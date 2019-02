Serie A, live dai campi - Juve, la BBC in gruppo. Si ferma De Paul

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, Gomez e compagni hanno sostenuto una seduta d'allenamento in vista dell'anticipo contro il Milan, in programma allo stadio di Bergamo sabato alle 20,30. Il programma della seduta, diretta da mister Gian Piero Gasperini, prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Gollini, che ieri accusava un fastidio al ginocchio, è tornato ad allenarsi col gruppo, mentre Varnier ha proseguito col programma di lavoro personalizzato.

BOLOGNA

In un bel pomeriggio di sole sono ripresi gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Roma. Lungo lavoro atletico per i rossoblù, poi esercitazioni tecniche a campo ristretto e partitella. Rientrato in gruppo Nehuen Paz che si è allenato regolarmente con i compagni, ha interrotto la seduta Giancarlo Gonzalez a causa di un risentimento alla coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Terapie per Lyanco e Riccardo Orsolini.

CAGLIARI

Mattinata di lavoro per i rossoblù ad Asseminello, in vista della gara di sabato contro il Parma, anticipo della 24ª giornata di campionato. La squadra si è inizialmente sottoposta a lavori di forza personalizzati. A seguire, esercizi di agilità con e senza palla. Infine, tecnica a coppie e partita a 70 metri. Paolo Faragò ha lavorato in piscina per smaltire l’affaticamento muscolare accusato domenica sera nel finale di gara. Personalizzato per Fabrizio Cacciatore, in differenziato per Valter Birsa e Cyril Théréau.

CHIEVOVERONA

Secondo allenamento settimanale per il ChievoVerona per preparare la sfida di domenica alla Dacia Arena contro l’Udinese. I gialloblù hanno iniziato la seduta odierna con dei lavori di forza, seguiti da dei lavori tattici e per concludere un torneo a quattro squadre. Nicolas Frey, uscito dal campo per infortunio al 39’ del primo tempo di ChievoVerona – Roma, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore di sinistra. Il difensore gialloblù ha già iniziato le terapie e sarà valutato di giorno in giorno dallo staff medico gialloblù.

EMPOLI

Doppia seduta per gli azzurri al Sussidiario; domani pomeriggio di nuovo in campo in vista della gara con il Sassuolo.

FIORENTINA

Come da programma, si sono allenati stamani a partire dalle ore 11 i giocatori a disposizione di Stefano Pioli. Nei fotogrammi condivisi dalla stessa società attraverso il proprio profilo Instagram, Dabo, Veretout, Vitor Hugo e Graiciar hanno svolto esercizi fisici specifici.

FROSINONE

Continua la preparazione in vista della gara di venerdì sera contro la Juventus. oggi la squadra ha svolto una seduta tecnico tattica ed una partitella a campo ridotto. Brighenti è tornato in gruppo, Dionisi ha svolto una parte della seduta insieme ai compagni mentre hanno continuato con i rispettivi lavori differenziati Ariaudo e Simic. Lavoro con lo staff medico infine per Ghiglione. Domani alle 10 si svolgerà la seduta di rifinitura, nel pomeriggio la squadra partirà per Torino.

GENOA

Esercitazioni per reparti sotto l’aspetto tattico e un lavoro intenso sotto il profilo atletico. La giornata che si è aperta e chiusa nella club house per la colazione, il pranzo collettivi e un’appendice in sala video per una riunione, ha visto il gruppo impegnato per oltre due ore sul terreno di gioco del ‘Signorini’, soggetto nei mesi a venire a essere raddoppiato con un altro campo in erba e a opere di riqualificazione che riguarderanno l’impianto. La preparazione nell’ottica del match con la Lazio sta continuando senza particolari inconvenienti e novità per quel che concerne le condizioni fisiche dei giocatori alle dipendenze di mister Prandelli. Infortunati e convalescenti hanno proseguito i rispettivi iter riabilitativi.

INTER

Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori in vista della partita in programma domani sera alle ore 18:55 all'Allianz Stadion di Vienna.

Questo l'elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 33 D'Ambrosio, 64 Nolan;

Centrocampisti: 8 Vecino, 14 Nainggolan, 20 Borja Valero, 44 Perisic,60 Schirò, 65 Roric;

Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 87 Candreva.

JUVENTUS

La Juventus si prepara alla sfida con il Frosinone, ospite venerdì sera all'Allianz Stadium. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC, affrontando una seduta incentrata su possesso palla, esercizi di tattica e partitella finale a campo ridotto. Barzagli, Bonucci e Chiellini si sono allenati con il gruppo, mentre Douglas Costa ha sostenuto un lavoro personalizzato.

