi spazio al campo con ancora un breve riscaldamento con il pallone per degli esercizi di tecnica individuale. A seguire, partitella a campo ridotto e in chiusura una lunga sessione di tattica.

-2 a #SampdoriaInter, prosegue il lavoro della squadra in vista del match di Genova! 💪⚫️🔵 📸 Qui la gallery completa 👉 https://t.co/jcY3cy4ye4#ForzaInter pic.twitter.com/V2VUt9U403 — Inter (@Inter) 16 marzo 2018

IN OTTICA SAMPDORIA - Andrea Ranocchia non sarà in campo per la partita di domenica prossima Sampdoria-Inter alle 12,30. La risonanza a cui si è sottoposto ha evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Le condizioni di Ranocchia saranno rivalutate dopo la sosta del campionato per le Nazionali.

JUVENTUS

14:00 - Questi i convocati della Juventus per la gara di domani contro la Spal. All'appello manca Sami Khedira, oltre agli infortunati Bernardeschi e Cuadrado.

Portieri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio, Del Favero.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Howedes, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti: Pjanic, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur.

Attaccanti: Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic.

LAZIO

13:20 - Torna subito in campo la Lazio. Archiviato il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League, infatti, la compagine di mister Simone Inzaghi è già chiamata a voltare pagina per concentrarsi sul match di domenica sera con il Bologna. Riscaldamento tecnico per i biancocelesti che, successivamente hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla. La seduta di quest’oggi si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA BOLOGNA - Potrebbe recuperare Caceres, mentre sarà sicuramente assente Marusic, squalificato.

MILAN

16:40 - Dopo essere rientrata da Londra in tarda nottata, la squadra è tornata in campo al Centro Sportivo di Milanello per l'unico appuntamento di giornata. Come di consueto, gli undici schierati dall'inizio nella hanno lavorato in palestra dove hanno svolto un allenamento defaticante. Per gli altri, invece, la seduta è iniziata sul campo con una prima parte di attivazione muscolare fatta con il pallone. La sessione è proseguita con una partitella a tema (uno/due tocchi), per poi chiudere con una partita a campo ridotto.

IN OTTICA CHIEVO - Da valutare le condizioni di Abate e Antonelli. A sorpresa, come riporta Sky Sport, potrebbe essere convocato Andrea Conti.

NAPOLI

ROMA

13:50 - Questa mattina intorno alle 10:30 la Roma si è ritrovata a Trigoria per prepararsi alla gara di domenica contro il Crotone. I giallorossi iniziato la seduta in sala video per studiare i prossimi avversari. Poi i giocatori si spostati in palestra per il solito riscaldamento muscolare, seguito dal lavoro tattico sul manto verde del Centro Sportivo Fulvio Bernardini. La seduta si è conclusa con una partitella, poi il gruppo si è riunito insieme per assistere ai sorteggi di Champions League. (fonte: vocegiallorossa)

IN OTTICA CROTONE - Lavoro individuale per Defrel e Karsdorp.

SAMPDORIA

14:20 - Alla presenza dei direttori Carlo Osti e Daniele Pradè, sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco la Sampdoria ha svolto il penultimo allenamento in vista della gara di domenica contro l’Inter. Tutti i calciatori hanno partecipato alla seduta, che – dopo una prima fase dedicata al riscaldamento – è stata improntata su esercitazioni per gli sviluppi tecnico-tattici. Aggregato il portiere della Primavera Titas Krapikas.

IN OTTICA INTER - Rimangono in dubbio Emiliano Viviano per la lombalgia, Jacopo Sala e Gianluca Caprari per attacco influenzale. Sicuramente out Karol Linetty per squalifica.

SASSUOLO

13:00 - Seduta di rifinitura a porte chiuse in vista del match contro l'Udinese

SPAL

15:40



TORINO

17:00 - Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC. Seduta incentrata massimamente su un lavoro tecnico-tattico in vista della sfida di domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina.

IN OTTICA FIORENTINA - Tutti a disposizione del tecnico Mazzarri, ad eccezione di Molinaro e Lyanco: Bonifazi e Obi sono rientrati in gruppo e hanno svolto l'intera sessione con i compagni.

UDINESE

17:27 - Questo l'elenco completo dei bianconeri che saranno a disposizione di Mister Massimo Oddo per la partita con il Sassuolo:

PORTIERI: Bizzarri, Borsellini, Scuffet

DIFENSORI: Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Samir, Stryger, Pezzella, Widmer, Zampano

CENTROCAMPISTI: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Pontisso

ATTACCANTI: Maxi Lopez, Perica