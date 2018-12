Serie A, live dai campi - Juve, Bernardeschi gol. Cagliari, Pavoletti a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.15 - Mister Gian Piero Gasperini, in vista della gara contro il Genoa, in programma sabato allo stadio Luigi Ferraris con inizio alle 15, ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla, tattica e partitelle su campo ridotto. Varnier ha proseguito con il programma personalizzato, Palomino ha lavorato a parte. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

15.20 - Domani, a due giorni da Parma-Bologna, la preparazione della squadra proseguirà con una seduta di allenamento a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.

CAGLIARI

15.25 - Mattina di lavoro per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini, in vista della gara di sabato all’Olimpico contro la Lazio. Dopo il riscaldamento in campo con esercizi di mobilità e agilità, la squadra ha svolto una serie di esercizi di tecnica a coppie. A seguire, partitelle a tema con possesso palla e superiorità numerica. Infine, prove di calci piazzati a favore in situazioni di gara. Lavoro di recupero personalizzato per Artur Ionita e Ragnar Klavan; differenziato per Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis. Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento

CHIEVO VERONA

16.15 - La formazione di mister Di Carlo ha svolto un allenamento mattutino alle ore 10.45 e uno pomeridiano alle ore 14.45.

EMPOLI

9.00 - Doppia seduta per la squadra di Iachini: alle 10,30 gli azzurri hanno svolto un allenamento allo stadio di Empoli. Un'altra seduta, sempre allo stadio, è prevista per le 15.

FIORENTINA

FROSINONE

12.30 - Via Moreno Longo, la Società ciociara si affida a Marco Baroni per scalare la classifica e provare a conquistare la permanenza in Serie A. Presentato il nuovo allenatore, che ha detto in conferenza: "Io sono fermo da un po' di tempo. Voglio spendere due parole per Longo: nulla cancellerà le pagine di storia che ha scritto col Frosinone. Io conosco la storia della società, negli incontri ho trovato una persona che mi ha descritto con umiltà, lucidità ed entusiasmo. Io vivo di entusiasmo, credo sia la base di qualsiasi avventura e qualsiasi sfida. Da parte mia non c'è stato un momento di dubbio".

GENOA

15.35 - Lavori atletici tra campo e palestra con i preparatori, addestramenti collettivi e per reparti, partite a tema sotto la guida di mister Prandelli e del suo vice Pin. La giornata al Centro Sportivo Signorini si è sviluppata su ritmi molto intensi per il gruppo, reduce dalla cena natalizia al Palazzo della Borsa. Per la partita con l’Atalanta, per la quale torna a disposizione Criscito, l’unica defezione sicura è quella del convalescente Mazzitelli che sta seguendo un iter personalizzato. Tutti gli altri elementi della rosa si sono allenati regolarmente. Giovedì è in calendario una sessione a porte chiuse.

INTER

15.30 - Mattinata di allenamento al Centro Sportivo Suning per i ragazzi di Luciano Spalletti: allenamento Iniziato in palestra con un riscaldamento su cyclette. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo ha svolto esercizi a terra di core stability, mentre il secondo ha lavorato con gli elastici per poi passare ad un percorso di forza. Successivamente si è passati in campo dove è continuata la fase di riscaldamento prima di terminare la seduta con una lunga parte tattica.

JUVENTUS

15.45 - Mattinata di lavoro per la Juventus: nel menu di oggi partitella e allenamento dedicato alla parte fisica. Continua la settimana di avvicinamento alla sfida di sabato sera all’Allianz Stadium, fra Juventus e Roma. Il gruppo si è ritrovato questa mattina al Training Center Continassa per dare vita a un allenamento che è stato suddiviso per gruppi. Mentre una parte dei bianconeri infatti si è concentrata sul lavoro fisico, in campo e in palestra, si è svolta sul terreno di gioco del JTC un’amichevole a ranghi misti con i ragazzi della Under 23. Per la cronaca, sono andati in gol Bernardeschi (2 volte), Kastanos e Kean. L’appuntamento per domani, antivigilia del match, è fissato per il mattino.

LAZIO

12.00 - La squadra di Simone Inzaghi si allenerà alle ore 15.00.

MILAN

16.20 -Squadra a Milanello questa mattina, mercoledì 19 dicembre, alle 11.00 per il consueto allenamento post-partita. Gruppo in campo alle 11.30 sul rialzato alle spalle degli spogliatoi. In palestra, per lavoro defaticante, gli undici partenti del match giocato martedì con il Bologna. Gli altri componenti della rosa hanno iniziato il lavoro con una serie di esercizi tecnici, seguiti da torelli a tema e un'esercitazione sul possesso palla. Ha chiuso la seduta una partitella su campo ridotto. Il programma di giovedì prevede un solo allenamento al mattino, squadra pronta alle 11.30.

NAPOLI

15.00 - Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Spal di sabato al San Paolo per la 17esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con ostacoli bassi. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e lavoro tattico. Di seguito serie di partitine 3 contro 3. Chiusura con partita a campo ridotto.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

15.50 - Continua sotto la pioggia mattutina di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla trasferta di sabato ad Empoli. Sul campo 2 del 'Mugnaini' Marco Giampaolo e staff hanno mantenuto l’impostazione di lavoro con la squadra suddivisa in due gruppi, differenziando i programmi dei blucerchiati in base al minutaggio delle ultime gare. Una sola seduta individuale: quella sostenuta da Bartosz Bereszynski, alle prese con terapie e lavoro in piscina. Domani, giovedì, la squadra replicherà in mattinata.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE

15.55 - Consueto appuntamento mattutino per i ragazzi di Mister Davide Nicola che si ritrovano sui campi del Bruseschi alle 11, dopo una prima ora dedicata all'attivazione in palestra. Sessione di allenamento che vede in una prima fase i bianconeri impegnati in esercizi di tecnica dinamica e di possesso palla ad alta intensità. Visto l'approssimarsi del match contro il Frosinone, previsto per sabato alle 15:00, una buona parte del lavoro è stata dedicata ad una partita 11 contro 11, in cui il Mister ha potuto cominciare a riproporre dinamiche di gioco concrete. Lavoro supplementare, in conclusione, per Lasagna, Nuytinck, Opoku ed Ekong, che si sono concentrati individualmente su alcuni aspetti dei relativi reparti.