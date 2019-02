Serie A, live dai campi - Juve e Milan riposano. Napoli, c'è anche Hamsik

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

15.00 - La formazione di Gasperini scende in campo alle 21 a Cagliari per il Monday night di Serie A.

BOLOGNA

13.30 - La mattina dopo la vittoria di Milano sono già ripresi gli allenamenti a Casteldebole, con i titolari del Meazza al lavoro in palestra e tutti gli altri sul campo, impegnati in una serie di esercitazioni tecniche e una partitella a metà campo sotto una pioggia leggera. Seduta differenziata per Nicola Sansone.

CAGLIARI

14.00 - La squadra di Maran ospita l'Atalanta alle 21.00 per il Monday night di Serie A.

CHIEVOVERONA

13.35 - Allenamento pomeridiano alle 14.45 per la squadra di mister Di Carlo.

EMPOLI

14.00 - Seduta di allenamento prevista per le 15.00 allo stadio Castellani.

FIORENTINA

14.15 - La formazione viola scende in campo al centro sportivo alle ore 15.00. Lo riporta Firenzeviola.it.

FROSINONE

14.00 - La squadra allenata dal tecnico Barone ospita la Lazio alle ore 19.00.

GENOA

16.30 - Il Grifone di mister Prandelli è pronto per cominciare l’iter settimanale che porterà alla ventitreesima di Serie A. Appuntamento fissato a martedì. Per analizzare aspetti positivi e criticità della partita con i neroverdi, con un occhio già puntato verso il lunch-match di domenica allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, fresco di vittoria a San Siro. Ma anche per i rossoblù sono quattro i punti nelle ultime due. E la voglia di dare continuità è tanta.

INTER

17.10 - Squadra subito in campo dopo il match contro il Bologna per una seduta di allenamento a due gruppi: consueto lavoro di scarico per chi ha preso parte alla sfida contro la formazione rossoblu, mentre per tutti gli altri la sessione mattutina è iniziata in palestra, con esercizi di core-stability, andature e rapidità. La seduta è proseguita quindi sul campo, dove il secondo gruppo si è aggregato ad alcuni giocatori dell'Under 18 nerazzurra per esercizi di possesso palla e una partitella a due tocchi a campo ridotto. In chiusura di allenamento focus su aerobica e tecnica.

JUVENTUS

13.40 - Dopo la partita di ieri, Mister Massimiliano Allegri ha concesso ai bianconeri due giorni di riposo. Non sono previsti impegni infrasettimanali in campo per i prossimi giorni, pertanto, in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra ricomincerà a lavorare martedì, nel primo pomeriggio.

LAZIO

13.30 - Il tecnico Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Frosinone. Questa la lista completa.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Kalaj, Patric, Radu, Zitelli.

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Cataldi, Correa, Durmisi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo, Romulo.

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Neto.

MILAN

17.00 - Si apre una settimana senza doppi impegni e di soli allenamenti per i rossoneri, che a Milanello prepareranno la prossima partita di campionato contro il Cagliari in programma domenica 10 febbraio a San Siro. Dopo i due giorni di riposo previsti in seguito alla trasferta di Roma, mercoledì la ripresa dei lavori avverrà alle 11.30. Da mercoledì a venerdì, allo stesso orario, la squadra scenderà in campo ancora alla mattina in singole sessioni. Sabato, alla vigilia, si svolgeranno prima la conferenza stampa di Mister Gattuso e poi, a partire dalle 15.00, la rifinitura. Domenica, nuovamente nel posticipo delle 20.30, i rossoneri affronteranno in casa la formazione sarda nella 23° giornata di Serie A.

NAPOLI

13.40 - Dopo il successo sulla Sampdoria, il Napoli riprende oggi gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina al Franchi in programma sabato alle ore 18 per l'anticipo della 23esima giornata di Serie A.

15.40 - Marek Hamsik attende di cominciare la sua esperienza in Cina, intanto però si allena con la squadra a Castel Volturno. Lo slovacco, malgrado l'operazione con il Dalian Yifang sia ai dettagli, in questi minuti è sul terreno di gioco del centro sportivo azzurro. Si vede, infatti, la cresta del capitano partenopeo nel video pubblicato su Twitter dal club del presidente Aurelio De Laurentiis.

17.30 - Arrivato il report della seduta odierna: "La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio. Successivamente lavoro tecnico-tattico e partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro".

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

15.40 - Marco Giampaolo e il suo staff hanno comunicato alla squadra che la ripresa degli allenamenti al 'Gloriano Mugnaini' sarà martedì pomeriggio, giorno in cui si darà avvio alle prove anti-Frosinone.

SASSUOLO

SPAL

17.15 - Dopo la gara casalinga contro il Torino, i biancazzurri torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di domani in vista del prossimo match di campionato contro l’Atalanta in programma domenica 10 febbraio.

TORINO

15.00 - La squadra di Mazzarri riprenderà domani la preparazione in vista della sfida di domenica contro l'Udinese. Il programma di martedì 5 febbraio prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

UDINESE