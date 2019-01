Serie A, live dai campi - Juve e Inter, oggi ripresa. Napoli, Hamsik a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si torna al lavoro, in vista della Coppa Italia e della ripresa del campionato di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

13.55 - Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento in vista della gara di coppa Italia contro il Cagliari, in programma lunedì 14 alla stadio Sardegna Arena con inizio alle 17,30. L'allenamento di oggi prevedeva esercizi in palestra, partitelle su campo ridotto e lavoro atletico. Alla seduta non hanno preso parte de Roon e Varnier. Per loro programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

11.00 - Oggi la squadra proseguirà gli allenamenti in vista della sfida alla Juventus di sabato sera con una doppia seduta a porte chiuse presso il centro tecnico N.Galli.

CHIEVOVERONA

12.00 - Per la formazione di Di Carlo ritrovo a Veronello alle 12.30 e allenamento alle 14.30.

EMPOLI

9.30 - Doppia seduta per la formazione di Iachini: allenamento mattutino con inizio alle ore 10.30 e pomeridiano alle ore 15.00.

FIORENTINA

9.45 - Terzo giorno di ritiro invernale in quel di Malta, per la Fiorentina. Il programma di oggi prevede, alle ore 11:30, la conferenza stampa di presentazione del triangolare a cui i viola parteciperanno nella giornata di domani, mentre nel pomeriggio alle ore 15:00 avrà luogo il consueto allenamento della squadra agli ordini di mister Stefano Pioli. Lo riporta Firenzeviola.it.

GENOA

15.10 - Due allenamenti tanto per gradire. La settimana di ritiro invernale è iniziata con una bella giornata di sole e un piano di lavoro voluminoso a San Pedro del Pinatar, un posto dei balocchi nella stagione turistica estiva. Addestramenti per la circolazione del pallone in uscita e per i movimenti collettivi hanno tenuto banco, prima della partitella conclusiva senza esclusioni di colpi, nella sessione mattutina. Quasi una corrida, immortalata dalla foto finale dei vincitori. Nel pomeriggio altre esercitazioni e una serie di corse, sotto il monitoraggio di gps e il sofisticato armamentario di strumentazioni per scaricare i dati. C’è un bel clima anche all’interno del gruppo, seguito dagli addetti dell’agenzia di intermediazione che spiana eventuali intoppi. I giocatori hanno raggiunto la sede degli allenamenti, l’avveniristica Pintar Arena, a piedi data la vicinanza dei campi dotati di un manto erboso pressoché perfetto. Con la squadra ha viaggiato il nutrizionista Antonio Ventura che sovraintende all’alimentazione. Lo riporta il sito ufficiale del club ligure.

INTER

10.00 - La squadra di Luciano Spalletti inaugura il nuovo anno oggi, martedì 8 gennaio 2019, con la ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Suning. Questa mattina una sessione di allenamento per i nerazzurri, mentre mercoledì in programma una doppia seduta di allenamento.

14.45 - La squadra si è ritrovata oggi per il primo allenamento del 2019. In vista del match di Coppa Italia contro il Benevento i giocatori guidati da Luciano Spalletti hanno aperto l'allenamento in palestra per poi passare al campo per una serie di esercitazioni atletiche e lavoro di possesso palla.

JUVENTUS

10.00 - La Juve torna ad allenarsi oggi, al JTC Continassa e comincia così la preparazione verso gli impegni che a gennaio vedranno impegnati gli uomini di Mister Allegri: il 12 gennaio a Bologna in Coppa Italia, il 16 a Jeddah per la Supercoppa contro il Milan, il 21 in casa contro il Chievo e il 27 in trasferta a Roma contro la Lazio.

15.10 - A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juve ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno disputato un allenamento introdotto da una lunga fase atletica, per poi concentrarsi a lavorare con la palla, dedicandosi a controllo, precisione e velocità nel passaggio. Ha lavorato parzialmente con il gruppo anche Joao Cancelo. Domani ovviamente si torna in campo, e l’appuntamento è fissato per il mattino.

LAZIO

12.00 - Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:00. Riscaldamento tecnico iniziale per i biancocelesti che hanno dato il via alla seduta con una serie di torelli. Successivamente ampia fase tattica per la formazione di Simone Inzaghi in vista dell’impegno imminente in Coppa Italia con il Novara. Nel pomeriggio, alle 15:30, è previsto il secondo allenamento di giornata.

NAPOLI

14.00 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo di domenica per l'ottavo di finale di Coppa Italia al San Paolo (ore 20.45). La Serie A tornerà domenica 20 gennaio.con Napoli-Lazio, posticipo della 20esima giornata (ore 20.30). La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con esercitazioni in palestra. Di seguito attivazione in campo e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente seduta tecnico tattica a tema: attacco contro difesa. Chiusura con tiri diretti su calci da fermo. Differenziato per Hamsik.

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

