Serie A, live dai campi - Juve e Inter al lavoro. Problema per Joao Pedro

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

In una bella mattinata di sole continuano al centro tecnico gli allenamenti in vista di Milano: esercitazioni atletiche e tecniche per i rossoblù, con partitella conclusiva. Sono rientrati in gruppo Simone Edera e Riccardo Orsolini reduci dallo stage con la Nazionale. Terapie per Federico Mattiello.

CAGLIARI

I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini. La seduta di oggi è iniziata in palestra con lavori di forza individuale, a seguire la squadra si è trasferita in campo per svolgere prima una serie di torelli ed esercitazioni tecniche, poi un torneo con partite a pressione su campo ridotto. In gruppo Luca Pellegrini e Filippo Romagna, rientrati a Cagliari dopo lo stage con la Nazionale a Coverciano; anche Luca Cigarini, smaltito il problema al collo, si è allenato regolarmente. Lucas Castro ha continuato a lavorare parzialmente con la squadra, personalizzato per Ragnar Klavan. Ha svolto terapie Joao Pedro a causa di una lieve distorsione alla caviglia destra rimediata nell’allenamento di ieri. Si è fermato Paolo Faragò, che nella seduta di oggi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo all’anca sinistra.

CHIEVOVERONA

Anche oggi, mercoledì 1 maggio, i gialloblù continuano a lavorare in preparazione alla prossima sfida di campionato che disputeranno in anticipo sabato 4 maggio alle ore 18.00 allo stadio Bentegodi contro la Spal. Questa mattina, dopo un’attivazione iniziale, la squadra ha lavorato su esercitazioni di uno contro uno. A seguire hanno proseguito l’allenamento con un lavoro tattico e al termine hanno disputato una partitina.

EMPOLI

La squadra di Aurelio Andreazzoli si è allenata questa mattina presso lo Stadio Castellani, in vista della sfida contro la Fiorentina in programma domenica alle 12.30.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

Grifone sugli scudi per preparare al meglio il match contro la Roma in programma al Ferraris domenica 5 maggio (ore 18). Al Signorini mole di lavoro di una giornata intera condensata in una sessione unica di oltre due ore agli ordini di mister Prandelli e dello staff. Il programma d’allenamento, caratterizzato da esercitazioni di forza e approfondimenti tattici è stato svolto in ordine alternato per reparti; a chiudere la giornata un torneo a campo ristretto a tre squadre, dove non è mancata l’intensità. Alla sessione ha preso parte anche Sanabria.

INTER

Primo Maggio al lavoro per i nerazzurri in vista della trasferta di Udine: seduta mattutina iniziata direttamente in campo con riscaldamento senza palla, andature e stretching. A seguire torello e infine una lunga parte tattica. In chiusura di allenamento, partitella a campo ridotto.

JUVENTUS

Sotto il sole della Continassa, la Juve si è ritrovata questa mattina per continuare la marcia di preparazione al Derby della Mole, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium (fischio d’inizio ore 20:30). Lavoro tecnico e conclusioni per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che proseguiranno domani mattina l’avvicinamento alla sfida con il Torino.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico suddiviso per stazioni, la compagine biancoceleste ha svolto un’ampia fase tattica in vista del match di domenica prossima con l’Atalanta. La seduta si è conclusa con delle esercitazioni atletiche agli ordini del Prof. Ripert.

MILAN

Squadra in campo alle 11, sul campo centrale, per iniziare il riscaldamento con alcuni torelli a tema. A seguire una serie di allunghi con variazioni di ritmo sul lato lungo, per poi spostarsi nella porzione di campo alle spalle delle porte dove i giocatori hanno proseguito con il lavoro atletico. L'allenamento è continuato con due squadre schierate inizialmente per alcune esercitazioni sul possesso palla, seguite da lavoro tattico in preparazione della prossima partita. Come di consueto partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

NAPOLI

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Gervinho e Luigi Sepe hanno lavorato con il gruppo. Lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany, Fabio Ceravolo, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Terapie, infine, per Riccardo Gagliolo.

ROMA

La squadra ha iniziato in palestra, per poi passare in campo per una sessione atletica sulla rapidità, cambi di ritmo e di direzione. Successivamente, il gruppo si è recato al campo Testaccio per la parte tecnico-tattica, con esercitazioni sul possesso palla. Migliorano le condizioni di Kluivert, che si è allenato a parte ma in campo e con il pallone. Individuale per Santon e De Rossi, mentre Edin Dzeko ha rimediato un problema alla caviglia e ha effettuato solo personalizzato. Tuttavia, il bosniaco è stato semplicemente gestito dallo staff ed è atteso in gruppo nei prossimi giorni: per la trasferta di Genova dovrebbe esserci (fonte: vocegiallorossa).

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE