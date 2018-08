Serie A, live dai campi - Inter, riposo cancellato. Juve, lavoro atletico

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione e da oggi cominciano ad allenarsi in vista della terza giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.28 - L'Atalanta si è allenata in mattinata in vista del match contro la Roma. Rifinitura sotto gli occhi di Gian Piero Gasperini, che per stasera probabilmente cambierà diversi uomini nell'undici titolare.



Si è appena concluso l’ultimo allenamento dei Nerazzurri prima di #RomaAtalanta 💪

Forza ragazzi! 🖤💙#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/yT4rSokMwY — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 27 agosto 2018

BOLOGNA

15.34 - La squadra ha ripreso oggi le attività in vista di #BFCInter di sabato prossimo. Seduta defaticante per i titolari della partita di ieri, lavoro atletico e partitella per gli altri. Terapie per Paz, Donsah e Palacio. Domani la squadra sosterrà una seduta di allenamento alle 17:30 a porte aperte presso il centro tecnico di Casteldebole.

CAGLIARI

17.24 - Ripresa degli allenamenti per il Cagliari a poche ore dalla buona prova offerta contro il Sassuolo ieri sera alla Sardegna Arena. I rossoblù questa mattina ad Asseminello hanno lavorato in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati ieri hanno svolto una seduta di allenamento defaticante, per gli altri attivazione a secco e partitella contro la Primavera. Personalizzato per Rafael, terapie per Ceppitelli.

Nella mattinata di oggi Artur Ionita, uscito dal campo all’84’ di Cagliari-Sassuolo per un colpo al volto rimediato in uno scontro di gioco, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso ogni complicazione. Le condizioni del centrocampista moldavo verranno comunque monitorate dallo staff medico del club. Mattinata di esami anche per Lucas Castro, non convocato ieri per un problema ai flessori della coscia sinistra: nuovi accertamenti verranno ripetuti nei prossimi giorni.

Domani la squadra godrà di una giornata di riposo, i rossoblù riprenderanno gli allenamenti mercoledì con una doppia seduta.

CHIEVO VERONA

15.40 - L’A.C. ChievoVerona comunica che il centrocampista Perparim Hetemaj, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto al 31’ del primo tempo del match contro la Fiorentina, ha riportato una frattura composta della IX costa di sinistra. Il centrocampista gialloblù, dopo aver effettuato gli accertamenti nella serata di ieri all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi di Firenze, è rientrato già durante la notte a Verona. I tempi di recupero saranno da valutare nelle prossime settimane, verosimilmente Hetemaj tornerà a disposizione dopo la sosta di campionato dell’8 e 9 settembre.

EMPOLI

<16.33 - L'Empoli questa mattina è sceso nuovamente in campo per una seduta mattutina. Per domani, invece, Aurelio Andreazzoli ha concesso una giornata di riposo.



Azzurri subito in campo questa mattina al Sussidiario; la squadra di mister Andreazzoli tornerà al lavoro mercoledì in vista della gara di domenica con il Chievo pic.twitter.com/2u6QB7dnuL — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 27 agosto 2018

FIORENTINA

14.30 - Dopo la vittoria per 6-1 contro il Chievo Verona ieri sera, la Fiorentina è questa mattina già in campo ad allenarsi. Pioli e il suo staff hanno previsto del lavoro defaticante per i protagonisti della partita di ieri.

15.30 - Come da programma, i giocatori della Fiorentina impegnati ieri contro il Chievo hanno svolto lavoro di defaticamento. Per gli altri invece è andata in scena l'amichevole contro la Primavera di Bigica. La partita, vinta 3-0 dalla prima squadra, ha visto il ritorno in campo, e al "gol" di Cyril Thereau, che ha marcato il tabellino assieme ad Hancko e Pjaca.



FROSINONE

GENOA

15.57 - Dopo la vittoria contro l'Empoli, il Genoa tornerà domani ad allenarsi al Centro Sportivo Signorini per preparare la sfida domenicale contro il Sassuolo che si disputerà a Reggio Emilia a partire dalle ore 20.30. Le porte del Pio XII si apriranno per chiunque volesse assistere alla sessione lavorativa dei rossoblu. L'inizio è fissato alle ore 17.30. Da verificare ci saranno le condizioni fisiche di Sandro, Romero e Favilli.

INTER

15.44 - Dopo aver cancellato il giorno di riposo dopo il pareggio contro il Torino, stamattina al Suning Training Centre Luciano Spalletti ha parlato alla squadra evidenziando quello che non ha funzionato nel secondo tempo del match contro i granata, senza tuttavia fare drammi per il risultato finale. Lo riporta Sky Sport, specificando che Sime Vrsaljko e Kwadwo Asamoah stanno meglio e non si sono neanche dovuti sottoporre agli esami strumentali dopo i problemi alla caviglia accusati nella serata di San Siro. Ad oggi la loro presenza a Bologna non è a rischio.

JUVENTUS

14.49 - Oggi pomeriggio la Juventus tornerà in campo alla Continassa per preparare la gara contro il Parma. L'allenamento è fissato alle 17, ma il capitano bianconero Giorgio Chiellini è già al JTC. Il numero 3 juventino è arrivato alla Continassa con largo anticipo.

