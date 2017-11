Serie A, live dai campi - Juve, oggi solo Marchisio a Vinovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

BENEVENTO

BOLOGNA

17.14 - Doppia seduta di allenamento a Casteldebole per i rossoblù. Mancano i tanti impegnati in Nazionale, fra cui Krafth e Helander che giocheranno con la Svezia contro l'Italia.

CAGLIARI

19.14 - Ripresa degli allenamenti per il Cagliari questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. Dopo l’attivazione in palestra, i rossoblù sono scesi in campo per effettuare prima un’esercitazione tecnica, quindi una serie di esercizi sul possesso palla. Lavoro aerobico e partitella finale a campo ridotto.

Hanno svolto un lavoro personalizzato Andrea Cossu, Alessio Cragno, Fabio Pisacane e Marco Capuano, che sta smaltendo un affaticamento all’adduttore della gamba sinistra. Riposo precauzionale per Simone Padoin, alle prese con un affaticamento al flessore della coscia sinistra.

Domani la squadra si allenerà di mattina ad Asseminello per poi partire di pomeriggio alla volta di Nuoro, dove affronterà in amichevole i padroni di casa della Nuorese (Serie D). L'appuntamento per tutti i tifosi è fissato alle 19 allo stadio “Frogheri”.

I biglietti messi in vendita dalla Nuorese Calcio saranno disponibili al centro commerciale Eurostok di Nuoro sino alle 14 di domani. A seguire sarà aperto il botteghino dello stadio. (cagliaricalcio.com)

CHIEVO VERONA

Secondo allenamento della settimana per il Chievo Verona. Questo il lavoro svolto: piani di forza individuali, lavori di rapidità, tecnica a torelli e infine partita a metà campo.

Domani amichevole contro il Mantova Calcio alle 14.30 a Veronello.

CROTONE

Trascorsi tre giorni di riposo, i rossoblù sono tornati al lavoro questa mattina presso il centro sportivo “Antico Borgo”.

L’allenamento odierno è stato basato principalmente sul lavoro atletico, con i ragazzi che, dopo una prima parte in palestra, si sono dedicati ai possessi palla, alla corsa e ad una partitella a campo ridotto.

Assenti, oltre agli infortunati Kragl e Tumminello, i Nazionali Ajeti, Mandragora, Rohden, Simic e Tonev, mentre il Venezuela si radunerà venerdì quindi Aristoteles si è allenato con i compagni.

Domani si torna in campo, questa volta in programma c’è una doppia seduta, sempre al centro sportivo. (www.fccrotone.it)

FIORENTINA

GENOA

17.53 - Quasi dieci ore insieme per ripartire, condividere la quotidianità, aumentare i giri nel motore. Al Centro Sportivo Signorini è andato in scena il secondo giorno di allenamenti diretti da mister Ballardini, con l’assistenza dello staff di collaboratori. Doppia seduta con colazione e pranzo assieme. Nella prima parte della giornata il gruppo è stato suddiviso in due tronconi, espletando a fasi alterne esercitazioni di forza in palestra e lavoro specifico per reparti sul terreno di gioco. Contenitori di 45 minuti l’uno, per un’ora e mezza complessiva. Nella seconda parte si sono smarcati in agenda addestramenti con il pallone, integrati da partitelle puntate sull’intensità. Un’altra ora e mezza di attività, in una giornata grigia e con pochi tifosi sugli spalti, per le condizioni meteorologiche avverse. Due rientri e un piccolo stop. Come previsto dallo staff sanitario, Palladino e Rigoni sono tornati ad allenarsi con i compagni, dopo l’impegno a mezzo servizio nella seduta precedente. Rosi invece ha allentato il ritmo a causa di un lieve affaticamento, assorbile in poco tempo. In assenza di complicazioni venerdì potrebbe già rispondere presente. Giovedì è in calendario una sessione a porte aperte (ore 11). (genoacfc.it)

HELLAS VERONA

INTER

16.05 - La squadra è tornata al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi dopo la sfida contro il Torino.

Ai nerazzurri rimasti al Centro Sportivo Suning oggi sono stati aggregati sei Primavera e due Berretti. L'allenamento ha previsto una prima parte in palestra e poi del lavoro sul campo: possesso palla e partitella. (inter.it)

JUVENTUS

19.36 - Ultimo giorno di riposo per i bianconeri, che domani riprenderanno il lavoro. Oggi, riporta tuttojuve.com, ha comunque lavorato in quel di Vinovo Claudio Marchisio.

LAZIO

17.29 - Allenamento pomeridiano per la squadra capitolina che, quest’oggi, si è ritrovata al Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30.

Attività propriocettiva per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto mobilizzazione attraverso dei circuiti composti da ostacoli.

Dopo essersi spostato sul Campo Centrale, il gruppo ha preso parte ad un blocco di ripetute agli ordini del prof. Ripert, al termine del quale i biancocelesti hanno dato inizio a due partitelle a campo ridotto alternate da una seconda fase atletica.

Nella giornata di domani è previsto un allenamento mattutino. (www.sslazio.it)

MILAN

NAPOLI

ROMA

SAMPDORIA

Senza i nazionali Joachim Andersen, Bartosz Bereszynski, David Ivan, Dawid Kownacki, Karol Linetty, Ivan Strinic e Duván Zapata, la Sampdoria si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per riprendere la preparazione nella settimana di sosta del campionato.

Programma. Mattinata a base di lavori di forza in palestra e sul campo, pomeriggio a tutta palla con torelli e partitelle: questo il programma seguito da Marco Giampaolo e staff, i quali hanno potuto contare sui Primavera Gergely Hutvagner, Alex Pastor e Andrea Tessiore e dato appuntamento alla squadra per il pomeriggio di domani, giovedì. Alla sessione non potranno assistere i tifosi per motivi di sicurezza a causa degli interventi di riammodernamento delle strutture del centro sportivo. (sampdoria.it)

SASSUOLO

SPAL



Training session - Ripresa pomeridiana degli allenamenti#ForzaSPAL pic.twitter.com/ScdzJloboa — SPAL (@spalferrara) 8 novembre 2017

Training session - Ripresa pomeridiana degli allenamenti#ForzaSPAL pic.twitter.com/x9afFFQgdo — SPAL (@spalferrara) 8 novembre 2017

TORINO

18.22 - Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione tecnico-tattica a porte aperte, sul terreno di gioco secondario. Dopo il riscaldamento Sinisa Mihajlovic ha fatto svolgere alcuni esercizi sul possesso palla, alternati con lavoro aerobico, e poi diretto una partita a tempo e campo ridotti. Aggregato alla prima squadra Vincenzo Millico, elemento della Primavera di Coppitelli che al pari dei suoi compagni di squadra si sta mettendo in bella evidenza. Programma differenziato per Barreca, che per alcuni giorni svolgerà sedute di lavoro specifico in acqua, e allenamento personalizzato per Bonifazi. Dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale Under 21, il difensore – indisponibile domenica scorsa a San Siro contro l’Inter –d’intesa con lo staff medico azzurro è rientrato a Torino per la graduale ripresa post affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Domani doppia sessione: porte aperte al Filadelfia nel pomeriggio, con la partita di allenamento contro il Chieri alle 15. (torinofc.it)

UDINESE