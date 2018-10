Serie A, live dai campi - Juve, Dybala regolarmente in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della nona giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.38 - Continua la preparazione dei nerazzurri in vista di ChievoVerona-Atalanta, in programma allo stadio Bentegodi domenica alle ore 15. Alla seduta d'allenamento, condotta al mattino da mister Gian Piero Gasperini, hanno preso parte anche Barrow e Bettella, rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali, che si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo. Masiello, Tumminello e Varnier hanno proseguito con i rispettivi lavori di recupero.

BOLOGNA

16.40 - A Casteldebole, a tre giorni da Bologna-Torino, sono rientrati tutti i Nazionali riprendendo i lavori in vista della gara di domenica. Al gruppo, per una serie di esercitazioni tattiche e una partitella a tre quarti di campo, si sono riuniti anche Diego Falcinelli e Riccardo Orsolini, mentre Orji Okwonkwo ha proseguito gli allenamenti differenziati. Terapie per Federico Mattiello e Ladislav Krejci.

CAGLIARI

17.57 - Seduta mattutina per il Cagliari in vista del confronto di domenica allo stadio “Franchi” contro la Fiorentina. Al termine dell’attivazione a secco, i rossoblù si sono concentrati sulle prove per i calci piazzati. Quindi, la parte tattica della sessione con lavoro sulla fase difensiva a reparto, seguita da una partitella a metà campo. Infine, esercitazioni tecniche sui tiri in porta e lavoro tecnico individuale. Differenziato per Diego Farias, Ragnar Klavan e Charalampos Lykogiannis.

CHIEVOVERONA

17.52 - Tre giorni alla ripresa della Serie A TIM, i gialloblù continuano a lavorare a Veronello per preparare al meglio la partita contro l’Atalanta, in programma domenica 21 ottobre alle 15.00 allo stadio Bentegodi.

Questo il programma svolto oggi:

- Riscaldamento tecnico

- Lavori su possessi palla a tema

EMPOLI

18.26 - Lavoro pomeridiano per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli in vista della sfida di domenica all'ora di pranzo contro il Frosinone. Queste le foto pubblicate dal club azzurro su Twitter:

#FrosinoneEmpoli si avvicina: azzurri al lavoro nel pomeriggio, domani alle 11 di nuovo in campo, sabato ultima seduta prima della gara con i ciociari pic.twitter.com/wkjVyOFM9t — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 18 ottobre 2018

FIORENTINA

18.27 - Altro allenamento per la Fiorentina di Stefano Pioli in vista della gara contro il Cagliari in programma per domenica alle 18. I viola sono scesi in campo al centro sportivo Davide Astori nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista della sfida ai sardi.

FROSINONE

15.45 - Mattinata di lavoro per i giallazzurri al ‘Mancini Park Hotel’. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra é scesa in campo per un test in famiglia. Tornato dalla Nazionale Joel Campbell. Non ha preso parte all’allenamento Hallfredsson, fermato da una tendinosi rotulea al ginocchio destro, che non gli ha permesso nei giorni scorsi di scendere in campo con la Nazionale. Lavoro a parte per Perica e Krajnc, così come Ardaiz che continua le terapie. La squadra si allenerà domani mattina.

GENOA

18.32 - Mezzora di riunione per immagazzinare nozioni. Poi un’ora e venti per provare le soluzioni in partita su campo ridotto e poi allargato. Nella pre-vigilia del match all’Allianz Stadium, il gruppo è tornato ad allenarsi al mattino sotto lo sguardo dei direttori Perinetti e Donatelli, presente il responsabile del settore giovanile Sbravati. E’ stato il primo, vero allenamento della settimana senza i giovani della Primavera. Con i rientri degli ultimi nazionali Hiljemark, Omeonga e il gioiellino Russo, la seduta ha visto un’ampia partecipazione collettiva.

INTER

17.34 - Ultime sulle condizioni di Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, direttamente da Sky Sport. L’uruguaiano, tornato dalla nazionale con un problema alla coscia destra, resta in dubbio per il derby contro il Milan. L'affaticamento, infatti, sarà valutato di giorno in giorno.

JUVENTUS

18.21 - La Juventus ritrova i reduci dalle Nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base Dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Genoa di sabato 20 ottobre. L'allenamento odierno è stato incentrato sugli aspetti tattici del match e domani, alla vigilia della gara, verranno limati gli ultimi dettagli durante una nuova seduta pomeridiana

LAZIO

17.23 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, è scesa in campo alle ore 15:30 presso il Centro Sportivo di Formello. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla dopo esser stati divisi in due gruppi. L’allenamento si è concluso con un’ampia fase tattica in vista di Parma-Lazio.

