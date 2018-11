Serie A, live dai campi: Juventus, Chiellini e Bernardeschi out dai convocati

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della decima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.25 - Questa mattina, in vista della gara di domenica contro il Bologna (ore 18, stadio Dall'Ara), mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Masiello, Tumminello e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati.

IN OTTICA BOLOGNA - Ancora out Masiello, Reca e Tumminello: per tutti nessuna chanche di rientro per la sfida ai rossoblù.

BOLOGNA

16.44 - Danilo Larangeira e Mitchell Dijks per l’allenamento di questo pomeriggio, in cui Mister Inzaghi sotto una continua pioggia ha fatto svolgere ai rossoblù una serie di esercitazioni tattiche e una partitella a metà campo. Terapie per Federico Mattiello.

IN OTTICA ATALANTA - Dijks, Mattiello e Danilo sono sicuri assenti per la sfida all'Atalanta, il resto del gruppo è a completa disposizione di Inzaghi.

CAGLIARI

18.22 - Questa la lista dei convocati del Cagliari per la sfida contro la Juventus.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno

Difensori: Pajac, Andreolli, Pisacane, Ceppitelli, Srna, Romagna

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Joao Pedro, Barella, Padoin, Ionita, Faragò, Castro

Attaccanti: Cerri, Sau, Pavoletti.

IN OTTICA - Lykogiannis, Farias e Klavan sono fuori causa per la sfida alla Juventus.

CHIEVOVERONA

IN OTTICA

EMPOLI

In campo stasera contro il Napoli.

FIORENTINA

IN OTTICA

FROSINONE

16.35 - Penultimo allenamento della settimana per i giallazzurri, che alla ‘Città dello Sport’ continuano a preparare il match del ‘Tardini’ contro il Parma. I ragazzi di mister Longo hanno svolto situazioni tattiche e partitella. Hallfredsson prosegue le terapie, mentre ha lavorato a parte Ardaiz.

IN OTTICA PARMA - Recuperati Chibsah e Goldaniga, per il Parma rimangono fuori casa Hallfredsson e Ardaiz.

GENOA

17.33 - Dopo la fase di riscaldamento l'allenamento del Genoa è entrato nel vivo con addestramenti specifici e per reparti, suggellati da partitelle di prova a intervalli scanditi dalle interruzioni del tecnico, sempre bello carico, per dare disposizioni in presa diretta. Squalificato Criscito, ha lavorato a parte Spolli, mentre Favilli e Marchetti hanno smarcato a Genova la prosecuzione dell’iter riabilitativo. Questi i convocati di mister Juric:

Portieri: Russo, Vodisek, Radu.

Difensori: Gunter, Lisandro Lopez, Biraschi, Romero, Lakicevic, Zukanovic,

Centrocampisti: Romulo, Mazzitelli, Rolon, Lazovic, Bessa, Sandro, Pereira, Omeonga, Veloso, Hiljemark.

Attaccanti: Piatek, Lapadula, Kouamé, Medeiros.

IN OTTICA INTER - Fuori causa Spolli, Marchetti e Favilli per infortunio, mentre Criscito è squalificato per somma di ammonizioni.

INTER

14.04 - In vista della sfida al Genoa, Luciano Spalletti ha diramato i convocati per la gara casalinga contro i rossoblù: rientra Nainggolan, che si candida così ad una maglia da titolare in prospettiva Champions League. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: Vrsaljko, de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Baldé, Politano, Candreva.

IN OTTICA GENOA - Tutti a disposizione per la sfida di San Siro, col rientro di Nainggolan.

JUVENTUS

19.26 - Il tecnico della Juventus Allegri recupera Mandzukic e Khedira per la sfida al Cagliari di domani. Sono 20 i convocati per la sfida agli azzurri, con i bianconeri che restano in emergenza a centrocampo, con soli quattro effettivi. Chiamata importante anche per Spinazzola, la seconda di fila, con l'ex nerazzurro reduce dal gravissimo infortunio. Ecco le scelte del livornese:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Bentancur.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Dybala, Douglas Costa, Kean, Mandzukic.

IN OTTICA CAGLIARI - Out Chiellini ed Emre Can, entrambi non saranno a disposizione per la sfida contro il Cagliari, al pari di Bernardeschi.

