Serie A, live dai campi - Juve a riposo. Samp, problemi per Linetty

ATALANTA

Allenamento questo pomeriggio a Zingonia in vista del prossimo impegno che vedrà Gomez e compagni affrontare il Lecce al Gewiss Stadium nella settima giornata della Serie A TIM. Chi ha giocato ieri in Champions League ha usufruito di una giornata di riposo, mentre gli altri hanno lavorato regolarmente sul campo 5 del Centro Bortolotti.

Atalanta-Lecce (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

Sotto una pioggia incessante questa mattina la squadra ha continuato la preparazione alla sfida contro la Lazio di domenica. Lavoro atletico ed esercitazioni tattiche a campo ridotto per i ragazzi di Mihajlovic. Differenziato in campo per Mitchell Dijks.

Bologna-Lazio (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Santander.

BRESCIA

Brescia-Sassuolo (venerdì 4, ore 20.45)

Squalificati: Soriano.

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Prosegue la preparazione dei rossoblù alla sfida di domenica (ore 15) in casa della Roma. Il gruppo di mister Maran si è ritrovato in mattinata ad Asseminello per una nuova seduta. Dopo la parte dedicata ai video, la squadra si è spostata in palestra per dei lavori individuali di forza. Sul campo, poi, spazio ad una fase di attivazione tecnica e alla tattica con esercitazioni a squadre contrapposte. Chiusura con le partite a pressione. Ragnar Klavan prosegue il programma personalizzato, nuova seduta giovedì mattina.

Roma-Cagliari (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa: Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina, che oggi nel corso della seduta in programma alle 14:30 al centro sportivo "Astori" ha proseguito la preparazione del match di domenica all'ora di pranzo contro l'Udinese.

Fiorentina-Udinese (domenica 6, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Due gruppi differenziati nella rosa dei giocatori, convocati a orari diversificati per svolgere una corposa parte atletica, a ripresa del canovaccio introdotto nella seduta antecedente. E il drappello di portieri. A seguire la ricongiunzione sulla superficie su cui si estendono i nuovi terreni di gioco, per la seconda fase, tecnica e tattica, conclusa da una verifica undici contro undici in un perimetro ridotto. A tre giorni dal match con il Milan di mister Giampaolo, la squadra sta accelerando la preparazione, senza news dall’infermeria. Le condizioni di Barreca stanno migliorando grazie alle terapie somministrate. La disponibilità dell’esterno per la gara di sabato resta però in dubbio.

Genoa-Milan (sabato 5, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Sampdoria (sabato 5, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina; Di Carmine.

INTER

Nerazzurri in campo alle 21 contro il Barcellona al Camp Nou per la seconda giornata della fase a gironi . Non ci sarà Lukaku, che dovrebbe però essere a posto per la gara di domenica contro la Juventus in campionato.

Inter-Juventus (domenica 6, ore 20.45)

Squalificati: Sanchez.

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi; Asamoah; Sanchez, Lautaro Martinez.

JUVENTUS

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che la squadra riprenderà domani la preparazione: "Un giorno di riposo, per godersi la rotonda e convincente vittoria sul Bayer e recuperare le energie in vista del prossimo impegno. Al termine della gara di Champions contro i tedeschi, Mister Sarri ha concesso 24 ore libere ai suoi uomini, che torneranno al lavoro giovedì pomeriggio, quando inizieranno a preparare la gara di domenica sera contro l'Inter", si legge su Juventus.com.

Inter-Juventus (domenica 6, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Giornata di vigilia per la Lazio in vista della gara contro il Rennes di domani in Europa League. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha definito la sfida come una finale, soprattutto dopo il ko all'esordio nella competizione contro il Cluj.

Bologna-Lazio (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Rennes (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi (Berisha)Parolo, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile.

LECCE

Allenamento mattutino per i giallorossi che da ieri hanno ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Tabanelli, Farias, Lapadula, Tachtsidis e Babacar, quest’ultimo per una dolenzia muscolare. Domani seduta d’allenamento pomeridiana all’Acaya Golf Resort & SPA a porte chiuse.