MILAN

18.45 - Squadra nuovamente al lavoro alla mattina, agli ordini di Mister Gattuso, e al completo dopo i rientri dalle rispettive Nazionali di Kessie e Laxalt. Anche nella giornata odierna Leonardo e Maldini erano presenti a Milanello e hanno assistito all'allenamento. Rossoneri sul centrale alle 11.00 per iniziare con un torello a centrocampo e poi proseguire la fase di attivazione muscolare attraverso dei giri di campo a ritmo variabile. Terminato il riscaldamento i giocatori sono stati divisi in due gruppi: il primo si è spostato nella porzione di terreno dietro la porta per dedicarsi alla parte atletica, utilizzando ostacoli e sagome, e a una serie di esercizi a terra di potenziamento e stretching; nel frattempo il secondo ha effettuato un lavoro tattico. La sessione, andando avanti, ha previsto delle esercitazioni tattiche sulle palle inattive prima di concludersi con la consueta partitella a campo ridotto.

NAPOLI

18.30 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottore (ore 20.30). Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le Nazionali che hanno svolto lavoro con il gruppo, tranne Ospina reduce dalla trasferta con la Colombia in America. Il portiere ha fatto esercizi di scarico. La squadra ha cominciato la sessione con riscaldamento e successivamente partitina con le porte piccole. Successivamente seduta tecnico tattica con svolgimento di gioco attacco-difesa a una porta e chiusura con partita in famiglia a campo ridotto.

PARMA

18.35 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, la squadra ha svolto i consueti lavori di riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Leo Stulac ha svolto l’intero allenamento con i compagni. Gervinho ha svolto una parte del lavoro con il gruppo. Lavoro differenziato e terapie per Alberto Grassi. Lavoro personalizzato per Jacopo Dezi e Gianni Munari. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Luca Rigoni è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale.

ROMA

15.15 - Continua la preparazione della Roma in vista dell'anticipo di sabato contro la SPAL. Dopo un inizio in sala video per analizzare le tattiche da adottare, la squadra è scesa in campo per un riscaldamento con torello, seguito da una lunga parte tattica. Buone notizie per Di Francesco, con Pastore che si è allenato con il gruppo. Al contrario, proseguono il lavoro individuale, ma in campo, De Rossi e Kolarov. Terapie per gli infortunati Perotti e Karsdorp. Infine, una parte dei reduci dai match con le nazionali ha lavorato a parte.

SAMPDORIA

15.48 - La Sampdoria è al completo. Con il ritorno di Vid Belec tutti i nazionali sono rientrati al quartier generale del “Mugnaini” di Bogliasco, dove i blucerchiati sono stati sottoposti ad una seduta mattutina a gruppi tra palestra, forza e tattica. Una seduta alla quale – oltre a Vasco Regini – non hanno partecipato Joachim Andersen, Vid Belec, Jakub Jankto, Dawid Kownacki e Gabriele Rolando, impegnati in lavori singoli di scarico, e sono stati aggregati ben nove Primavera: Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti, Lorenzo Boschini, Axel Campeol, Yassin Ejjaki, Tommaso Farabegoli, Matteo Raspa, Ognjen Stijepovic e Jamie Yayi Mpie.

SASSUOLO

18.36 - Doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo allo Stadio Ricci: al mattino per i neroverdi riscaldamento, seduta di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto, mentre nel pomeriggio messa in azione, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Kevin-Prince Boateng, Jeremie Boga, Mehdi Bourabia, Alfred Duncan e Jens Odgaard.

SPAL

15.44 - Giornata di allenamento per la SPAL in vista della gara di sabato contro la Roma. Queste le foto postate dal club estense su Twitter:

Le immagini dell'allenamento mattutino della SPAL - 1^ parte#ForzaSPAL pic.twitter.com/XvhVMDemUp — SPAL (@spalferrara) 18 ottobre 2018

Le immagini dell'allenamento mattutino della SPAL - 2^ parte#ForzaSPAL pic.twitter.com/v7Z41LIz6V — SPAL (@spalferrara) 18 ottobre 2018

TORINO

17.12 - Sessione tecnico-tattica pomeridiana per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Bologna. Gruppo dei nazionali al completo dopo il rientro di Aina e Rincon. Ancora lavoro personalizzato per Ansaldi, mentre Zaza ha svolto parte del programma odierno con la squadra. Domani allenamento pomeridiano, a porte chiuse.

UDINESE

18.37 - Il gruppo al completo con il rientro di tutti i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali, si è trasferito sui campi di allenamento svolgendo una prima fase di attivazione composta da andature, scatti e corsa. L'attenzione si è poi trasferita su esercizi di possesso palla con un classico torello a tre gruppi da sette uomini ciascuno. La seduta si è conclusa dando ampio spazio alla tattica. Superato il risentimento al retto femorale della gamba destra di venti giorni fa, Andrija Balic si è allenato assieme alla squadra. Solo palestra per Molla Wague che è arrivato a Udine nel corso della mattinata. Continuano le terapie di recupero per Darwin Machis e Giuseppe Pezzella.