LAZIO

16.41 - Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 12:00. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico alternato ad esercizi atletici, il gruppo si è dedicato ad una serie di cross e conclusioni in porta. I biancocelesti hanno concluso la seduta con un’ampia fase tattica in vista del match di domenica contro la SPAL.

IN OTTICA SPAL - Problemi per Lulic, che oggi non si è allenato con la squadra. I veri problemi di Inzaghi sono però a centrocampo: out sia Badelj che Lucas Leiva, i registi della rosa.

MILAN

16.50 - Squadra in campo poco dopo le 11.00, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, per iniziare il riscaldamento utilizzando gli ostacoli bassi e le sagome. Al termine il gruppo si è cimentato in una serie di torelli a tema; nel frattempo i portieri hanno svolto degli esercizi specifici seguendo il preparatore Valerio Fiori. La sessione è proseguita con alcune esercitazioni sul possesso palla per poi concludersi lasciando spazio alla consueta partitella su campo ridotto.

IN OTTICA UDINESE - Tanti problemi per Gattuso: Calabria è in forte dubbio, al pari di Bonaventura, mentre sono sicuri i forfait di Caldara, Strinic e dell'ultimo infortunato in ordine di tempo, Biglia. Problema al polpaccio, ipotesi rientro metà dicembre.

NAPOLI

In campo stasera contro l'Empoli.

PARMA

17.38 - La squadra ha svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Alberto Grassi ha lavorato con il gruppo. Roberto Inglese ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Terapie, infine, per Federico Dimarco, Gianni Munari e Francisco Sierralta.

IN OTTICA FROSINONE - Dimarco, Munari, Inglese e Sierralta sono fuori causa per la sfida ai gialloazzurri. Possibile invece una convocazione per Grassi.

ROMA

Assente, come anticipato da Di Francesco in conferenza stampa, Daniele De Rossi, la Roma ritrova Pastore e Kluivert. Ce la fa anche Manolas. Ecco i convocati per la gara con la Fiorentina.

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.

IN OTTICA FIORENTINA - Karsdorp, Perotti e Pellegrini out, così come De Rossi. Quella del mediano è l'assenza più pesante.

SAMPDORIA

17.36 - Esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Questo il programma seguito dalla Sampdoria, sotto la pioggia del “Mugnaini” di Bogliasco, a due giorni dalla gara casalinga con il Torino. Grégoire Defrel e Nicola Murru hanno svolto lavori individuali sul campo mentre, sempre sul campo, Vasco Regini ha proseguito il proprio iter di recupero.

IN OTTICA - Recupero difficile per Defrel e Murru, entrambi usciti acciaccati dalla sfida al Milan, mentre per Regini i tempi sono necessariamente molto più lunghi.

SASSUOLO

19.30 - Il Sassuolo si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia.

IN OTTICA CHIEVO - Bourabia è out per la sfida ai gialloazzurri, così come Boga.

SPAL

IN OTTICA .

TORINO

17.38 - Sessione tecnico-tattica per il Torino in preparazione alla trasferta di domenica a Genova contro la Sampdoria. Tutti a disposizione dell’allenatore Mazzarri che domani mattina dirigerà la sessione di rifinitura. Al termine della seduta pranzo e poi partenza per il ritiro prepartita.

IN OTTICA SAMPDORIA - Tutti a disposizioni di Mazzarri, che salterà però la sfida per squalifica.

UDINESE

19.33 - Seduta mattutina per l'Udinese che, prima di portarsi sul campo, si è dedicata alla visione di video sugli avversari. I bianconeri, quindi, dopo una prima fase di attivazione in palestra hanno proseguito il lavoro all'aperto dando spazio ad una parte di tecnica. Divisi poi in due gruppi si sono focalizzati su esercizi di tattica e di finalizzazione, sempre sotto gli occhi attenti del Mister e dei suoi collaboratori. La seduta si è poi conclusa con una partita a tutto campo 11 contro 11 per provare alcune dinamiche di gioco che potrebbero essere riproposte nella sfida di domenica sera.

IN OTTICA MILAN - Fuori Teodorczyk, Nuytinck, Pezzella, Badu e Ingelsson, tutti per vari problemi fisici.