Serie A, live dai campi - Juve, problema muscolare per Douglas. Berna ok

ATALANTA

BOLOGNA

Dopo la vittoria di domenica contro l'Inter e la ripresa della preparazione di ieri il Bologna ha goduto oggi di un giorno di riposo e riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani, in vista della sfida contro il Genoa.

CAGLIARI

I rossoblù sono subito tornati in campo dopo la gara di ieri contro l’Atalanta, per cominciare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, domenica sera al “Meazza” contro il Milan. Gli elementi maggiormente impiegati nella partita contro i bergamaschi hanno svolto una seduta defaticante. Gli altri sono stati impegnati in un lavoro di reattività, sprint e una serie di partitelle a campo ridotto. Assente Nicolò Barella, a Coverciano per lo stage azzurro. Alberto Cerri, Filip Bradaric e Fabrizio Cacciatore hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Cyril Théréau, per via di un risentimento al flessore della coscia destra. A riposo Valter Birsa, infortunatosi nella gara di ieri. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

Prosegue la marcia di avvicinamento alla 23^ di Serie A contro la Roma in programma venerdì 8 febbraio alle ore 20.30 al Bentegodi. Nella seduta odierna la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo ha svolto un lavoro di forza mentre il secondo, dopo un riscaldamento iniziale, ha effettuato un torello per poi riunirsi assieme per alcune esercitazioni tattiche.

EMPOLI

Azzurri al lavoro nel pomeriggio; domani l'ultima seduta prima di Lazio-Empoli.

Azzurri al lavoro nel pomeriggio; domani l'ultima seduta prima di Lazio-Empoli.

FIORENTINA

Nessuna novità di rilievo sul fronte Vitor Hugo dopo l’allenamento di questo pomeriggio: anche oggi il brasiliano ha svolto lavoro a parte senza partecipare alla seduta sul campo con il resto della squadra, a causa della lesione di primo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. È pertanto ancora difficile stabilire se l’ex Palmeiras riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli. Le prossime sedute di allenamento daranno sicuramente risposte in un senso o nell’altro. Intanto il giocatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha cercato di mostrarsi ottimista postando una foto che lo ritrae sorridente, con la frase: "Lavora sempre con un sorriso sul viso che tutto migliora".

FROSINONE

È iniziata nel pomeriggio la preparazione dei giallazzurri in vista del prossimo impegno di campionato, la sfida di Genova contro La Samp in programma domenica alle ore 15:00. Chi è sceso in campo ieri ha svolto una seduta di scarico, il resto del gruppo ha disputato una partitella a campo ridotto. Terapie per Ghiglione, lavoro differenziato per Bardi, Ariaudo, Brighenti, Simic e Maiello.

GENOA

È cominciata la settimana che porta a Bologna-Genoa, match previsto per domenica 10 febbraio alle 12:30. Il Grifone ha dato il via al ciclo di sessioni in vista dell’incontro con una seduta pomeridiana. Presenti tutti gli elementi della rosa, ad esclusione del lungodegente Hiljemark. Per Favilli lavoro differenziato. Prima fase della giornata agli ordini dei preparatori atletici, seconda seguendo i dettami di mister Prandelli. Per la giornata di mercoledì è previsto allenamento mattutino.

INTER

È iniziata in palestra la seduta mattutina della squadra in vista della trasferta di Parma, in programma sabato 9 febbraio alle ore 20.30: la prima parte dell'allenamento ha visto i nerazzurri, dopo una fase di riscaldamento su cyclette, impegnati su percorsi di forza suddivisi in stazioni. Il lavoro dei ragazzi di Luciano Spalletti è proseguito con esercizi specifici, per alcuni ancora in palestra, per altri sul campo.

