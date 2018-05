Serie A, live dai campi - Juve, out Mandzukic e Howedes. Milan, c'è Zapata

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA

17.00 - Allenamento pomeridiano al centro Bortolotti di Zingonia. Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della trasferta di Roma, dove Gomez e compagni affronteranno la Lazio di Simone Inzaghi (stadio Olimpico, domenica ore 15). Oggi mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta sul campo principale delle sede nerazzurra: esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Domani seduta di rifinitura a porte chiuse.

IN OTTICA LAZIO - Hanno lavorato a parte Bastoni, Melegoni, Petagna, Rizzo e Spinazzola.

BENEVENTO

BOLOGNA

14.20 - Questo l’elenco dei convocati di Mister Donadoni per la gara di domani.

Portieri: Da Costa, Mirante, Santurro.

Difensori: De Maio, Keita, Krafth, Masina, Mbaye, Romagnoli, Torosidis.

Centrocampisti: Crisetig, Nagy, Poli, Valencia.

Attaccanti: Avenatti, Destro, Di Francesco, Falletti, Krejci, Orsolini, Palacio, Verdi.

IN OTTICA JUVENTUS - Fuori dai convocati Helander, Donsah, Pulgar, Gonzalez, Dzemaili. Contro la formazione bianconera, il tecnico Donadoni chiama anche Orsolini che resta comunque in dubbio.

CAGLIARI

18.20 - Pomeriggio di lavoro per i rossoblù ad Asseminello, in vista della partita di domenica sera alla Sardegna Arena contro la Roma. Seduta avviata col riscaldamento tecnico. A seguire, i rossoblù sono stati impegnati in lavoro tattico ed esercizi in fase di finalizzazione. Chiusura della sessione con prove di punizioni e tiri in porta. Domani pomeriggio è prevista una nuova seduta di allenamento.

IN OTTICA ROMA - Daniele Dessena è in gruppo. Lavoro personalizzato per Senna Miangue, Fabio Pisacane e Filippo Romagna.

CHIEVO VERONA

15.53 - Seduta mattutina, oggi a Veronello, per i gialloblù di mister Lorenzo D’Anna, quando mancano due giorni alla sfida salvezza contro il Crotone. La squadra, dopo un torello e un riscaldamento a base di esercizi di rapidità, ha completato la seduta con una partita tattica. Domani rifinitura tecnica a porte chiuse alle ore 11.00 e a seguire la conferenza stampa di mister D’Anna.

IN OTTICA CROTONE - Restano da valutare le condizioni di Meggiorini.

CROTONE

FIORENTINA

16.40 - Seduta mattutina per la Fiorentina in vista della gara con il Genoa. Allenamento basato sull'attivazione in palestra, sulla tattica e sul possesso palla.

IN OTTICA GENOA - Laurini sarà squalificato, al suo posto probabile l'utilizzo di Bruno Gaspar. Thereau pienamente recuperato, out ancora Vitor Hugo.

GENOA

13.59 - Ultimi allenamenti per il Genoa prima della sfida di domenica prossima (ore 15) alla Fiorentina. La squadra ha effettuato una sessione al Centro Sportivo Signorini che è iniziata con una riunione in sala video durante la quale sono state visionate le peculiarità degli avversari. Lavoro coordinato in questo caso dal tecnico Roberto Murgita. Quindi la squadra si è portata sul prato verde del campo ponentino per le esercitazioni del caso introdotte dalla fase del riscaldamento. Le esercitazioni hanno interessato soprattutto i temi tattici e naturalmente una serie di partitelle nelle quali si sono messi in evidenza soprattutto Rossi e Salcedo.

IN OTTICA FIORENTINA - Programma differenziato per quanto riguarda Migliore e Rigoni mentre programma riabilitativo per quanto concerne Laxalt (borsite al ginocchio), Izzo e Pedro Pereira che proseguono nelle varie terapie mediche e fisiche.

HELLAS VERONA

14.00 - Attraverso il sito ufficiale del club, il tecnico dell'Hellas Pecchia ha diramato la lista dei convocati per la sfida al Milan. Seduta di rifinitura per i gialloblù, alla vigilia della sfida: la squadra, presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, ha svolto una prima fase di riscaldamento, per poi passare al possesso palla e ad una serie di esercitazioni tattiche. La seduta si è conclusa con una partitella.

IN OTTICA MILAN - Questi i convocati di Pecchia: out Kean, c'è Danzi.

Portieri: Coppola, Nicolas, Silvestri.

Difensori: Boldor, Caracciolo, Felicioli, Ferrari, Heurtaux, Souprayen.

Centrocampisti: Bearzotti, Danzi, Calvano, Fossati, Romulo, Zuculini.

Attaccanti: Aarons, Cerci, Fares, Lee, Matos, Petkovic, Verde.

INTER

17.30 - Allenamento mattutino al Centro Sportivo Suning preceduto da sessione in sala video. A seguire riscaldamento in palestra con andature, esercizi di rapidità e scatti sul breve. A seguire possesso palla con le porticine. In chiusura un lungo focus tattico.

