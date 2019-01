Serie A, live dai campi - Juve, Emre Can out. Roma, terapie per Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

17.00 - Archiviata la vittoria con la Juventus nei quarti di Coppa Italia, la squadra è tornata al lavoro oggi al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri far visita al Cagliari nel posticipo di lunedì. Varnier ha proseguito con il suo programma di lavoro personalizzato, chi ha giocato ieri ha fatto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno disputato una partitella d'allenamento (primo tempo da 45', secondo da 30') contro il Caravaggio (squadra che milita nel campionato di Serie D). Domani, sempre al Centro Bortolotti, è in programma una seduta di lavoro a porte chiuse.

A seguire il tabellino della partita.

Reti: 8' p.t. Mancini, 10' p.t. Barrow, 15' e 41' p.t. Piccoli, 17' e 19' p.t. Pessina, 37' p.t. Kulusevski, 3' s.t. Reca, 18' s.t. Piccoli.

Atalanta: Gollini (1' s.t. Rossi); Mancini, Okoli (1' s.t. Guth), Masiello; Gosens, Pessina, Colpani (1' s.t. Colley), Reca; Kulusevski; Barrow (12' s.t. Piccoli), Piccoli (9' s.t. Traore). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Caravaggio: Dominici, Turlini, Mangili, Alushaj, Concina, Zanola, Crema, Ababio, Personè, Crotti, Tchaouna. Nel corso della partita sono entrati Mazzoli, Pirovano, Bertolotti, Mboup, Gambarini, Sonzogni, Carollo, Lamesta, Granillo, Comelli, Perego. Allenatore: Marco Bolis.

BOLOGNA

18.00 - Questo pomeriggio, insieme ai ragazzi della Primavera di Troise, Mihajlovic ha fatto svolgere ai suoi una partitella di allenamento: hanno lavorato con i nuovi compagni anche Simone Edera e Lyanco Evangelista. Seduta differenziata per Blerim Dzemaili, si è allenato a parte anche Nicola Sansone per un lieve affaticamento.

CAGLIARI

17.30 - Questa mattina il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini: squadra al lavoro in vista della partita di lunedì contro l’Atalanta alla Sardegna Arena. Prima parte della seduta dedicata agli esercizi di attivazione a secco con agilità. Poi esercitazioni tecniche a coppie e sviluppi offensivi 10 contro 0. A seguire ancora lavoro sulla fase offensiva svolta contro la Primavera. In chiusura torneo a tre squadre. Hanno svolto un lavoro personalizzato Andreolli, Bradaric, Cerri e Sau. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO VERONA

EMPOLI

FIORENTINA

16.00 - L'allenamento mattutino della Fiorentina si è concluso da qualche istante, con una parte finale della sessione che ha previsto un incontro amichevole tra la prima squadra agli ordini del mister Stefano Pioli ed una selezione giovanile composta soprattutto da ragazzi della Primavera. Lo riporta Firenzeviola.it.

FROSINONE

19.00 - Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che hanno lavorato sul campo della Città dello Sport. la squadra di Mister Baroni ha svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche ed alcune partitelle a tema. Differenziato per Zampano, Ariaudo, Brighenti, Bardi e Goldaniga, terapie per Simic. Durante la seduta si è fermato Ghiglione per un fastidio alla coscia destra che verrà valutato nelle prossime ore. Domani alle 11:30 si torna in campo a Ferentino.

GENOA

17.15 - Corre su un doppio binario a Villa Rostan questa giornata. Tra i messaggi lanciati dal campo a tre giorni dalla partita con il Sassuolo. E i terminali accesi negli uffici per ultimare le operazioni di mercato, il gong stasera è alle 20, che vedono il Genoa impegnato a sfoltire la rosa. L’obiettivo è centrare i desiderata di mister Prandelli per continuare il lavoro con un gruppo più ristretto. Esercitazioni tattiche per reparti con attaccanti e centrocampisti in una metà campo, e i difensori nell’altra, hanno calamitato buona parte del programma della squadra concluso da una serie di partitine a metratura differente. Non ci sono novità dal fronte infermeria. I giocatori hanno lasciato Il Centro Sportivo Signorini dopo il pranzo nella club-house. Per il match con gli emiliani, oltre agli infortunati, non sarà disponibile Rolon fermato per un turno dal giudice sportivo. Lo riporta il sito ufficiale del grifone.