JUVENTUS

La Juventus è tornata in campo, dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri al termine della sfida di sabato contro il Parma, e questo pomeriggio si è ritrovata al JTC per iniziare a concentrarsi sul prossimo match, che la vedrà impegnata domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I bianconeri, dopo il riscaldamento e la parte atletica si sono concentrati esercizi di tecnica e circolazione palla. Bernardeschi, uscito nel finale della partita contro il Parma, si è regolarmente allenato con il gruppo, mentre Spinazzola ha affrontato un lavoro personalizzato in seguito ad un trauma alla caviglia sinistra riportato contro gli emiliani. Non si è invece allenato Douglas Costa a causa di un problema muscolare accusato nel corso della gara di sabato sera e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Barzagli, Bonucci e Chiellini hanno proseguito nel loro programma personalizzato.

LAZIO

Seduta mattutina per la Lazio che, alle ore 11, si è ritrovata sul campo Mirko Fersini per il primo allenamento dopo la gara di campionato contro il Frosinone. Lavoro di scarico per i calciatori utilizzati ieri da mister Simone Inzaghi, mentre il resto della rosa ha svolto un allenamento completo. Prima parte di seduta caratterizzata da messa in moto con la rosa al completo. I calciatori impiegati ieri dal primo minuto hanno poi effettuato una serie di blocchi atletici con il prof. Ripert mentre gli altri calciatori si sono dedicati a torelli, possesso palla con l’ausilio delle sponde e seguente partitella in famiglia. Lavoro a parte per Luiz Felipe e Correa, esercizi in palestra per Immobile. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

MILAN

Il Milan si è riposato sia ieri che oggi: la ripresa dei lavori a Milanello è infatti prevista per la giornata di mercoledì quando si inizierà a preparare la sfida contro il Cagliari di domenica sera.

NAPOLI

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina al Franchi in programma sabato alle ore 18 per l'anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione a secco. Di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con mini torneo di calcetto con quattro squadre da 5, vinto dalla formazione composta da: Karnezis, Luperto, Diawara, Hamsik e Verdi.

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, i consueti lavori di attivazione seguiti da torelli ed esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo ed un lavoro ad alta intensità. Juraj Kucka ha lavorato con i compagni. Allenamento personalizzato per Bruno Alves e Francisco Sierralta.

ROMA

Alle 15 la Roma è tornata ad allenarsi sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, in preparazione alla trasferta contro il Chievo in programma venerdì alle 20:30. La squadra, dopo un breve riscaldamento in palestra, è scesa in campo alle 15:30 per una sessione di lavoro intensa. Allenamento tattico, con la presenza di alcuni calciatori della Primavera, e partitella finale. Ancora individuale per Jesus, Under e Perotti. Lavoro in palestra infine per Manolas e De Rossi, alle prese con una normale gestione dopo i 90' contro il Milan.

SAMPDORIA

La Sampdoria riparte con la testa al Frosinone. Al “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo ha riunito la squadra sul campo 1 per una seduta a base di pallone. La prima in gruppo per l’ultimo arrivato Marco Sau. I blucerchiati, dopo la consueta attivazione, hanno iniziato esercitazioni di possesso e poi sono passati alle partitelle a squadre miste. Due a parte: Edgar Barreto e Jacopo Sala, che hanno svolto un allenamento personalizzato. Gianluca Caprari continua intanto il suo recupero. Oltre a Fabio Quagliarella, di rientro dallo stage di Coverciano, erano presenti al campo anche gli aggregati della Primavera Leonardo Benedetti, Tommaso Farabegoli, Daouda Peeters e Matteo Raspa. Domani, mercoledì, doppia sessione in agenda.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

16.03 - Ripresa degli allenamenti al Filadelfia per il Torino FC: la squadra di Walter Mazzarri - divisa in due gruppi - ha svolto una seduta pomeridiana comprendente una parte atletica e una tecnico-tattica in vista dell'impegno di domenica prossima contro l'Udinese. Ancora lavoro differenziato per Djidji, solo terapie per Parigini.

UDINESE