Serie A, live dai campi - Juve, De Ligt in gruppo. Genoa-Samp, i convocati

ATALANTA

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

BOLOGNA

Sinisa Mihajlovic ha concesso ai suoi il venerdì libero: i lavori verso la gara contro l'Atalanta riprenderanno con la rifinitura a porte chiuse in programma sabato.

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

BRESCIA

Sono 23 i calciatori convocati dall'allenatore del Brescia, Eugenio Corini, in vista della sfida di domani contro il Lecce valido per la 16esima giornata di Serie A. Torna a disposizione Alessandro Matri, ecco l'elenco completo.

Portieri: Joronen, Andrenacci, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Mangraviti, Magnani, Martella.

Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Morosini, Viviani, Bisoli, Romulo.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Balotelli, Matri.

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Cistana

CAGLIARI

I rossoblù hanno sostenuto un nuovo allenamento questa mattina ad Asseminello, in vista della partita di lunedì sera contro la Lazio alla Sardegna Arena. Dopo la seduta video, la squadra si è trasferita sul campo per svolgere inizialmente attivazione a secco. A seguire, tecnica a coppie e serie di esercitazioni difensive a reparto e di squadra. Quindi partita finale. Ancora personalizzato per Valter Birsa, Lucas Castro e Luca Ceppitelli. Domani mattina si replica per un'altra seduta di allenamento.

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati: Olsen (2), Rog

FIORENTINA

Ultime sulle condizioni di Ribery, direttamente dal report emesso dal club viola: "ACF Fiorentina comunica che nella giornata di oggi, Frank Ribery partirà alla volta della Germania dove, accompagnato dal Responsabile dello Staff Medico della Società il Dottor Luca Pengue e dal Fisioterapista Simone Michelassi, si recherà nella struttura ospedaliera di Murnau per essere sottoposto nella giornata di domani a intervento chirurgico alla caviglia destra da parte del Professor Johannes Gabel. Una volta effettuata l’operazione la Fiorentina comunicherà ulteriori informazioni relative alla salute del giocatore e ai tempi di recupero che si potranno prevedere".

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

Squalificati:

GENOA

Rifinitura mattutina per il Genoa atteso in serata in ritiro per una riunione tecnica prima di cena. A continuazione del lavoro imbastito in settimana sono proseguite le prove di formazione a raggio sempre più circoscritto. Mister Thiago Motta ha potuto completare il giro di valutazioni, ricavando indicazioni utili per le valutazioni finali. Tra riscaldamento, esercitazioni e partitella il gruppo ha terminato le operazioni regolarmente, lasciando poi il centro sportivo dopo pranzo. Questi i convocati.

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu

Difensori: Criscito, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Romero, Ankersen.

Centrocampisti: Jagiello, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Cassata, Pajac, Rovella.

Attaccanti: Sanabria, Favilli, Cleonise, Pinamonti.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati: Pandev (2), Agudelo.

HELLAS VERONA

Nell'antivigilia della gara contro il Torino, i gialloblù hanno proseguito allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera la loro preparazione al match di questa domenica, 15 dicembre, al Bentegodi (ore 12.30). Nella seduta odierna, dopo il riscaldamento iniziale, la squadra ha svolto una fase di attivazione fisica, seguita da una partita a tema. I gialloblù hanno quindi concluso l’allenamento disputando una partita a campo intero. Domani, sabato 14 dicembre, è in programma una nuova seduta, non aperta al pubblico.

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati: Dawidowicz

INTER

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

Squalificati:

JUVENTUS

Seduta dedicata alla preparazione della sfida di domenica, oggi al Training Center. I bianconeri sono scesi in campo in tarda mattinata, una volta terminata la nevicata che ha imbiancato Torino a inizio giornata. La seduta è stata dedicata alla tattica, in vista di Juve-Udinese, che si giocherà domenica alle 15 all'Allianz Stadium. Si sono allenati regolarmente in gruppo de Ligt, Douglas Costa e Bentancur, lavoro personalizzato sul campo per Aaron Ramsey.

Juventus-Udinese (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati: Cuadrado e Pjanic

LAZIO

Problemi per Denis Vavro. Il difensore della Lazio è arrivato pochi minuti fa alla clinica Paideia per un problema al ginocchio destro accusato ieri nel corso della sfida con il Rennes. Il giocatore, come raccolto da TMW, si sottoporrà ad una risonanza magnetica per capire l'entità del problema.

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati:

LECCE

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore del Lecce, Fabio Liverani, in vista della sfida di domani contro il Brescia. Assente l'infortunato Imbula, a centrocampista manca anche lo squalificato Petriccione. Out Mancosu, non al meglio fisicamente. Ecco l'elenco completo.

Portieri - Bleve, Vigorito, Gabriel.

Difensori - Benzar, Rossettini, Calderoni, Dell'Orco, Gallo, Riccardi, Rispoli, Vera.

Centrocampisti - Maselli, Majer, Shakhov, Tabanelli, Tachtsidis.

Attaccanti - Lapadula, Babacar, Dubickas, Falco, Farias, Lo Faso, La Mantia.

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Lucioni e Petriccione

MILAN

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

NAPOLI

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati: Maksimovic (2)

PARMA

Kucka assente per la sfida contro il Napoli come Scozzarella mentre Adorante torna a disposizione. Ecco la lista completa dei convocati del Parma in vista del match del San Paolo:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Sprocati.

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati:

ROMA

Arrivano aggiornamenti da casa Roma sul fronte medico dopo la gara di ieri sera contro il Wolfsberger in Europa League. Per Antonio Mirante trauma diretto alla spalla destra che verrà valutato nel giro di 48 ore. Rientro invece in gruppo Justin Kluivert che sarà disponibile per la SPAL. Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore, Santon proseguono il loro percorso di recupero

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Mancini

SAMPDORIA

Dal sito della Sampdoria arriva la distinta con i convocati di Claudio Ranieri per il derby della Lanterna di domani:

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Ekdal, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.

Dalla lista rimangono fuori Edgar Barreto, Andrea Bertolacci e Federico Bonazzoli (individuali di recupero agonistico), Jakub Jankto (alle prese con una sofferenza muscolare alla coscia sinistra e sottoposto a terapie, fisioterapia e palestra), oltre a Bartosz Bereszynski (tornato da Bogliasco per la seconda fase del recupero post-operatorio al menisco esterno del ginocchio destro).

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati:

SASSUOLO

Il Sassuolo si è allenato questa mattina sotto la neve al Mapei Football Center. Per i neroverdi riscaldamento, lavoro in palestra, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Andrea Consigli e Gregoire Defrel. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 13.15 presso la sala stampa del Mapei Football Center è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

SPAL

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Kurtic

TORINO

Allenamento tecnico-tattico per il Torino in preparazione alla partita di Verona contro l’Hellas. Terapie per Bonifazi ed Edera che si aggiungono alla lista degli indisponibili per domenica. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura e poi – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita.

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati:

UDINESE

L'Udinese di mister Gotti si è allenata in mattinata sui campi del Bruseschi, a due giorni dal match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Una seduta principalmente tecnico-tattica, conclusasi con alcune esercitazioni mirate sui calci piazzati. Da segnalare il rientro in gruppo di Rodrigo De Paul, che torna così a disposizione del tecnico veneto, mentre continua il lavoro personalizzaro per Ken Sema, Samir e Mato Jajalo. Domani ultima rifinitura alle ore 14, prima della partenza per Torino.