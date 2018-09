Serie A, live dai campi - Inter, Zenga ospite d'onore ad Appiano

© foto di Federico Gaetano

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

CAGLIARI

Allenamento mattutino per i rossoblù mentre si avvicina l’impegno di campionato di domenica sera alla Sardegna Arena contro il Milan.

Dopo l’attivazione, la squadra ha svolto esercizi di tecnica a coppie per poi dedicarsi alle esercitazioni sulla fase difensiva. Quindi, partitella partendo da calci piazzati.

L’ultima parte della seduta è stata dedicata alla tecnica individuale.

Sono tornati in gruppo Artur Ionita e Charalampos Lykogiannis, rientrati ieri sera dagli impegni con Moldavia e Grecia. Ragnar Klavan, anch’egli in campo martedì scorso con la sua Nazionale, si è sottoposto ad un lavoro personalizzato. Differenziato anche per Luca Ceppitelli e Rafael.

Domani mattina si replica con una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO VERONA

Prosegue la preparazione dei gialloblù in vista del match esterno contro la Roma, gara valida per la 3^Giornata di Serie A Tim in programma domenica 16 settembre alle ore 12.30. Nella seduta odierna è stata svolta una gara di allenamento contro il Mozzecane, formazione che milita nel campionato di Promozione, terminata 4 a 0 per i gialloblù.

A sbloccare il risultato ci pensa Emanuele Giaccherini al 6’ del primo tempo con un colpo di testa preciso sul cross al centro di Sergio Pellissier. È di Pawel Jaroszynski il gol del raddoppio al 29’: il difensore gialloblù raccoglie un pallone vagante, sugli sviluppi di un corner, e lo deposita in rete con un sinistro potente.

Nella ripresa il ChievoVerona trova la ternza rete grazie ad un colpo di testa di Federico Barba, il difensore è abile ad anticipare di testa il suo diretto marcatore e battere il portiere ospite. La quarta e ultima rete del match porta la firma di Fabio Depaoli.

Domani la squadra si ritroverà alle ore 11.00 a Veronello per una seduta di allenamento che si svolgerà a porte chiuse.

FROSINONE

Allenamento mattutino al Benito Stirpe per i giallazzurri che si avvicinano alla sfida di sabato sera contro la Sampdoria. Agli ordini di mister Longo la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche. Campbell è tornato in gruppo, rientrati anche i nazionali Cassata e Hallfredsson. Domani alle 10 è in programma la seduta di rifinitura.

INTER

Seduta mattutina iniziata in sala video. Riscaldamento in palestra, spazio poi al campo, partitella a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde.

Lungo focus tattico per terminare. Alla seduta ha assistito un ospite speciale per i colori nerazzurri: Walter Zenga.

ROMA

La Roma torna è tornata al completo a Trigoria. A tre giorni dal match contro il Chievo Verona, il mister Di Francesco, dopo un torello in movimento di riscaldamento, delle partitella a tema, si è concentrato sull'aspetto tattico. Lavoro individuale per Manolas, Schick, De Rossi, Pastore e Dzeko. Per domani previsto il rientro in gruppo di Dzeko, Schick, De Rossi e Manolas. Le condizioni di Pastore, invece, sono da valutare giorno per giorno.

