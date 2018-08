Serie A, live dai campi - Juve, De Sciglio in gruppo. Baselli a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione e da oggi cominciano ad allenarsi in vista della terza giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.40 - La squadra è partita nel pomeriggio dall'aeroporto di Orio al Serio con destinazione Copenaghen, dove domani i nerazzurri affronteranno la squadra di casa nel ritorno dei Play-off di UEFA Europa League 2018-2019.

18.25 - Atalanta appena arrivata a Copenaghen.

BOLOGNA

15.05 - A tre giorni dalla partita con l’Inter proseguono gli allenamenti della squadra a Casteldebole: questa mattina, dopo una fase di riscaldamento, Inzaghi ha fatto svolgere ai suoi una serie di prove di attacco e difesa e una partitella conclusiva a metà campo. Godfred Donsah, Nehuen Paz e Rodrigo Palacio hanno svolto terapie, allenamento differenziato per Juan Valencia. Angelo Da Costa, che aveva interrotto la seduta di ieri per un trauma alla caviglia sinistra, ha riportato una distorsione. I tempi di recupero sono di circa due settimane.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

18.56 - Secondo giorno di preparazione per il gruppo in vista della terza giornata di Serie A che vedrà i gialloblù affrontare in casa l'Empoli. Mister Lorenzo D'Anna, assieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra il seguente programma: di mattina lavori di forza in palestra, lavori su accelerazioni e frenate, sviluppi difensivi, sviluppi offensivi con conclusioni per centrocampisti e attaccanti; di pomeriggio attivazione fisica, possesso palla, esercitazione tecnica e torneo a tre squadre. Per domani è prevista sui campi di Veronello una gara amichevole tra il ChievoVerona e il Vigasio, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17.30.

EMPOLI

18.55 - Doppia seduta oggi per gli azzurri; domani mattina alle ore 10.30 nuovo allenamento in vista della gara di domenica con il Chievo.

FIORENTINA

14.12 - La Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina dopo la giornata di riposo concessa ieri da Stefano Pioli. Una seduta, quella odierna, incentrata su potenziamento e tattica. Ecco il video pubblicato dal club gigliato.

FROSINONE

GENOA

17.42 - Due in uno. Cambio di programma per la squadra. Come era già avvenuto la settimana precedente, mister Ballardini e lo staff hanno optato per far svolgere un solo allenamento nella giornata post ripresa. Nessun doppio previsto quindi e programma compresso in in’unica soluzione, prolungando la fine della sessione mattutina. Una seduta suddivisa tra la voluminosa parte atletica, curata in prima battuta dai preparatori Pilati e Barbero. E la ripetizione di schemi e addestramenti sotto le direttive del tecnico e del vice Regno. Medeiros è tornato ad allenarsi con i compagni, smarcando gli stessi carichi di lavoro. Con la squadra, come succede da una decina di giorni, i due nazionali U.19 Candela e Karic. La preparazione proseguirà giovedì con un appuntamento a porte chiuse.

INTER

JUVENTUS

14.32 - Si avvicina la terza giornata di campionato e la Juventus lavora sodo per centrare un altro successo prima della pausa per le Nazionali. In vista della gara di sabato contro il Parma, Massimiliano Allegri ha diretto questa mattina una seduta incentrata su esercizi di tattica a gruppi separati. Mattia De Sciglio ha svolto parte dell'allenamento con la squadra che, domani, a due giorni dalla sfida del Tardini, continuerà la preparazione con un'altra seduta mattutina, sempre allo Juventus Training Center.

LAZIO

15.11 - Allenamento mattutino per la Lazio che, alle ore 10:30, si è ritrovata sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello per svolgere la prima delle due sedute in programma quest’oggi. La mattinata è stata aperta dai difensori: il pacchetto arretrato biancoceleste ha prima svolto alcuni esercizi di riscaldamento per poi dedicarsi ad un’ampia fase tattica. Successivamente, il resto degli elementi della rosa ha fatto il loro ingresso in campo e ha effettuato un lavoro sulla forza sotto gli occhi vigili dei preparatori Ripert e Fonte. Alle 18:30 Lazio nuovamente in campo per l’allenamento pomeridiano.

MILAN

16.47 - Penultimo allenamento in vista della Roma per il Milan. Queste le immagini postate dal profilo Twitter dei rossoneri.

NAPOLI

15.00 - Doppia seduta oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di domenica contro la Sampdoria a Marassi per la terza giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra in avvio è stata impegnata in attivazione a secco con la partecipazione "speciale" di Ancelotti che ha svolto parte degli esercizi con il gruppo. Successivamente la rosa, divisa in due plotoni, ha svolto in maniera alternata lavoro tecnico e circuito di forza con la squadra distribuita tra campo 1 e campo 2. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con lavoro tecnico tattico.

18.34 - Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico. Successivamente serie di sfide 1 contro 1, 2 contro 2 e 4 contro 4 più l'ausilio delle sponde. Domani allenamento mattutino.

PARMA

ROMA

15.29 - La Roma ha svolto il penultimo allenamento in vista della trasferta di venerdì sera contro il Milan. Dopo il consueto riscaldamento in palestra, la squadra è scesa sul terreno di gioco per una sessione prettamente tattica, caratterizzata anche da esercitazioni sui tiri in porta. Diego Perotti continua il lavoro individuale, effettuato anche da Florenzi per uno scarico articolare e da Mirante per un dolore cervicale.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

19.07 - La SPAL continua a lavorare in vista della sfida di domenica sera all'Olimpico di Torino. Queste le foto della seduta pomeridiana degli estensi.

TORINO

18.40 - Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia, con programma suddiviso tra lavoro atletico e tecnico-tattico. Seduta differenziata per Baselli. Domani, giovedì 30 agosto, sessione tecnico-tattica pomeridiana, a porte chiuse.

UDINESE

15.17 - I nostri bianconeri si sono ritrovati stamani per preparare la difficile trasferta a Firenze. Dopo una sessione di riscaldamento in palestra, i ragazzi di Mister Velazquez hanno svolto qualche esercitazione di mobilità sui campi del Bruseschi prima di dedicarsi ai torelli. L'Udinese ha terminato la sessione mattutina con delle esercitazioni focalizzate su fase difensiva/offensiva a una porta. Appuntamento alle 18.00 con l'allenamento pomeridiano.