IN OTTICA UDINESE - Spalletti dovrà fare a meno degli squalificati D'Ambrosio e Vecino, oltre che dell'infortunato Gagliardini.

JUVENTUS

16.49 - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara contro il Bologna. Massimiliano Allegri nella seduta di oggi ha fatto alcune prove in vista del match di domani, al momento Bentancur è favorito su Marchisio per sostituire Pjanic.

19.30 - Terminata la rifinitura al Training Center di Vinovo, ecco l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Allegri per la sfida ai felsinei. Elenco di cui non fa parte Benedikt Howedes, che ha riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra durante la sessione di allenamento odierna.

IN OTTICA BOLOGNA - Questi i convocati per la gara contro il Bologna:

Portieri: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 23 Szczesny

Difensori: 3 Chiellini, 4 Benatia, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner

Centrocampisti: 6 Khedira, 8 Marchisio, 14 Matuidi, 30 Bentancur,

Attaccanti: 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 33 Bernardeschi, 7 Cuadrado

LAZIO

14.30 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un’attivazione di carattere tecnico, i biancocelesti hanno svolto una partitella a campo ridotto con l’ausilio di quattro porticine. Successivamente, la compagine di mister Inzaghi ha preso parte ad un blocco atletico agli ordini del Prof. Ripert prima di dedicarsi ad un’ampia fase tattica. La seduta si è conclusa con delle conclusioni in porta.

IN OTTICA ATALANTA - Tre calciatori out: Radu, Parolo e Immobile (i primi due dovrebbero farcela per il Crotone, Ciro ci prova per l’ultima con l’Inter). Poi tutti a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida con l’Atalanta: l’unico assente all’antivigilia, oltre ai tre big, è Bastos.

MILAN

12.00 - Secondo quanto appreso da Milannews.it, in vista della gara di domani contro il Verona, Ignazio Abate è favorito su Fabio Borini per partire dal primo minuto come terzino destro così da far riposare Davide Calabria in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Roma contro la Juventus.

17.10 - Stando a quanto riferito da Sky Sport, Cristian Zapata è assente da qualche giorno a Milanello e non dovrebbe giocare nella sfida di domani contro il Verona. Al suo posto ci sarà Mateo Musacchio. Sulla corsia destra, invece, dovrebbe esserci Ignazio Abate al posto di Calabria.

IN OTTICA VERONA - Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, ha diramato l'elenco dei 24 rossoneri convocati per Milan-Verona, 36° giornata di campionato in programma sabato 5 maggio alle 18.00 a San Siro. Ecco la lista completa:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (57)

Attaccanti: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

NAPOLI

17.40 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Torino di domenica al San Paolo per la 36esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto torello e attivazione a secco in avvio. Di seguito partitina a campo ridotto e lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni cross e tiro in porta. Domani allenamento di pomeriggio.

IN OTTICA TORINO - Assenti Ghoulam (indisponibile) e Koulibaly (squalificato). Due i dubbi di Sarri: il ballottaggio Tonelli-Chiriches in difesa (il primo è in vantaggio) e il dualismo Mertens-Milik per il posto da centravanti.

ROMA

14.47 - Continua l'avvicinamento della Roma al match contro il Cagliari. La squadra, come avvenuto anche ieri, è stata divisa in gruppi a seconda di chi ha giocato contro il Liverpool e chi no. Sono seguiti la consueta attivazione muscolare, una prima parte di lavoro atletico e delle esercitazioni tattiche. Ancora lavoro individuale per Defrel, Karsdorp, Perotti e Strootman.

IN OTTICA CAGLIARI - Col Cagliari saranno sicuramente indisponibili Karsdorp (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Defrel (trauma distorsivo alla caviglia sinistra con interessamento capsulo/legamentoso laterale) e Perotti (trauma distorsivo alla caviglia sinistra).

SAMPDORIA

15.00 - Meno due alla sfida del “Mapei Stadium” e la Sampdoria continua la preparazione sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco. Oltre ai Primavera Ibourahima Balde, Alessandro Gabbani, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore, ai lavori tattici in vista del Sassuolo ha preso parte anche Gianluca Caprari.

IN OTTICA SASSUOLO - A differenza di Caprari, Ricky Alvarez, Nicola Murru e Duván Zapata hanno invece proseguito i rispettivi programmi individuali di recupero agonistico.

SASSUOLO

17.40 - Il Sassuolo si è allenato questo pomeriggio sul campo dello Stadio Ricci. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, sviluppo manovra, esercitazioni tecnico tattiche, situazioni sulle palle inattive e conclusioni in porta. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 12.15 presso la sala stampa dello Stadio Ricci si terrà la conferenza prepartita di mister Beppe Iachini.

IN OTTICA SAMPDORIA - Lavoro differenziato per Edoardo Goldaniga.

SPAL

TORINO

16.03 - Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione tecnico-tattica al Filadelfia in vista della trasferta di domenica a Napoli. Domani in programma la sessione di rifinitura cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Napoli.

IN OTTICA NAPOLI - Alla sessione odierna non ha preso parte Milinkovic-Savic per un virus influenzale. Terapie per Berenguer e Obi.

UDINESE