INTER

JUVENTUS

17.00 - La Juventus è rientrata a Torino subito dopo la partita dell’”Atleti Azzurri d’Italia”, e questa mattina ha ricominciato a lavorare con focus sul campionato. All’orizzonte c’è, fra poco, il ritorno in campo all’Allianz Stadium, sabato alle 20.30 contro il Parma. Il gruppo si è quindi ritrovato in mattinata, alla Continassa, lavorando come sempre su due fronti: seduta di scarico per i giocatori che ieri sera sono stati maggiormente impegnati, allenamento in campo con la palla per gli altri. Non ha preso parte alla seduta Emre Can, a causa di una sindrome gastrointestinale. Domani è già vigilia di Juve-Parma: la Juve si allenerà nella tarda mattinata, dopodiché Mister Allegri parlerà con i giornalisti nella consueta conferenza stampa pre gara, in programma alle 15.30.

LAZIO

14.00 - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l'Inter (ore 21:00) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I convocati:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Kalaj, Marusic, Radu, Wallace, Zitelli

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto

Sergio Kalaj indosserà la maglia numero 28. Mauro Zitelli indosserà la maglia numero 98.

MILAN

17.45 - Dopo il giorno di riposo in seguito alla vittoria per 2-0 contro il Napoli a San Siro, valsa la qualificazione in Semifinale di Coppa Italia, i rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello per iniziare la preparazione della trasferta di Roma, 22° giornata di Serie A in programma domenica 3 febbraio alle 20.30 allo stadio Olimpico. La squadra si è ritrovata alle 11.00 sul campo centrale. L'attivazione muscolare è cominciata attraverso alcuni giri di campo, poi spazio a un torello di riscaldamento nel cerchio di centrocampo. Dopodiché il gruppo si è distribuito su tre differenti stazioni per lavorare sulla tecnica e sullo smarcamento. Esercizi di possesso palla e tattica hanno caratterizzato la parte centrale della sessione, conclusa con alcune partitelle a tema. Anche per venerdì 1 febbraio, a Milanello, è prevista una singola seduta mattutina a partire dalle 11.30.

NAPOLI

17.50 - Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria di sabato al San Paolo per l'anticipo della 22esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto riscaldamento con il pallone in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico con la rosa distribuita su due metà campo. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo diretti.

PARMA

ROMA

15.00 - Dopo la sonora sconfitta subita dalla Fiorentina nella giornata di ieri, è tornata ad allenarsi questa mattina la Roma per cominciare a preparare la gara di domenica sera contro il Milan. I giocatori sono scesi in campo intorno alle 11. Scarico per chi ha giocato ieri. Ancora terapie per Cengiz Ünder e Diego Perotti, mentre Juan Jesus e Mirante hanno svolto lavoro individuale sul campo. Lo riporta Vocegiallorossa.it.

SAMPDORIA

15.00 - Penultima fatica al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria. A due giorni dalla sfida di Napoli lo staff tecnico ha diretto un allenamento tattico a gruppi suddivisi per reparti. Sedute personalizzate programmate per Edgar Barreto, Jacopo Sala e Lorenzo Tonelli. Terapie per Gianluca Caprari. Dawid Kownacki, Maxime Leverbe e Vasco Regini in permesso. Domani, venerdì, la squadra sosterrà una seduta di rifinitura mattutina al termine della quale (ore 13.00) Marco Giampaolo incontrerà i media nella consueta conferenza stampa della vigilia.

SASSUOLO

18.00 - Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista della trasferta di domenica a Marassi contro il Genoa: questo pomeriggio i neroverdi hanno disputato sul campo dello Stadio Ricci una partitella in famiglia con la formazione Berretti. Lavoro differenziato per Francesco Magnanelli, Marlon, Jens Odgaard e Leonardo Sernicola. Il programma di domani prevede allenamento pomeridiano a porte chiuse.

SPAL

TORINO

18.00 - Allenamento in vista della partita di domenica a Ferrara contro la Spal in calendario alle ore 12.30. Il tecnico Mazzarri, dopo il riscaldamento, ha fatto svolgere esercitazioni a tema e poi diretto una partita a ranghi misti, a campo ridotto. Djidji, dopo il giorno di permesso a Nantes per presenziare al ricordo dell’ex compagno di squadra Emiliano Sala, ha ancora svolto una seduta differenziata. Belotti e compagni torneranno in campo domani pomeriggio: in programma un’altra sessione tecnico-tattica.

UDINESE

18.05 - Continua il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina per i bianconeri di Mister Davide Nicola, impegnati in una serie di doppi allenamenti programmati a partire dalla giornata di ieri. Mattinata dedicata in buona parte a lavori di tecnica dinamica e di simulazione di situazioni di gioco specifiche. Nell'ultima fase della seduta, divisi in due squadre, i giocatori si sono affrontati in diverse partite a campo ridotto. Pomeriggio che, a differenza di ieri, è stato dedicato ad un lavoro in palestra per tutti i ragazzi, ad eccezione di Kevin Lasagna, esentato questa mattina dalle partite, che ha svolto un lavoro individuale sul campo 2 del Centro Sportivo Bruseschi.