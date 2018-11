Serie A, live dai campi - Juve, 3 giorni di riposo. Udinese già in campo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della decima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Giornata di riposo per l'Atalanta, squadra reduce dalla vittoria contro l'Inter.

BOLOGNA

Giornata di riposo per la squadra di Filippo Inzaghi, reduce dal pareggio contro la SPAL.

CAGLIARI

Due giorni di riposo per il Cagliari. La squadra di Maran tornerà ad allenarsi ad Asseminello mercoledì pomeriggio.

CHIEVOVERONA

Giornata di riposo per il Chievo, squadra reduce dal pareggio contro il Bologna e in cerca di chiarimenti sul futuro dell'allenatore.

EMPOLI

Due giorni di riposo in casa Empoli dopo il successo contro l'Udinese. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì.

FIORENTINA

Fiorentina in campo dopo due giorni di riposo. In basso le immagini postate direttamente dal club viola.

FROSINONE

È fissata per martedì la ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che dopo la gara giocata ieri contro la Fiorentina, terminata 1-1, ed in vista della sosta del campionato, godranno di qualche giorno di riposo. La squadra di mister Longo si ritroverà appunto martedi alle 15 alla Citta dello Sport.

GENOA

E’ fissata per la giornata di martedì, a conclusione dei giorni di riposo accordati per domenica e lunedì dallo staff tecnico, la ripresa dei lavori a porte chiuse. Sarà una delle vigilie più lunghe nella storia delle stracittadine, visto che si dovrà aspettare sino a domenica 25 novembre alle 20:30, con la sosta di mezzo per gli impegni fuori sede dei nazionali che hanno lasciato Genova dopo il match con il Napoli.

INTER

Due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti alla squadra. L'Inter tornerà ad allenarsi nella giornata di mercoledì.

JUVENTUS

Tre giorni di riposo per i calciatori della Juventus. I bianconeri, privi di diversi giocatori che si aggregheranno in questi giorni alle rispettive Nazionali, torneranno al lavoro nel pomeriggio di giovedì 15 novembre.

LAZIO

Due giorni di riposo per la squadra di Simone Inzaghi. I biancocelesti torneranno ad allenarsi mercoledì.

MILAN

Archiviata la dodicesima giornata di Serie A contro la Juve a San Siro, inizia la terza sosta per le Nazionali della stagione. L'opportunità, per i rossoneri, di tirare il fiato dopo tanti impegni dispendiosi e qualche infortunio di troppo, recuperando le energie e anche la condizione ottimale di diversi giocatori. Chi rimarrà a Milanello resterà a riposo fino a martedì (compreso), tornando ad allenarsi a partire da mercoledì alle 15.00.

NAPOLI

Dopo il successo a Genova, il Napoli riprenderà gli allenamenti martedì a Castelvolturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato ritornerà domenica 25 novembre con Napoli-Chievo, 13esima giornata di Serie A.

PARMA

Giornata di riposo in casa Parma. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani con un'unica seduta.

SAMPDORIA

Rientrata nella serata di ieri a Genova, la Sampdoria si è data appuntamento a Bogliasco nella giornata di mercoledì. Dopo due giorni di stacco Marco Giampaolo e staff hanno fissato una doppia seduta. Al “Mugnaini” mancheranno nove nazionali: Joachim Andersen, Emil Audero, Vid Belec, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Dennis Praet e Ronaldo Vieira.

SASSUOLO

Giornata di riposo per la squadra di De Zerbi, squadra reduce dal pareggio contro la Lazio.

SPAL

Giornata di riposo per la SPAL. La squadra di Semplici tornerà ad allenarsi domani a partire dalle ore 15.00.

TORINO

Giornata di riposo per il Torino. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani.

UDINESE

La squadra, senza gli 11 nazionali impegnati nei rispettivi ritiri, si è ritrovata nella mattinata per il classico allenamento post partita. Seduta defatigante in palestra per i titolari Pussetto, Fofana, Ter Avest e Musso mentre chi ha giocato poco o non è sceso in campo ha lavorato al Bruseschi. Percorsi di forza, tiri in porta e partita a campo ridotto per Behrami, Nuytinck, Vizeu, D'Alessandro, Opoku, Pontisso, Coulibaly, Mallè e ben otto calciatori della Primavera, aggregati alla prima squadra per questa sosta nazionali. Continua invece a lavorare a parte Badu che si è allenato anche oggi sul campo 1 del Bruseschi.