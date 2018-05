Serie A, live dai campi - Juve, giorno di riposo. Terapie per Quagliarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna di Roberto Donadoni riprenderà la preparazione nella giornata di domani, in vista della sfida contro il Chievo. Oggi nessun allenamento per i rossoblù.

IN OTTICA CHIEVO - Donsah ieri ha lavorato in parte in gruppo. Differenziato per Giancarlo Gonzalez, Erick Pulgar e Riccardo Orsolini.

Giorno di riposo per la Juventus all'indomani della vittoria della Coppa Italia. La squadra è appena rientrata a Vinovo e il tecnico Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di recupero ai suoi ragazzi che solo da domani cominceranno a preparare la sfida di domenica contro la Roma valida per la penultima giornata di Serie A.

IN OTTICA ROMA - Non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri né De Sciglio che Sturaro, mentre dovrà essere valutato Chiellini anche se il suo impiego appare improbabile.

Attivazione mista tra atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e partitella a tema. Questo il programma mattutino in chiave-Napoli seguito dalla Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco; un programma al quale hanno partecipato anche i giovani Ibourahima Balde e Ognjen Stijepovic e – parzialmente – Nicola Murru e Duván Zapata.

ROMA - Fabio Quagliarella è stato sottoposto a terapie. L'attaccante resta in dubbio al pari di Murru e Zapata.

