Serie A, live dai campi - Juve, Chiellini in gruppo. Sandro out col Milan

ATALANTA

20.06 - Questo pomeriggio mister Gasperini, in vista della sfida contro l'Udinese in programma allo stadio di Bergamo sabato alle 15, ha diretto una seduta d'allenamento a Zingonia.

Al gruppo si sono aggiunti anche i giocatori che nei giorni scorsi erano impegnati con le rispettive nazionali. Di questi, Cristante ha lavorato con i compagni, mentre gli altri hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. (www.atalanta.it)

IN OTTICA UDINESE -

A parte Caldara e Spinazzola: il primo ha iniziato oggi il lavoro sul campo, complicato ma non da escludere un ritorno in campo contro i friulani.

BENEVENTO

18.52 - In un soleggiato pomeriggio di primavera, i giallorossi hanno proseguito la preparazione in vista della sfida di sabato prossimo contro la Lazio. Al centro sportivo di Paduli, Sandro e compagni hanno lavorato su varie situazioni di gioco sia in fase difensiva che offensiva. Il tutto preceduto da esercizi di riscaldamento e attivazione muscolare. Si sono aggregati al gruppo Brignola e Djimsiti, Parigini e Tosca, invece rientreranno in Città solo in serata. (www.beneventocalcio.club

IN OTTICA LAZIO -

Difficile il rientro di Bacary Sagna: oggi l'ex Manchester City ha proseguito nel suo programma di recupero, De Zerbi non potrà contare su di lui contro i biancocelesti.

BOLOGNA

20.07 - I rossoblù, rientrati tutti i Nazionali dopo i rispettivi impegni con i propri Paesi, hanno continuato la preparazione alla gara con la Roma con un allenamento pomeridiano, prima in palestra e poi sul campo per una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. (www.bolognafc.it)

IN OTTICA ROMA -

Terapie per Krafth, sicuro assente contro i giallorossi come lo squalificato Mirante.

CAGLIARI

20.04 - I rossoblù si sono allenati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. Si avvicina l’appuntamento di sabato, quando il Cagliari affronterà il Torino alla Sardegna Arena (ore 15): tanta intensità e massima concentrazione in vista della gara contro i granata, match della 30ª giornata del Campionato di Serie A.

La squadra ha iniziato l’allenamento odierno con una serie di esercitazioni dedicate al riscaldamento tecnico. Quindi la sessione è proseguita con una partita tattica. In chiusura partitelle a tema ad alta intensità. www.cagliaricalcio.com

IN OTTICA TORINO -

Rientrato anche Miangue, domani sarà il turno di Han. Prosegue nel lavoro di recupero Cigarini, unico assente (oltre a Joao Pedro) contro i granata.

CHIEVO

Tutti i giocatori convocati settimana scorsa dai rispettivi Commissari tecnici delle Nazionali sono rientrati a Veronello. Domani la squadra svolgerà un allenamento mattutino (a porte chiuse).

IN OTTICA SAMPDORIA -

Ancora in dubbio Gamberini: dovrebbe farcela.

CROTONE

Mattinata di lavoro al centro sportivo per gli squali che continuano a preparare nel migliore dei modi la gara di sabato contro la Fiorentina.

I rossoblù, dopo l’appuntamento in sala video, sono scesi sul campo “A” dell’Antico Borgo: primissima parte dedicata all’attivazione, dopodiché mister Zenga ha impegnato i suoi ragazzi intensamente con il pallone, tra esercizi di possesso e circolazione di palla e lavoro tattico.

Invariata, rispetto a ieri, la situazione dell’infermeria.

L’allenatore rossoblù ha potuto contare oggi anche su Ajeti e Crociata rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali, mentre Diaby e Mandragora torneranno nel pomeriggio e saranno a disposizione dall’allenamento di domani.

IN OTTICA FIORENTINA -

Complicato il recupero degli infortunati: Rohden non dovrebbe farcela. Sicure le assenze di Budimir e

FIORENTINA

IN OTTICA CROTONE -

GENOA

Rientrati tutti i nazionali a Pegli, a tre giorni dalla gara con lo SPAL pomeriggio di prove, schemi e partitelle. Alla seduta hanno preso parte i giovani Bulgarelli, Oprut, Zanimacchia e Zvekanov.

IN OTTICA SPAL -

Oltre a Veloso non si sono allenati con i compagni Galabinov e Izzo, alle prese con problemi di natura muscolare. Nessuno dei tre dovrebbe essere a disposizione contro la squadra di Semplici.

HELLAS VERONA

18.35 - Simone Calvano si è allenato con i compagni; lavoro differenziato per Gian Filippo Felicioli e Daniele Verde, rientrati dai rispettivi impegni con la nazionale, e per Thomas Heurtaux, a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro.

IN OTTICA INTER -

Nessuna novità per Pecchia, che contro i nerazzurri dovrà fare a meno di Kean e Zaccagni. Difficile il recupero di Felicioli.

INTER

IN OTTICA HELLAS -

JUVENTUS

Tornano i nazionali bianconeri: oggi a Vinovo si sono rivisti i vari Higuain, Dybala e Douglas Costa.

