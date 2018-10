Serie A, live dai campi - Juve, i convocati. Milan, Higuain ha recuperato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

17.03 - Giorno di riposo per la squadra di Gasperini. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio.

BOLOGNA

16.50 - All’indomani della vittoria per 2-1 contro l'Udinese, i rossoblù hanno ripreso questa mattina i lavori a Casteldebole in vista della trasferta a Cagliari per la gara in programma sabato alle 15: seduta defaticante per i titolari di ieri, parte atletica e partitelle a tema per gli altri. Allenamento differenziato per Rodrigo Palacio, Andrea Poli, Filip Helander e Godfred Donsah.

CAGLIARI

18.23 - I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo di Assemini. Nel mirino la gara contro il Bologna sabato alla Sardegna Arena, anticipo dell’ottava giornata di campionato. Inizialmente la squadra è stata impegnata in attivazione a secco con mobilità tra gli ostacoli. A seguire spazio agli esercizi di combinazione a sei e possessi palla con sei porticine. La seduta si è conclusa con una partita su campo ridotto e un lavoro di potenza aerobica a gruppi. Buone notizie dall’infermeria: Luca Ceppitelli e Rafael sono tornati parzialmente in gruppo. Terapie per Ragnar Klavan. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

CHIEVO

14.05 - Giornata di riposo per il ChievoVerona di Roberto D'Anna. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio, alle ore 15.00.

EMPOLI

17.00 - L'Empoli è tornato subito ad allenarsi dopo la sconfitta di Parma. L’allenamento odierno, svoltosi questa mattina, ha visto il gruppo diviso tra chi ha giocato ieri (scarico defaticante) e chi invece - riporta 'Pianetaempoli' - non ha giocato andando cosi a lavorare subito dal punto di vista tattico agli ordini dello staff tecnico.

FIORENTINA

16.55 - Due giorni di riposo per la Fiorentina. La squadra di Pioli tornerà ad allenarsi a parte dalla giornata di mercoledì.

FROSINONE

14.20 - Dopo l'ennesima sconfitta il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha annunciato il ritiro a tempo indeterminato per la formazione di mister Longo. Giallazzurri che andranno in ritiro oggi, riporta 'TuttoFrosinone.com', al termine della seduta di allenamento che si svolgerà come di consueto alla Città dello sport di Ferentino. Ritiro che il Frosinone svolgerà a Roma, i canarini soggiorneranno infatti all'Hotel Mancini fino a giovedì, giorno della partenza in direzione Torino dove venerdì sera affronteranno i granata di Mazzarri.

GENOA

17.49 - Giorno di riposo per il Genoa, squadra reduce dalla vittoria sul campo del Frosinone. La squadra di Ballardini tornerà ad allenarsi dalla giornata di domani.

INTER

14.50 - Il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic è stato quest'oggi in visita ad Appiano Gentile per assistere all'allenamento dell'Inter e per parlare anche con i giocatori della sua nazionale, da Perisic a Vrsaljko passando per Brozovic. Lo riferisce Sky Sport, ai cui microfoni Dalic si è detto contento del nuovo ruolo disegnato da Luciano Spalletti per Marcelo Brozovic.

JUVENTUS

18.54 - Non c'è Douglas Costa nella lista dei convocati per la sfida di Champions League Juventus-Young Boys. Presente, invece, il centrocampista tedesco Sami Khedira. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori - Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani.

Centrocampisti - Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti - Dybala, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

17.45 - Sami Khedira è pienamente recuperato ed è disponibile per la seconda partita di Champions, domani contro lo Young Boys. Il centrocampista tedesco si era infortunato proprio all'esordio in Europa a Valencia. Non sarà della partita Douglas Costa, squalificato in campionato ma indisponibile per l'infortunio rimediato in Spagna. Con Cristiano Ronaldo squalificato, e che può usufruire di un paio di giorni di riposo, probabile l'impiego in attacco di Dybala nonostante qualche acciacco fisico, come ha documentato l'attaccante argentino sui social postando una foto con la caviglia sinistra fasciata.

LAZIO

14.20 - Nella seduta mattutina, riporta 'Lalaziosiamonoi.it', è spiccata l'assenza della seconda punta spagnola Luis Alberto. Tornato in gruppo invece Radu.