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto dei torelli prima di passare ad ulteriori esercitazioni atletiche. In seguito prove tattiche per il gruppo di Inzaghi in vista del match di domani con il Sevilla.

MILAN

Sul campo centrale è iniziata l'attivazione muscolare attraverso una serie di torelli, poi la squadra è stata divisa in due gruppi per effettuare alcuni esercizi tecnico-tattici: da una parte spazio a una serie di esercitazioni sul possesso palla, dall’altra lavoro tattico focalizzato in particolare sulla fase difensiva. La squadra si è riunita per una partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

NAPOLI

Seduta di allenamento in Svizzera oggi per il Napoli. Gli azzurri preparano il match di Europa League contro lo Zurigo in programma domani alle ore 21.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio a Collecchio in vista di Cagliari-Parma, sfida in programma sabato 16 febbraio alla Sardegna Arena (fischio d’inizio ore 18:00). Agli ordini di Mister D’Aversa i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi di tecnica ed un lavoro sui possessi palla. La seduta si è conclusa da una partita a tutto campo. Bruno Alves, Simone Iacoponi e Leo Stulac hanno lavorato con i compagni. Allenamento personalizzato per Francisco Sierralta. Personalizzato e terapie per Federico Dimarco.

ROMA

Rick Karsdorp ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato come l'infortunio al flessore della coscia destra non sia grave. L'olandese salterà la gara di lunedì prossimo contro il Bologna e verrà valutato giorno dopo giorno, per gli incontri successivi. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Mercoledì è giorno di doppio dalle parti del “Mugnaini”. Sotto il sole di Bogliasco, nella preparazione alla sfida con l’Inter, Marco Giampaolo e il suo staff hanno coinvolto dieci ragazzi della Primavera di Simone Pavan. In mattinata la squadra è stata suddivisa in due gruppi, in base ai ruoli, e ha svolto prima esercitazioni in palestra per lo sviluppo della forza e quindi lavori tattici di reparto. Nel pomeriggio, invece, tutti sul campo 1 per attivazione, tecnica e partitelle a tema. Tutti tranne Omar Colley (specifico in palestra pomeridiano), Albin Ekdal (doppio personalizzato anche in piscina), Edgar Barreto (sedute specifiche di recupero agonistico, in palestra e in campo) e Gianluca Caprari (terapie).

SASSUOLO

Doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo Calcio: al mattino i neroverdi sono stati impegnati sul sintetico di Fiorano nei test di valutazione funzionale del Centro Ricerche Mapei Sport, mentre nel pomeriggio si sono trasferiti sul campo di Ca'Marta dove hanno svolto riscaldamento, possessi palla, lavoro specifico per reparto, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella su campo ridotto. Lavoro differenziato per Marlon e Leonardo Sernicola.

SPAL

Continua la preparazione della squadra di Semplici alla sfida contro la Fiorentina. Oggi gli estensi hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento.

TORINO

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia: sessione massimamente dedicata alla parte atletica, al mattino; seduta tecnico-tattica nel pomeriggio, in preparazione al posticipo di campionato, domenica sera alle 20.30, a Napoli. Meite ha svolto l’intero programma odierno con la squadra, mentre Djidji dovrà svolgere terapie per superare gli esiti del trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nel secondo tempo della partita di domenica scorsa contro l’Udinese. Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano al Filadelfia.

UDINESE

Altra brutta tegola per mister Davide Nicola in vista della delicatissima sfida contro il Chievo: dopo il problema muscolare che sta tenendo fuori Behrami, anche oggi assente all'allenamento e difficilmente recuperabile per domenica, al termine dell'allenamento di oggi il tecnico ha dovuto fare i conti con l'infortunio di De Paul. Durante una esercitazione sulla manovra offensiva, l'argentino si è infortunato alla caviglia destra e si è spostato dietro alla porta per farsi curare. Subito soccorso dallo staff medico bianconero, il giocatore si è visibilmente disperato, tanto da mettersi le mani nei capelli. È stato inizialmente medicato sul campo, quindi caricato sulla macchinina elettrica che lo ha portato in infermeria. Già in precedenza, durante un contrasto, si era accasciato per una botta, ma aveva continuato l'allenamento. Quando mancavano circa 20 minuti al termine della seduta, l'infortunio apparentemente più grave che lo ha costretto ad uscire. Si attendono ora notizie più precise sul tipo di infortunio occorso al numero 10 per capire se potrà essere disponibile contro il Chievo. (fonte: udineseblog)