Qui Vinovo: pronti per l'allenamento! 🤙🤙🤙 pic.twitter.com/lfJMZR7aAx — JuventusFC (@juventusfc) 28 marzo 2018

IN OTTICA MILAN -

Buone notizie per Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus: come riportato da Sky Sport 24, per la prima volta dal rientro dall'infortunio Giorgio Chiellini si è allenato col resto della squadra. Il difensore sta meglio e potrebbe tornare fra i convocati per la gara contro il Milan. Sono rientrati tutti i nazionali, si è allenato Khedira. Chiusura su Alex Sandro: difficile immaginare il brasiliano a disposizione contro il Milan.

LAZIO

18.29 - Al termine di un riscaldamento atletico svolto in palestra agli ordini del Prof. Ripert, il gruppo guidato da mister Simone Inzaghi si è spostato sul ‘Campo Centrale’ per effettuare, in un primo tempo, una partitella con l’ausilio delle sponde.

La seduta si è infine conclusa con la consueta partita a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano. (www.sslazio.it)

IN OTTICA BENEVENTO -

MILAN

17.20 - Accertamenti a stelle e strisce per Andrea Conti: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il laterale del Milan partirà alla volta di Pittsburgh, dove sarà visitato dal dottor Fu, lo stesso che ha operato Zlatan Ibrahimovic di recente. Rischio frattura scongiurato, ma il Milan vuole vederci chiaro.

IN OTTICA JUVENTUS -

Lungo allenamento oggi per Gattuso & co. Scarico per chi ha giocatore ieri in nazionale, allenamento per i vari nazionali non impiegati. Unico atteso ancora al rientro è Gomez, mentre si allena a parte Abate.

NAPOLI

Sono rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali Hysaj e Mario Rui.

La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco e di seguito circuito di forza sul campo 1.

Successivamente, sul campo 2, solo il gruppo di difensori è stato impegnato in una sessione di allenamento tecnico tattico specifico al quale hanno partecipato anche Hysaj e Mario Rui.

Nel pomeriggio seconda seduta di allenamento. La squadra in avvio ha svolto una prima fase di attivazione con i paletti e di seguito lavoro tecnico tattico.

Poi i difensori, che avevano già lavorato al mattino, sono rientrati e sul campo è rimasto il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti per una seduta tecnico tattica specifica.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali anche Reina e Mertens: per loro lavoro di scarico.

IN OTTICA SASSUOLO - Solo un grande spavento per Elseid Hysaj, che con la nazionale albanese ha rimediato solo una forte contusione sopra al ginocchio. Questa mattina il terzino destro del Napoli s'è allenato col resto del gruppo e con ogni probabilità sarà in campo sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Buone notizie anche per quanto riguarda Marek Hamsik: il centrocampista slovacco ha sostenuto esami strumentali i quali hanno dato esito negativo. Il capitano azzurro, come reso noto dal Napoli, ha corso sul campo e poi svolto lavoro differenziato in palestra: Sarri spera che sia possibile il suo impiego contro il Sassuolo.

ROMA

IN OTTICA BOLOGNA -

SAMPDORIA

17.29 - Altri sette nazionali si sono fatti trovare a Bogliasco per l’allenamento pomeridiano, il terzultimo prima della trasferta in casa del ChievoVerona. Sotto gli occhi del presidente Massimo Ferrero, di Carlo Osti e Daniele Pradè, Gian Marco Ferrari e Duván Zapata si sono regolarmente aggregati alle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 2 con il resto del gruppo, rinforzato dai Primavera Goncalo Cabral, Gergely Hutvagner, Andrea Tessiore e Ivan Vujcic.

Vid Belec, Gastón Ramírez e Lucas Torreira hanno svolto lavori di scarico tra palestra e piscina. Joachim Andersen è rimasto a riposo per un leggero stato influenzale. Dawid Kownacki è stato sottoposto a terapie a causa di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Terapie e iter riabilitativo in acqua e in bicicletta per Edgar Barreto. Unico assente Ivan Strinic, di ritorno dagli Stati Uniti e atteso domani, giovedì, per la seduta mattutina a porte chiuse. (www.sampdoria.it)

IN OTTICA CHIEVO - Barreto e Kownacki non saranno a disposizione per la gara contro i clivensi: il primo dovrebbe tornare a metà aprile, per il secondo stop più corto in previsione. Da verificare Bartosz Bereszynski e Fabio Quagliarella: entrambi hanno effettuato lavoro individuale tecnico sul campo. Giampaolo spera nel recupero.

SASSUOLO

Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio che quest'oggi si è allenato allo Stadio Ricci. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, situazioni sulle palle inattive e partitella su tutto campo. (www.sassuolocalcio.it)

IN OTTICA NAPOLI - Differenziato per Matri: l'attaccante dovrebbe recuperare.

SPAL

IN OTTICA GENOA -

TORINO

18.41 - Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione tecnico-tattica in preparazione alla trasferta di sabato pomeriggio contro il Cagliari. Lavoro parzialmente con la squadra per De Silvestri. Il Toro tornerà in campo domani: in calendario una sessione pomeridiana a porte chiuse.

IN OTTICA CAGLIARI -

UDINESE

15.11 - Tre settimane di stop per Valon Behrami: in seguito all'infortunio subito nel corso del ritiro con la Svizzera, il centrocampista è stato sottoposto a esami diagnostici strumentali dallo staff dell’Udinese, che hanno confermato quanto riportato dai referti ottenuti dallo staff medico elvetico: si evidenzia una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra, problema che terrà il giocatore lontano dal campo per circa tre settimane.