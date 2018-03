Serie A, live dai campi - Juve, Mandzukic in gruppo. Cerci a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com.

ATALANTA

14:50 - In vista della gara contro il Bologna, in programma allo stadio Dall'Ara domenica alle 15, i nerazzurri hanno sostenuto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini ha diretto una seduta sul campo principale della sede nerazzurra. Il programma prevedeva esercizi in palestra e lavoro con la palla. Allenamento differenziato per Mattia Caldara.

BENEVENTO

15:10 - Al termine dell'odierna seduta di allenamento, il tecnico Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domenica 11 marzo, ore 12:30, presso lo stadio "A. Franchi", contro la Fiorentina:

PORTIERI: 81 Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 18 Gyamfi, 23 Venuti, 83 Sagna, 29 Billong, 3 Letizia, 21 Costa, 6 Djimsiti, 16 Tosca;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 31 Djuricic;

ATTACCANTI: 26 Parigini, 87 Lombardi, 66 Guilherme, 33 Iemmello, 99 Brignola, 25 Diabate, 11 Coda.

BOLOGNA

14:30 - In una bella mattinata di sole i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti a due giorni da Bologna-Atalanta: riscaldamento atletico in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche per la squadra, con Rodrigo Palacio che ha lavorato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata. Simone Romagnoli è rientrato in gruppo, Angelo Da Costa ha svolto terapie e allenamento differenziato. Terapie per Riccardo Orsolini e Andrea Poli

CAGLIARI

14:20 - I rossoblù si sono allenati questa mattina alla Sardegna Arena, proseguendo la preparazione in vista della partita di campionato che li vedrà opposti domenica alla Lazio. Dopo l’attivazione in campo, la squadra ha disputato una partita tattica. Quindi, esercitazioni tecniche, con punizioni e tiri in porta. Diego Farias ha proseguito nel lavoro personalizzato.

CHIEVO

16:40 - Sono 25 i calciatori convocati da Rolando Maran, allenatore del Chievo per il derby contro l'Hellas Verona.

Portieri: Confente, Seculin, Sorrentino.

Difensori: Bani, Cacciatore, Cesar, Dainelli, Depaoli, Gamberini, Gobbi, Jaroszynski, Tomovic.

Centrocampisti: Bastien, Birsa, Castro, Gaudino, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Inglese, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

📋 I 2️⃣5️⃣ convocati da mister Rolando #Maran per il derby @HellasVeronaFC - @ACChievoVerona, 28^ giornata di @SerieA_TIM che si disputerà in anticipo sabato 10 marzo alle ore 20.45 allo stadio #Bentegodi 💛💙💪#HellasChievo pic.twitter.com/3rCD5evw04 — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 9 marzo 2018

CROTONE

18:00 - Seduta mattutina per i pitagorici, che continuano a preparare la sfida contro la Sampdoria. Hanno parlato in conferenza stampa Walter Zenga e Federico Ricci.

FIORENTINA

GENOA

16:20 - Si sta alzando il livello di concentrazione al Centro Signorini, dove la squadra è tornata per una sessione tattica, anticipata da una riunione per entrare tra le pieghe del match con il Milan di domenica alle ore 18. Dopo le delucidazioni di Ballardini in sala video, i giocatori hanno inaugurato i lavori con la fase di riscaldamento, per poi dedicarsi alle prove vere e proprie. Distanze tra i reparti, esercizi atletici, movimenti d’insieme. Collaudati nelle partitelle che hanno chiuso l’ora e mezza in campo.

HELLAS VERONA

16:30 - Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, alla vigilia del derby contro il Chievo di domani sera, ha svolto una prima fase di riscaldamento, prima di passare ad esercitazioni tecniche e tattiche. In seguito il gruppo ha svolto esercizi sul possesso palla, prima di concludere l'allenamento con una partitella. Alessio Cerci e Mattia Valoti proseguono nel lavoro differenziato.

INTER

JUVENTUS

15:00 - Trittico di partite ravvicinate che porterà la Juve alla pausa per la Nazionale, dopo la trasferta di sabato prossimo contro la Spal. Prima ci sono, in rapida sequenza, da affrontare l’Udinese domenica e l’Atalanta mercoledì, entrambe all’Allianz Stadium: essendo oggi giornata di antivigilia, il gruppo come di consueto si è dedicato alla tattica. Ha lavorato per gran parte della seduta con il gruppo anche Mario Mandzukic.

LAZIO

13:40 - Allenamento mattutino per la Lazio che, questa mattina, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. Lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo dal primo minuto nel match di ieri con la Dinamo Kiev, seduta completa invece per il resto del gruppo che, al termine di un riscaldamento tecnico, ha svolto delle esercitazioni offensive a metà campo. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a campo ridotto ed a due tocchi.

MILAN

16:25 - Archiviata la sconfitta contro l'Arsenal, per i ragazzi di Mister Gattuso è già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato contro il Genoa. Palestra e consueto lavoro defaticante per i giocatori che sono stati impiegati giovedì nella gara di Europa League. Il resto della squadra è scesa in campo e, dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare, ha svolto una serie di esercitazioni tecniche sempre alla ricerca della massima intensità. In chiusura di seduta spazio alla tattica.

NAPOLI

17:20 - Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter a San Siro per il posticipo della 28esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20,45. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Di seguito partitina a campo ridotto e lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni su calcio da fermo. Differenziato per Chiriches.

ROMA

20:00 - I giallorossi saranno impegnati stasera nell'anticipo contro il Torino. Questo l'11 scelto da Di Francesco: Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman. Under, Schick, El Shaarawy.

SAMPDORIA

14:00 - Continua la marcia d’avvicinamento blucerchiata alla trasferta di Crotone. In questa mattinata di lavoro sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco la Sampdoria è stata sottoposta ad attivazione mista, fisica e tecnica, ad una serie di esercitazioni tattiche e ad una partitella finale. Aggregati. Unico assente Bartosz Bereszynski, alle prese con il proprio programma di recupero agonistico (anche sul campo 2). Aggregati ben dieci Primavera: Bubacar Baldé, Goncalo Cabral, Mario Curito, Joao Gomes Ricciulli, Bozo Mikulic, Carlo Romei, Francesco Scotti, Andrea Tessiore, Michal Tomic e Roberts Veips

SASSUOLO

15:00 - Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio sul sintetico di San Michele dove ha svolto riscaldamento, situazioni sulle palle inattive, sviluppo manovra, conclusioni in porta ed esercitazioni specifiche per reparto.

SPAL

TORINO

20:00 - La squadra di Mazzarri è attesa stasera dal posticipo della 28ma giornata di campionato. Questa la formazione che scenderà in campo all'Olimpico di Roma: Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Ansaldi; Rincon, Acquah; Falque, Baselli, Berenguer; Belotti.

UDINESE

16:00 - Seduta di allenamento dedicata ancora alla tattica, quella sostenuta stamattina alle 11 dall'Udinese al Bruseschi. In vista della gara di domenica contro la Juventus, Massimo Oddo ha curato in particolar modo la fase difensiva, provando sia Valon Behrami che Emil Hallfredsson davanti alla linea dei difensori, con Andrija Balic nella posizione di mezz'ala per oltre 45 minuti. Durante la partitella finale, a cui non ha preso parte Behrami (che non è comunque in dubbio per la trasferta di Torino), Silvan Widmer è stato schierato esterno destro e sembra quindi essere in vantaggio nel ballottaggio con Francesco Zampano. In attacco si va verso la conferma di Jakub Jankto insime a Stipe Perica. (fonte: udineseblog)