14.00 - Seduta mattutina per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento incentrato sulla propriocettività per i biancocelesti che, successivamente, hanno dato seguito alla messa in moto attraverso un lavoro atletico a stazioni ed alcune esercitazioni sul possesso palla. In seguito, ripetute agli ordini del Prof. Ripert prima di chiudere l’allenamento con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina.

MILAN

18.45 - Buone notizie in casa Milan: come riporta 'Sky', da domani il centravanti argentino Gonzalo Higuain dovrebbe tornare ad allenarsi col resto del gruppo: l'ex Juventus tornerà a disposizione per la sfida di Europa League contro l'Olympiacos o, al massimo, per il prossimo match di campionato contro il ChievoVerona.

13.49 - Dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha concesso alla squadra 24 ore di riposo. A Milanello presenti solo coloro alle prese con qualche problema fisico, come Gonzalo Higuain e Andrea Conti.

NAPOLI

13.45 - Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì al San Paolo (ore 21). La squadra, nella prima fase, è stata impegnata in attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in maniera alternata hanno svolto esercizi atletici e lavoro sul possesso palla. Chiusura con partitina a porte piccole".

PARMA

14.10 - Il Parma Calcio, dopo la vittoria casalinga sull’Empoli, tornerà ad allenarsi al Centro Sportivo di Collecchio nel pomeriggio (ore 15) di martedì 2 ottobre con una seduta a porte aperte. La squadra Crociata inizierà a preparare il suo prossimo impegno in campionato, la trasferta di Genova contro il Genoa in programma domenica 7 ottobre (fischio di inizio: ore 12:30).

ROMA

17.09 - Allenamento della vigilia per la Roma, domani impegnata in Champions League contro il Viktoria Plzen. Non saranno della partita Pastore, Perotti e De Rossi, che a Trigoria stanno svolgendo lavoro individuale. Così come Kolarov, ma quest'ultimo è ancora in dubbio.

13.51 - Esami strumentali questa mattina per Daniele De Rossi. Il capitano della Roma, sostituito nel secondo derby per un problema fisico, s'è recato presso Villa Stuart per un controllo al ginocchio infiammato.Il suo rientro è previsto per il 20 ottobre.

SAMPDORIA

14.15 - Vasco Regini e Riccardo Saponara i giocatori non a disposizione di mister Giampaolo per la sfida di questa sera contro la SPAL, posticipo della settima giornata di Serie A. Tornato a disposizione, invece, Gianluca Caprari.

SPAL

14.35 - Al termine della rifinitura mattutina, lo staff tecnico spallino ha diramato l’elenco dei convocati per l’incontro di questa sera alle ore 20,30 contro la Sampdoria allo Stadio “Ferraris” di Genova. Ecco i giocatori chiamati alla gara.

Portieri - Gomis, Milinkovic-Savic, Thiam.

Difensori - Bonifazi, Cionek, Djourou, Felipe, Simic, Vicari.

Centrocampisti - Costa, Dickmann, Everton, Fares, Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valdifiori, Valoti, Vitale.

Attaccanti - Antenucci, Floccari, Moncini, Palochi, Petagna.

TORINO

13.58 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione mattutina a porte aperte. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere un doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri a Verona, allenamento con partita a tempo e campo ridotti per tutti gli altri elementi a disposizione. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica a porte chiuse, in preparazione alla sfida contro il Frosinone di venerdì sera.

UDINESE

14.15 - Allenamento mattutino che comincia con tutti i giocatori in palestra. Gli unici titolari hanno proseguito il lavoro all’interno mentre un nutrito gruppo composto da Teodorczyk, Wague, Barak, Pontisso, Pezzella, D’Alessancdro, Machis, Vizeu, Ter Avest, Coulibaly, Mallè, Opoku si è trasferito sui campi del Bruseschi. Il lavoro atletico è stato diviso in vari circuiti con esercizi di forza, cambi di direzione e scatti. Questa fase è stata contraddistinta da grande ritmo e intensità chiesti insistentemente dallo staff agli ordini di mister Velazquez. Seconda parte caratterizzata dal lavoro con la palla: circolazione, triangolazioni con cross e finalizzazioni che hanno impegnato i portieri Musso e Nicolas. La seduta è terminata con una partitella 7 contro 7 a campo ridotto.