Serie A, live dai campi - Juve, rientrano i nazionali. Toloi a parte

Le 20 squadre di Serie A cominciano a recuperare pezzi importanti in vista della ripresa del campionato. Molti calciatori impegnati nelle partite con le selezioni nazionali, infatti, stanno rientrando alla base. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.31 - Mister Gian Piero Gasperini, in vista della gara di lunedì sera contro la Spal, ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Barrow, Bettella e de Roon, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno lavorato regolarmente con i compagni. Toloi ha proseguito con il programma d'allenamento personalizzato. Domani i nerazzurri osserveranno un giorno di riposo e riprenderanno ad allenarsi giovedì pomeriggio. Per tutto il mese di settembre, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.

15.41 - Oggi la preparazione dei rossoblù a Genoa-Bologna proseguirà con una seduta di allenamento alle 15:30 su un campo non visibile al pubblico a causa di lavori di rizollatura del terreno principale.

15.15 - Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Lorenzo D’Anna alla squadra, oggi i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento al mattino. Questo il programma:

- Lavori di mobilità

- Riscaldamento tecnico

- Possessi palla

- Partita tattica

- Partita libera

- Lavori di potenza aerobico

Il centrocampista Nicola Rigoni ha svolto un lavoro differenziato per recuperare dall’affaticamento all’adduttore sinistro, rimediato nella seduta di allenamento di sabato scorso. L’attaccante Filip Djordjevic è stato sottoposto all’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda a una risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione del bicipite femorale sinistro. Le condizioni di entrambi i giocatori, che anche oggi hanno svolto un allenamento personalizzato, saranno valutate dallo staff gialloblù di giorno in giorno, al fine di metterli a disposizione di mister D’Anna in tempo utile per la partita di domenica 16 settembre, Roma – ChievoVerona.

16.00 - Secondo allenamento della settimana per i nerazzurri. La squadra è scesa in campo in mattinata al Suning Training Centre: grazie al rientro di alcuni nazionali, Luciano Spalletti ha potuto lavorare con un gruppo maggiore di giocatori, compresi Skriniar, De Vrij e Asamoah. In palestra, l'allenamento è cominciato su cyclette, seguito poi da esercizi a corpo libero. Il gruppo si è poi spostato sul campo, sempre per esercizi di forza, con scatti appesantiti da traini per aumentare la difficoltà e l'intensità dell'esercizio, seguiti poi da rapidità e cambi di direzione. Il pallone è poi diventato protagonista sul campo con la tribuna con possesso palla, tattica e partitella con sponde a chiudere l'allenamento.

JUVENTUS

15.12 - Dopo il weekend di pausa dovuto agli impegni della Nazionali, domenica riprenderà la marcia della Juventus in campionato. L'appuntamento è alle 15:00 all'Allianz Stadium, dove ospite sarà il Sassuolo. Per preparare al meglio la sfida con i neroverdi, la squadra si è allenata questa mattina sotto il sole dello Juventus Training Center in Continassa. Insieme ai giocatori rimasti a Torino in questi giorni, oggi sono rientrati i primi Nazionali: Rodrigo Bentancur, che si è allenato in campo con i compagni e gli azzurri Mattia Perin, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, i quali si sono sottoposti a lavoro di scarico. Seduta di ripresa atletica seguita da parte tecnica. Domani gli uomini di Allegri saranno in campo nel pomeriggio.

15.22 - Questa mattina alle ore 10:30 la Lazio si è ritrovata sul campo per il primo allenamento della settimana. Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi, i biancocelesti hanno iniziato a lavorare sul campo effettuando alcuni esercizi di attivazione basati su propriocettività, movimenti e percorsi atletici. Successivamente, gli uomini a disposizione del tecnico si sono dedicati ad un’ampia fase tecnica sul possesso palla con torelli 7 contro 2 su campo ridotto. La seduta è terminata con una partita vinta dagli arancioni grazie alla doppietta realizzata da Lucas Leiva.

15.20 - Doppia seduta per il Napoli a Castelvolturno. Al mattino la squadra in avvio ha svolto una prima sessione in palestra con esercizi per la prevenzione infortuni. Successivamente attivazione a secco in campo e lavoro sul possesso palla. Di seguito seduta tecnica e chiusura con esercitazioni al tiro. Hamsik ha svolto lavoro completo con il gruppo. Nel pomeriggio seconde sessione di allenamento.

15.18 - Prosegue con una seduta mattutina la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di Frosinone. Ancora senza i nazionali, sul campo 2 del “Mugnaini” Marco Giampaolo ha diretto un allenamento a base di esercitazioni atletiche e tecniche sotto forma di partitelle a tema, al quale ha partecipato anche il portiere della Primavera Matteo Raspa. Seduta specifica di potenziamento per Lorenzo Tonelli; Dennis Praet ha svolto in mattinata una sessione individuale tecnica e atletica e nel pomeriggio svolgerà un lavoro specifico in piscina al pari di Vasco Regini e Riccardo Saponara, che hanno a loro volta proseguito i rispettivi programmi di recupero agonistico. Domani, mercoledì, la squadra tornerà all’opera a Bogliasco nel pomeriggio.