Atalanta-Lecce (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

A Milanello proseguono gli allenamenti in preparazione del prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri affrontare il Genoa sabato 5 ottobre alle 20.45 a Marassi. Presente a Milanello per seguire gli allenamenti Paolo Maldini. Per l'allenamento odierno squadra divisa in due gruppi; il primo al lavoro in palestra dalle 10 per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per il lavoro atletico. Nel menù tanto lavoro sulla forza: esercizi specifici con i bilancieri, serie di scatti con gli elastici sui 15 metri e parte atletica focalizzata sulla rapidità tra i coni e gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte del programma il primo gruppo ha iniziato il lavoro tattico agli ordini di Mister Giampaolo con focus particolare sui movimenti offensivi. Alle 11.00 inizio della sessione in palestra per il secondo gruppo, che si è poi spostato sul campo per svolgere lo stesso programma del gruppo precedente; anche per loro, terminata la parte di lavoro atletico, focus tattico prima di rientrare negli spogliatoi.

Genoa-Milan (sabato 5, ore 20.45)

Squalificati: Musacchio.

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

Azzurri in campo a Genk nella seconda giornata di Champions League. Fuori Insigne che non è stato portato neanche in panchina da Carlo Ancelotti.

Torino-Napoli (domenica 6, ore 18.00)

Squalificati: Koulibaly.

Probabile formazione per il Genk (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik.

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e riscaldamento seguiti da tecnica applicata e giochi di posizione. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Roberto Inglese e Vincent Laurini sono rimasti a riposo. Matteo Darmian ha svolto un programma differenziato di lavoro.

SPAL-Parma (sabato 5, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

La Roma è scesa in campo questa mattina per effettuare la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Wolfsberger, in programma domani alle 18:55 allo Stadio Graz Liebenau. La squadra di Fonseca ha iniziato con dei giri di campo, per poi iniziare un lavoro sulle andature, prima della parte tecnico-tattica.

Roma-Cagliari (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Wolfsberg (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Continua sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria, attesa sabato al “Bentegodi” dalla partita con l’Hellas Verona. Riscaldamento e sviluppi tecnico-tattici, partite a tema su campo ridotto: questo il programma al quale Eusebio Di Francesco ha sottoposto la squadra – rinforzata dai giovani Marco Pompetti, Matteo Raspa e Kaique Rocha – sotto lo sguardo del direttore sportivo Carlo Osti. Nella giornata di ieri Karol Linetty ha accusato un problema muscolare alla gamba destra e oggi è stato valutato a livello strumentale dallo staff medico blucerchiato. Gli esami hanno confermato una sofferenza all’adduttore lungo: per il centrocampista è già stato avviato il protocollo di recupero agonistico con terapie e fisioterapia.

Hellas Verona-Sampdoria (sabato 5, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO

Allenamento pomeridiano per il Sassuolo che sul campo del Mapei Football Center ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, partitelle a tema ed esercitazioni specifiche per reparto.

Brescia-Sassuolo (venerdì 4, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

SPAL

SPAL-Parma (sabato 5, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Dopo alcune esercitazioni sulla parte atletica per i giocatori reduci dal match di Parma, Walter Mazzarri ha diretto un allenamento tecnico-tattico cui hanno partecipato tutti gli elementi in organico. Domani è prevista una sessione pomeridiana al Filadelfia.

Torino-Napoli (domenica 6, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Zaza; Belotti.

UDINESE

Dopo il giorno di riposo osservato ieri, ritorno sui campi del Bruseschi per i ragazzi di mister Tudor. La squadra ha iniziato la giornata di lavoro con una seduta video, prima di avviare le consuete fasi di attivazione in palestra. Ultimato il lavoro al coperto, via alle esercitazioni sul campo, dapprima con un focus interamente dedicato al possesso palla e, poi, con delle partite a tema a campo ridotto. Regolarmente in gruppo per tutta la seduta Ter Avest, mentre Stryger Larsen, stanco dopo la sfida contro il Bologna, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo pur non accusando alcun tipo di problema fisico. Stesso discorso per Teodorczyk. Lavoro nelle strutture interne, invece, per Rodrigo Becao alle prese con un affaticamento muscolare.