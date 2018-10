Serie A, live dai campi - Juve, out Mandzukic. Roma, Pastore ko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per quasi tutte le squadre di Serie A, in vista della nona giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

15.00 - La ripresa degli allenamenti dei felsinei è prevista per domani alle 15.30, con una seduta di lavoro a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

17.40 - Archiviata la domenica di riposo il team ha ripreso ad allenarsi. Dopo la prestazione con la Juventus, esaminata in sala video con una riunione di 50’, la testa è già al match con l’Udinese reduce da quattro sconfitte. Lo staff guidato da mister Juric ha suddiviso i compiti secondo esigenze. A margine di una corposa prima parte svolta collettivamente, con esercitazioni ad alta intensità in spazi ristretti, la squadra è stata suddivisa in due tronconi. Chi era sceso in campo all’Allianz Stadium ha effettuato programma di recupero aerobico. Per gli altri resistenza specifica, partitelle e lavori di raccordo.

Tre gli assenti in permesso accordato dal club, Criscito, Marchetti e Pandev, attesi per la prossima seduta. Hanno lavorato a parte, seguendo i rispettivi iter personalizzati, gli elementi che non erano stati convocati nell’ultima trasferta: Dalmonte, Favilli, Spolli. La prevendita per il match con i friulani (domenica, ore 15), attesi martedì dal ritorno agli allenamenti dopo il defatigante di domenica.

INTER

12.00 - Dopo il match tra Inter e Milan, Radja Nainggolan - uscito per infortunio al 30' del primo tempo - si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano: gli esami hanno confermato il trauma distorsivo della caviglia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nelle prossime settimane. Non si sono, invece, resi necessari controlli strumentali per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

JUVENTUS

15.30 - Mandzukic salterà la sfida tra la Juventus e il Manchester United. L'attaccante croato ha riportato una distorsione alla caviglia, come riporta Sky Sport. Nulla da fare, dunque, per l'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid che sarà indisponibile per il tecnico bianconero Max Allegri.

16.00 - Di seguito l'elenco dei calciatori convocati dall'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della sfida di domani contro il Manchester United valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Emergenza a centrocampo per il tecnico bianconero che dovrà fare a meno di Khedira ed Emre Can.

Portieri - Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori - De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Zarzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani.

Centrocampisti - Pjanic, Matuidi, Bentancur.

Attaccanti - Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Kean, Bernardeschi.

16.30 - Distorsione alla caviglia sinistra. Questo l'infortunio rimediato quest'oggi in allenamento da Mario Mandzukic, attaccante della Juventus che non è decollato col resto della squadra per la partita di Manchester contro lo United. La squadra bianconera poco fa, attraverso il suo sito ufficiale, ha confermato la tipologia di infortunio per il bomber croato che a questo punto dovrà restare ai box per almeno 15 giorni.

LAZIO

15.00 - Allenamento mattutino per la Lazio, che ha calcato il campo del Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. La rosa al completo si è ritrovata il campo e ha svolto un riscaldamento atletico ed esercitazioni sul possesso palla. Successivo lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo dal primo minuto nel match di ieri con il Parma, mentre il resto del gruppo ha effettuato delle esercitazioni offensive per poi dedicarsi a dei torelli con l’ausilio delle sponde. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a campo ridotto vinta dai neri. Nella giornata di domani è prevista la seduta pomeridiana.

15.10 - Dopo la vittoria ottenuta sul difficile campo del Parma, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha iniziato a pensare al match di Europa League contro il Marsiglia di giovedì prossimo. Subito problemi per l'allenatore biancoceleste visto che Valon Berisha, decisivo contro i Ducali visto il calcio di rigore procurato per la successiva realizzazione dell'1-0 da parte di Immobile, non ha completato la seduta richiamando l'intervento dei sanitari per un problema alla gamba sinistra, la stessa infortunata la scorsa estate. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.

MILAN

15.20 - Il Milan ha iniziato la preparazione in vista della gara in programma . La squadra si è ritrovata negli spogliatoi alle 10.30 ed è scesa in campo alle 11.00, con una mezz'ora di anticipo rispetto al programma stabilito nei giorni scorsi da Rino Gattuso. Prima parte dedicata al riscaldamento eseguita all'interno della palestra, poi squadra divisa in due gruppi: defaticante in palestra per i giocatori che sono stati impiegati con l'Inter, lavoro sul campo per gli altri componenti della rosa compresi coloro che sono entrati a partita in corso nel Derby. Per loro, attivazione muscolare sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi con una serie di torelli poi, esercitazioni sul possesso palla, a seguire lavoro tecnico e nella parte finale della seduta una partitella su campo ridotto dieci contro dieci. Un solo allenamento anche per la giornata di martedì, squadra pronta nello spogliatoio per le 11.00.

16.30 - Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan deve fare i conti con due acciaccati di lusso dopo il derby di ieri sera. In seguito al duplice scontro fisico con Nainggolan, infatti, Lucas Biglia lamenta un gonfiore al ginocchio, ma anche dolore alla caviglia. Hakan Calhanoglu, invece, ha subito un pestone da Icardi nel corso del derby, che gli ha provocato forti dolori alle dita del piede. Questa mattina il turco si è sottoposto a dei controlli, che hanno stabilito che dovrà stare fermo per qualche giorno. Entrambi dovrebbero rimanere, dunque, a riposo giovedì contro il Betis Siviglia, per poi essere a disposizione nella prossima sfida di campionato contro la Sampdoria.

NAPOLI

15.15 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno.Gli azzurri preparano il match contro il PSG di mercoledì a Parigi per la terza giornata di Champions League. Seduta sotto una fitta pioggia. La squadra ha svolto in avvio attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in lavoro tecnico con le sagome e svolgimento di gioco sul possesso palla utilizzando il pallone ufficiale della Champions. Chiusura con allenamento tecnico. Insigne ha lavorato col gruppo. Distrazione di primo grado all'adduttore sinistro. Questo l'esito degli esami medici ai quali Simone Verdi si è sottoposto questa mattina, dopo l'infortunio di sabato a Udine. L'attaccante azzurro oggi farà terapie.

Di seguito la lista dei convocati

Portieri - Ospina, Karnezis, Meret.

Difensori - Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Ghoulam.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik.

Attaccanti - Mertens, Callejon, Milik, Insigne.

PARMA

ROMA

16.00 - Pastore non sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco per la gara contro il CSKA Mosca in Champions League. L'emittente Sky Sport fa sapere che l'argentino ex Palermo e Paris Saint-Germain ha riportato un risentimento muscolare.

16.30 - Mister Di Francesco, alla vigilia della gara contro il CSKA Mosca, ha parlato in conferenza. "Le cose dello spogliatoio sono cose nostre. Dico solo che le partite non si preparano in due ore. Contro la SPAL mi è piaciuto l'approccio, poi ci siamo disuniti. Dobbiamo ricostruire alcune cose a livello mentale più che dal punto di vista fisico", le sue parole.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

17.00 - La formazione di mister Semplici tornerà ad allenarsi nella giornata di domani, secondo quanto si apprende dal sito ufficiale della formazione estense.

TORINO

15.25 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con doppio programma di lavoro, come d’abitudine dopo le partite. Sessione di scarico con allenamento defaticante per i calciatori reduci dalla trasferta di Bologna, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi dell’organico. Domani allenamento pomeridiano al Filadelfia, a porte chiuse.

UDINESE