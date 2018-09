Serie A, live dai campi: Juventus, Dybala in dubbio con il Valencia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di riposo per quasi tutte le squadre di Serie A, dopo lo svolgimento della quarta giornata di A, eccezion fatta per le squadre impegnate in Europa.

ATALANTA

La probabile formazione contro la Spal, con il 4-3-3: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Zapata, Gomez. Unico dubbio il possibile inserimento di Rigoni.

19.26 - E così è: titolare Rigoni, al posto di Pasalic.

BOLOGNA

La ripresa degli allenamenti in vista di Bologna-Roma è prevista per domani con una seduta di lavoro alle 15 al centro tecnico Niccolò Galli, su un campo non visibile al pubblico a causa di lavori di rizollatura del terreno principale.

CAGLIARI

All’indomani della bella prova offerta contro il Milan, la squadra rossoblù è tornata in campo ad Asseminello. Inizia la settimana che porterà alla gara di sabato contro il Parma, primo anticipo della quinta giornata di campionato.

Gli elementi utilizzati nella partita di ieri sera hanno svolto un lavoro defaticante e di scarico in palestra.

Il resto della rosa è stato impegnato in attivazione a secco, esercitazioni con cambi di direzione abbinati al gesto tecnico ed esercitazioni tecniche per la conclusione in porta. A chiudere la seduta, una serie di partite su campo ridotto. Personalizzato per Rafael e Luca Ceppitelli. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi questa mattina dopo la gara di ieri contro la Lazio: questo il programma di allenamento settimana in vista della sfida di venerdì con il Sassuolo.

MARTEDÌ 18/09/18

Ore 16,30 pronti per allenamento stadio di Empoli

MERCOLEDÌ 19/09/18

Ore 16,30 pronti per allenamento stadio di Empoli (PORTE CHIUSE)

GIOVEDÌ 20/09/18

Ore 10,30 pronti per allenamento stadio di Empoli (PORTE CHIUSE)

VENERDÌ 21/09/18

Ore 20,30 gara di campionato Sassuolo – Empoli

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

Day after, ma anche antivigilia. Fra il Sassuolo e il Valencia, la Juve ha subito ripreso a lavorare. Questa mattina il gruppo si è allenato al JTC, dividendosi come sempre fra scarico in palestra (per chi ha giocato ieri) e lavoro tecnico in campo, per il resto del gruppo. Per Paulo Dybala, lavoro di scarico e terapie per una contusione al piede sinistro riportata ieri. Domani è vigilia di Champions League, e la Juve nel pomeriggio partirà per Valencia.

LAZIO

MILAN

Archiviato il pareggio di Cagliari, lunedì mattina i rossoneri hanno cambiato obiettivo e iniziato la preparazione a Milanello in vista della prima giornata di Europa League, in programma giovedì 20 in Lussemburgo, alle 21.00, nel match contro l'F91 Dudelange. Dopo il riscaldamento all'interno della palestra la squadra è stata divisa in due gruppi: defaticante (sempre in palestra) per i giocatori impiegati alla Sardegna Arena; lavoro sul rialzato, invece, per gli altri componenti della rosa attraverso una serie di esercizi utilizzando gli ostacoli bassi. A seguire una serie di torelli, poi esercitazioni sul possesso palla e fase tecnica, prima della partitella finale su campo ridotto.

NAPOLI

PARMA

Il Parma Calcio, dopo la gara di San Siro contro l’Inter di sabato 15 settembre, è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da lavori di tecnica applicata e possessi palla, hanno concluso la seduta con un lavoro aerobico.

Jacopo Dezi, Gianni Munari, Matteo Scozzarella, Jonathan Biabany e Alberto Grassi hanno eseguito un lavoro personalizzato. Luigi Sepe, Massimo Gobbi, Antonino Barillà, Antonio Di Gaudio e Gervinho hanno svolto un lavoro defaticante personalizzato.

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

Dopo la trasferta di Torino neroverdi subito al lavoro questo pomeriggio sul campo di Ca' Marta per preparare l'anticipo di venerdì sera contro l'Empoli. Seduta defaticante per chi è sceso in campo contro la Juventus, per il resto del gruppo partitella in famiglia con la Berretti neroverde.

SPAL

Ecco la formazione ufficiale per la sfida contro l'Atalanta, con il solito 3-5-2. Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.

TORINO

UDINESE

I bianconeri schierati in campo dal primo minuto nella gara casalinga contro il Torino hanno svolto

il consueto lavoro di scarico in palestra. I ragazzi che non sono stati impiegati o che hanno fanno l’ingresso in campo nei minuti finali hanno sviluppato la fase atletica con percorsi ad ostacoli intervallati da andature e accelerazioni. In un secondo momento i passaggi e la conduzione di palla hanno lasciato il posto ad azioni uno contro uno con successive conclusioni in porta.

La sessione si è conclusa con una partitella a due squadre composte da otto giocatori ciascuna su metà campo. Gli allenamenti proseguiranno mercoledì mattina dopo la giornata di riposo di martedì concessa da Mister Velazquez.