17.10 - La Juventus da pochi minuti è scesa in campo alla Continassa per il primo allenamento settimanale. I bianconeri, quindi, hanno cominciato a preparare la gara contro il Parma di sabato. La Juventus, oggi, analizzerà anche che cosa è andato bene e cosa meno bene nella sfida contro la Lazio. Inoltre, il club bianconero, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha condiviso il video che ritrae la squadra in campo alla Continassa.



- La Juventus ha appena terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara contro il Parma. All'esterno della Contianssa è aumentato sensibilmente il numero dei tifosi presenti anche perché a breve i giocatori usciranno. All'esterno del JTC presenti circa 300 tifosi.- Archiviata la vittoria con la Lazio è già tempo di pensare al Parma. Dopo il giorno di riposso concesso da Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno iniziato a preparare la gara in programma sabato sera (ore 20.30) al Tardini. Per Chiellini e compagni si è trattato di un allenamento pomeridiano iniziato con una sessione atletica e proseguito poi con un focus su esercizi di tecnica. Domani la squadra si allenerà in mattinata.

LAZIO

15.20 - La seduta di ripresa c'è stata ieri, con un’amichevole con la Primavera di Bonacina. Il gruppo tornerà folto domani, quando la squadra si ritroverà a Formello dopo le ventiquattro ore di riposo concesse da Inzaghi.

MILAN

14.01 - Gennaro Gattuso ha concesso ai suoi giocatori alcune ore di riposo dopo la partita di Napoli. Il Milan, infatti, tornerà ad allenarsi oggi alle 17 nel centro sportivo di Milanello in vista del match contro la Roma in programma per venerdì.

19.52 - I rossoneri sono tornati ad allenarsi dopo la domenica di riposo concessa da Mister Gattuso, con la squadra al lavoro nell'unica sessione pomeridiana della giornata di lunedì. Presente a Milanello anche Paolo Maldini.

Squadra pronta alle 17.30 in palestra per iniziare la prima parte del lavoro dedicata all’attivazione muscolare prima di uscire sul campo ribassato alle spalle degli spogliatoi per proseguire con la fase di riscaldamento, inizialmente con una serie di esercizi a terra eseguiti nel cerchio di centrocampo, poi ancora lavoro atletico iniziato con una serie di scatti sul breve. A seguire, corsa con cambi di direzione prima di terminare con una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi. Nel frattempo, lavoro specifico per i portieri agli ordini di mister Fiori. L'allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi che si sono alternati nel lavoro tecnico, fatto sul campo rialzato, con quello atletico che è proseguito sul ribassato. La seduta è terminata con una partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.



Back at Milanello to prepare for #MilanRoma 👊🏻

Di nuovo al lavoro in vista del ritorno a San Siro 🏟#ANewMilan 🔴⚫ pic.twitter.com/fOTbnyPozS — AC Milan (@acmilan) 27 agosto 2018

NAPOLI

15.01 - Dopo il successo sul Milan, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castelvolturno. Lo scrive la SSC Napoli con una nota sul proprio sito ufficiale, con Ancelotti che ha dunque concesso due giorni di riposo ai suoi dopo la vittoria sul Milan: "Gli azzurri preparano il match di domenica contro la Sampdoria a Marassi per la terza giornata di Serie A, che si giochera alle ore 20.30".

PARMA

15.48 - Niente giorno di riposo per il Parma, che ha ricominciato a preparare la partita contro la Juventus già da questa mattina. I crociati, infatti, agli ordini di mister D'Aversa, sono scesi in campo alle 11 per iniziare ad allenarsi in vista della super sfida di sabato prossimo, in programma allo stadio Tardini alle ore 20.30.

ROMA

15.00 - La Roma stasera sarà impegnata nel match contro l'Atalanta.

SAMPDORIA

14.11 - Reduce dalla sconfitta di Udine, Marco Giampaolo ha concesso un giorno di assoluto riposo per la Sampdoria. I blucerchiati si ritroveranno al “Mugnaini” di Bogliasco nel pomeriggio di martedì, quando si comincerà a preparare la gara casalinga con il Napoli.

SASSUOLO

SPAL

17.52 - Dopo il successo nella seconda giornata di serie A TIM contro il Parma, la SPAL riprenderà ad allenarsi al centro “G.B. Fabbri” nel pomeriggio di martedì 28 agosto in vista del prossimo impegno di campionato con il Torino.

TORINO

18.57 - Il Torino riprenderà domani, martedì 28 agosto, la preparazione in vista della partita contro la SPAL. Il programma prevede una sessione presso lo stadio Filadelfia con porte aperte ai tifosi a partire dalle ore 16.30.

UDINESE

20.02 - Il centrocampista ceco Antonin Barak ha subito un lieve risentimento al quadricipite della gamba destra. Dopo aver effettuato gli esami strumentali del caso, ha immediatamente iniziato il protocollo riabilitativo per rientrare al più presto a disposizione del Mister.

L'infortunio che ha invece colpito Andrija Balic al retto femorale della gamba destra è in via di guarigione e sta avvicinandosi il momento del rientro in gruppo per il giocatore croato.